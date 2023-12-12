logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсе для дома
Предметы интерьера, зеркала
ВазыЗеркалаИскусственные цветыКартиныКлючницыПодставки для цветовСвечи и подсвечникиСтатуэткиФоторамкиЧасы и будильникиШкатулки и копилкиПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Все для дома

Предметы интерьера, зеркала в других городах Брестской области

Рамка для фотографии

9 р.

Рамка для фотографии

Брестская, Другие города

badge-icon
Свеча и подсвечник Новый ikea,Lego,baby born,zara

8.50 р.

Свеча и подсвечник Новый ikea,Lego,baby born,zara

Брестская, Другие города

badge-icon
Сувенирные рыбки

30 р.

Сувенирные рыбки

Брестская, Другие города

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Статуэтки, фигурки.Зима

Договорная

Статуэтки, фигурки.Зима

Брестская, Другие города

badge-icon
Блюдо оловянное, Германия. 39,8 см.

Договорная

Блюдо оловянное, Германия. 39,8 см.

Брестская, Другие города

магнит на холодильник

2 р.

магнит на холодильник

Брестская, Другие города

Рога оленя в медальоне

200 р.

Рога оленя в медальоне

Брестская, Другие города

badge-icon
badge-icon
badge-icon
рамки для фото портрета рисунка

Договорная

рамки для фото портрета рисунка

Брестская, Другие города

Рога оленя (пара)

650 р.

Рога оленя (пара)

Брестская, Другие города

badge-icon
Товары для дома

45 р.

Товары для дома

Брестская, Другие города

badge-icon
badge-icon
Новое зеркало с подсветкой

15 р.

Новое зеркало с подсветкой

Брестская, Другие города

Ваза/подсвечник

10 р.

Ваза/подсвечник

Брестская, Другие города

Оргстекло

Договорная

Оргстекло

Брестская, Другие города

badge-icon
Ваза 31 см

30 р.

Ваза 31 см

Брестская, Другие города

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Панно ручная работа

35 р.

Панно ручная работа

Брестская, Другие города

badge-icon
badge-icon
Ваза/подсвечник

5 р.

Ваза/подсвечник

Брестская, Другие города

Пёс, ракушка

8 р.

Пёс, ракушка

Брестская, Другие города

badge-icon
Капибара

33 р.

Капибара

Брестская, Другие города

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Декор

15 р.

Декор

Брестская, Другие города

badge-icon
Свеча и подсвечник ikea

7 р.

Свеча и подсвечник ikea

Брестская, Другие города

badge-icon
Свечи и подсвечники

Договорная

Свечи и подсвечники

Брестская, Другие города

badge-icon
Будильник

30 р.

Будильник

Брестская, Другие города

badge-icon
badge-icon
Вазы СССР,цветное стекло

15 р.

Вазы СССР,цветное стекло

Брестская, Другие города

badge-icon
badge-icon
Картина из алмазной мозаики

20 р.

Картина из алмазной мозаики

Брестская, Другие города

badge-icon
Подвеска из оргстекла

1.50 р.

Подвеска из оргстекла

Брестская, Другие города

badge-icon
картина Мерлин Монро

15 р.

картина Мерлин Монро

Брестская, Другие города

badge-icon
картина алмазная вышивка снежный барс

15 р.

картина алмазная вышивка снежный барс

Брестская, Другие города

badge-icon
Рог стеклянный

10 р.

Рог стеклянный

Брестская, Другие города

badge-icon
Шкатулка

6 р.

Шкатулка

Брестская, Другие города

Блюдца с металла

25 р.

Блюдца с металла

Брестская, Другие города

badge-icon
badge-icon
Много настенных часов

35 р.

Много настенных часов

Брестская, Другие города

badge-icon
badge-icon
Сувенир времён СССР

50 р.

Сувенир времён СССР

Брестская, Другие города

badge-icon

250 р.

Рог лося

Брестская, Другие города

badge-icon
Оленёнок

200 р.

