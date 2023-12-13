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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в других городах Брестской области

Значки на обмен

Договорная

Значки на обмен

Брестская, Другие города

Недорого рюмки

8 р.

Недорого рюмки

Брестская, Другие города

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Стеклянная рыба СССР

30 р.

Стеклянная рыба СССР

Брестская, Другие города

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Магнитный браслет AIMANTE

100 р.

Магнитный браслет AIMANTE

Брестская, Другие города

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Старинная чернильница

150 р.

Старинная чернильница

Брестская, Другие города

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монеты Приднестровской Республики набор из 2 монет

7 р.

монеты Приднестровской Республики набор из 2 монет

Брестская, Другие города

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Модель мотоцикла

Договорная

Модель мотоцикла

Брестская, Другие города

Для рыбалки СССР

Договорная

Для рыбалки СССР

Брестская, Другие города

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Монета

Договорная

Монета

Брестская, Другие города

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Монета

Договорная

Монета

Брестская, Другие города

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Монеты ''3''СССР .

Договорная

Монеты ''3''СССР .

Брестская, Другие города

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Монеты

Договорная

Монеты

Брестская, Другие города

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Обертки и фантики

Договорная

Обертки и фантики

Брестская, Другие города

Обертки от шоколадок

Договорная

Обертки от шоколадок

Брестская, Другие города

Киндер игрушки из разных коллекций

0.50 р.

Киндер игрушки из разных коллекций

Брестская, Другие города

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Киндер игрушки для девочек и мальчиков

0.50 р.

Киндер игрушки для девочек и мальчиков

Брестская, Другие города

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Киндер игрушки старых серий

1 р.

Киндер игрушки старых серий

Брестская, Другие города

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Киндер игрушки из разных мультиков

0.50 р.

Киндер игрушки из разных мультиков

Брестская, Другие города

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ПРОДАН Лот старых киндер игрушек

10 р.

ПРОДАН Лот старых киндер игрушек

Брестская, Другие города

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Шарнирная плоская кукла СССР

40 р.

Шарнирная плоская кукла СССР

Брестская, Другие города

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Фантики вкладыши лав из love is

25 р.

Фантики вкладыши лав из love is

Брестская, Другие города

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Лот монет 1коп.

35 р.

Лот монет 1коп.

Брестская, Другие города

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Накладка с колками

Договорная

Накладка с колками

Брестская, Другие города

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Механические часы родом из СССР

45 р.

Механические часы родом из СССР

Брестская, Другие города

Монета Польши 1934 года

45 р.

Монета Польши 1934 года

Брестская, Другие города

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Ёлочные игрушки ссср

Договорная

Ёлочные игрушки ссср

Брестская, Другие города

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Маятник и ключ к часам СССР

25 р.

Маятник и ключ к часам СССР

Брестская, Другие города

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Открытки СССР

10 р.

Открытки СССР

Брестская, Другие города

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Винтажные новогодние коробки СССР для конфет

Договорная

Винтажные новогодние коробки СССР для конфет

Брестская, Другие города

Икона

57 р.

Икона

Брестская, Другие города

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Шкатулка

Договорная

Шкатулка

Брестская, Другие города

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Веретена

28 р.

Веретена

Брестская, Другие города

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Каска

150 р.

Каска

Брестская, Другие города

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Банкноты Беларуси 1992 года

25 р.

Банкноты Беларуси 1992 года

Брестская, Другие города

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5 рублей николая 2. Золото 900 пробы.

Договорная

5 рублей николая 2. Золото 900 пробы.

Брестская, Другие города

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Пластинки

5 р.

Пластинки

Брестская, Другие города

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Микроскоп ШМ-1 СССР , с ящиком, в отл. состоянии.

105 р.

Микроскоп ШМ-1 СССР , с ящиком, в отл. состоянии.

Брестская, Другие города

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Один рубль НБ РБ Метки

28 р.

Один рубль НБ РБ Метки

Брестская, Другие города

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Сахарница,конфетница СССР.Карамельное стекло

Договорная

Сахарница,конфетница СССР.Карамельное стекло

Брестская, Другие города

Вазочка

25 р.

Вазочка

Брестская, Другие города

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Часы

10 р.

Часы

Брестская, Другие города

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Бутылочка

70 р.

Бутылочка

Брестская, Другие города

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Ёлочные игрушки

50 р.

Ёлочные игрушки

Брестская, Другие города

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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