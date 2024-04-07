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Сад и огородРастения, рассада и семена

Прочее из растений, рассады и семян в Бресте

Саженцы клубники

0.90 р.

Саженцы клубники

Брест

Семена каролева Анна 2 фракции

0.40 р.

Семена каролева Анна 2 фракции

Брест

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Картофель(картошка) семенной, Коломбо, Уладар

0.70 р.

Картофель(картошка) семенной, Коломбо, Уладар

Брест

Бересклет

4 р.

Бересклет

Брест

Тропическое цветущее растение

Договорная

Тропическое цветущее растение

Брест

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Самшит (3шт.)

15 р.

Самшит (3шт.)

Брест

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Гелихризум шлемовидный сухоцвет

2 р.

Гелихризум шлемовидный сухоцвет

Брест

Аммобиум сухоцвет

6 р.

Аммобиум сухоцвет

Брест

0.40 р.

Картофель семенной

Брест

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Гелиптерум сухоцвет

2.70 р.

Гелиптерум сухоцвет

Брест

Нигелла сухоцвет

7 р.

Нигелла сухоцвет

Брест

Лагурус сухоцвет

5.50 р.

Лагурус сухоцвет

Брест

Туи на штамбе РАЗНЫЕ

90 р.

Туи на штамбе РАЗНЫЕ

Брест

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Договорная

Посадка картофеля

Брест

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Черенки сортовой ивы прутовидная корзиночная.

0.50 р.

Черенки сортовой ивы прутовидная корзиночная.

Брест

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Договорная

Туи

Брест

Укрывной материал СУФ42 3,2 х 10 В ассортименте

14.35 р.

Укрывной материал СУФ42 3,2 х 10 В ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Кассеты для рассады в ассоритименте

1.37 р.

Кассеты для рассады в ассоритименте

Брест

Доставка по Беларуси
Тюльпаны на срез

1 р.

Тюльпаны на срез

Брест

Туи

150 р.

Туи

Брест

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Подвесной горшок для цветов

2 р.

Подвесной горшок для цветов

Брест

Грунт

20 р.

Грунт

Брест

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Семена сухоцветов

2 р.

Семена сухоцветов

Брест

Дерево из лозы

30 р.

Дерево из лозы

Брест

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Цветы роза, розы

7 р.

Цветы роза, розы

Брест

Цветы тюльпаны

1.50 р.

Цветы тюльпаны

Брест

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Продам крокусы

Договорная

Продам крокусы

Брест

картофель ''Уладар'',''Скарб''

0.45 р.

картофель ''Уладар'',''Скарб''

Брест

Магония

10 р.

Магония

Брест

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0.45 р.

Картофель

Брест

Вейгела, Барбарис, Спирея, Пузыреплодник

Договорная

Вейгела, Барбарис, Спирея, Пузыреплодник

Брест

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Ирис Сибирский , примулы

1 р.

Ирис Сибирский , примулы

Брест

Ель голубая

Договорная

Ель голубая

Брест

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Секатор на аккумуляторной батарее германия

195 р.

Секатор на аккумуляторной батарее германия

Брест

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Гортензия древовидная, керрия японская

4 р.

Гортензия древовидная, керрия японская

Брест

Спирея

4 р.

Спирея

Брест

Черенки селлекционной ивы

0.20 р.

Черенки селлекционной ивы

Брест

Продам туи

Договорная

Продам туи

Брест

Фалярис канареечник

Бесплатно

Фалярис канареечник

Брест

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Туи смарагд

60 р.

Туи смарагд

Брест

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ХВОЙНИКИ

Договорная

ХВОЙНИКИ

Брест

Горчица

4 р.

Горчица

Брест

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Голубики ветви

20 р.

Голубики ветви

Брест

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Товары с доставкой от магазинов

''Беларуские пальмы'' Плетеные деревья из Ивы.

35 р.

''Беларуские пальмы'' Плетеные деревья из Ивы.

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

10 р.

Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

Могилев

Доставка по Беларуси
Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

10 р.

Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Укрывной материал СУФ42 3,2 х 10 В ассортименте

14.35 р.

Укрывной материал СУФ42 3,2 х 10 В ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Кассеты для рассады в ассоритименте

1.37 р.

Кассеты для рассады в ассоритименте

Брест

Доставка по Беларуси
Грядки из Еврокубов

90 р.

Грядки из Еврокубов

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Тюльпаны 2024

Договорная

Тюльпаны 2024

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Тюльпаны 2024

Договорная

Тюльпаны 2024

Минск, Центральный

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