Оленёнок

Брестская, Другие города

badge-icon
badge-icon
Часы встраиваемые СССР

35 р.

Часы встраиваемые СССР

Брестская, Другие города

badge-icon
Фигурки из дерева ссср

24 р.

Фигурки из дерева ссср

Брестская, Другие города

badge-icon
Босс подарок.

66 р.

Босс подарок.

Брестская, Другие города

badge-icon
badge-icon
Будильники,механические.СССР.

10 р.

Будильники,механические.СССР.

Брестская, Другие города

badge-icon
Будильники

10 р.

Будильники

Брестская, Другие города

badge-icon
Картина. Осенняя прогулка. 30x40cм. Живопись,

Договорная

Картина. Осенняя прогулка. 30x40cм. Живопись,

Брестская, Другие города

Зеркало

10 р.

Зеркало

Брестская, Другие города

Наклейка на плитку в ванную комнату

18 р.

Наклейка на плитку в ванную комнату

Брестская, Другие города

badge-icon
Чеканка СССР лот

30 р.

Чеканка СССР лот

Брестская, Другие города

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Зеркало МДК ПРЗ 400x1120x200

Онлайн-заказ

129.48 р.

Зеркало МДК ПРЗ 400x1120x200

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Пекам Marta 1 60x90 / marta1-60x90dcl

Онлайн-заказ

494 р.

Зеркало Пекам Marta 1 60x90 / marta1-60x90dcl

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Континент Fancy Led 100x70

Онлайн-заказ

465 р.

Зеркало Континент Fancy Led 100x70

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Пекам Marta Fly 60x80 / MartaFly-60x80dp

Онлайн-заказ

467 р.

Зеркало Пекам Marta Fly 60x80 / MartaFly-60x80dp

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Континент Lucia Led 80x90

Онлайн-заказ

419 р.

Зеркало Континент Lucia Led 80x90

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Континент Apollo Led 80x90

Онлайн-заказ

532 р.

Зеркало Континент Apollo Led 80x90

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Континент Demure Led 80x60

Онлайн-заказ

345 р.

Зеркало Континент Demure Led 80x60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Алмаз-Люкс М-237

Онлайн-заказ

123.26 р.

Зеркало Алмаз-Люкс М-237

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Предметы интерьера, зеркалаВазыЗеркалаИскусственные цветыКартиныКлючницыПодставки для цветовСвечи и подсвечникиСтатуэткиФоторамкиЧасы и будильникиШкатулки и копилкиПрочее
Шторы, жалюзи, карнизыКарнизыШторыГардины, тюльРулонные шторыЖалюзиПрочее
Текстиль и коврыКоврыДекоративные подушкиНаматрасникиОдеялаПледыПодушки для снаПокрывалаПостельное бельеЧехлы для мебелиПрочий текстиль
ОсвещениеЛюстрыСветильникиБраТоршерыНастольные лампыСпоты и трек-системыПлафоныПрочее
Хозяйственные товарыАккумуляторы, батарейки, подзарядкиБанки, бутылки, бидоныВедра, тазы, емкости для мусораВешалки, чехлы для одеждыГазовые баллоныГладильные доскиГубки, салфетки, тряпкиКрючки, держателиМетла, совки, швабры, щеткиМешки, пакеты, упаковкаМоющие и чистящие средстваПерчатки резиновые, хозяйственныеПолотенца банныеСумки, торбы, тележкиСушилки для бельяУход и хранение обувиЯщики, коробки, корзиныПрочее
Посуда и кухонные аксессуарыСтоловая посудаКухонная посудаКофе и чайСтаканы, бокалы, кувшиныСтоловые приборыНожи и разделочные доскиПринадлежности для выпечкиКонтейнеры и емкости для храненияТекстиль для кухниТёрки, измельчители, овощерезкиАксессуары для сервировкиСушилкиПрочее
Комнатные растенияРастенияКашпо, горшки
Бытовые услуги
Ремонт мебели