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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Прочие инструменты в Бресте

Аккумулятор

35 р.

Аккумулятор

Брест

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Газовая тепловая пушка GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч (есть 15+)

189 р.

Газовая тепловая пушка GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч (есть 15+)

Брест

Торцовка пила макита makita 2400

370 р.

Торцовка пила макита makita 2400

Брест

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Нож

10 р.

Нож

Брест

Адаптер для пыли

30 р.

Адаптер для пыли

Брест

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Клещи токовые

125 р.

Клещи токовые

Брест

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Вороток большой дюймовый.

90 р.

Вороток большой дюймовый.

Брест

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Паяльная лампа

Договорная

Паяльная лампа

Брест

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Вороток для метчиков и плашек

33 р.

Вороток для метчиков и плашек

Брест

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Гравер Shtenli 270W 400 предметов гибкий вал

140 р.

Гравер Shtenli 270W 400 предметов гибкий вал

Брест

Доставка
Сверло круговое

30 р.

Сверло круговое

Брест

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Штроборез Фиолент Б2-30 Прокат

20 р.

Штроборез Фиолент Б2-30 Прокат

Брест

Круг отрезной по металлу ЛУГА, MOSTEK

0.85 р.

Круг отрезной по металлу ЛУГА, MOSTEK

Брест

киянка резиновая

13 р.

киянка резиновая

Брест

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инструмент универсальный 7 в 1 РАССРОЧКА 01

Договорная

инструмент универсальный 7 в 1 РАССРОЧКА 01

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Уровень магнитный

25 р.

Уровень магнитный

Брест

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Набор инструментов

60 р.

Набор инструментов

Брест

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Мультиметр цифровой WORTEX AM 9009

25 р.

Мультиметр цифровой WORTEX AM 9009

Брест

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Клин для спв карофит 300шт.

80 р.

Клин для спв карофит 300шт.

Брест

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Инструмент строительный

Договорная

Инструмент строительный

Брест

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Инструмент строительный

Договорная

Инструмент строительный

Брест

Диски шлифовачные

10 р.

Диски шлифовачные

Брест

Ключ, напильник, зубило СССР

Договорная

Ключ, напильник, зубило СССР

Брест

Бункер для опилок

2 500 р.

Бункер для опилок

Брест

Кейс Milwaukee

73 р.

Кейс Milwaukee

Брест

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Зарядное устройство Milwaukee C12

99 р.

Зарядное устройство Milwaukee C12

Брест

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Акб Milwaukee M12 (4.0)

117 р.

Акб Milwaukee M12 (4.0)

Брест

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Зарядное устройство milwaukee

159 р.

Зарядное устройство milwaukee

Брест

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Топор

35 р.

Топор

Брест

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Клещи . Стреппинг. Зажимное устройство.

70 р.

Клещи . Стреппинг. Зажимное устройство.

Брест

Плашкодержатель СССР

14 р.

Плашкодержатель СССР

Брест

Ножницы, рубанок СССР

10 р.

Ножницы, рубанок СССР

Брест

Реноватор шлифмашина многофункциональный инструмен

235 р.

Реноватор шлифмашина многофункциональный инструмен

Брест

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Клейма буквенные

30 р.

Клейма буквенные

Брест

Валик игольчатый 40 см высота иглы 1 см

30 р.

Валик игольчатый 40 см высота иглы 1 см

Брест

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пневматический ударный гайковерт

215 р.

пневматический ударный гайковерт

Брест

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Труба медная

12 р.

Труба медная

Брест

Шаблон (кондуктор) для сборки мебели

Договорная

Шаблон (кондуктор) для сборки мебели

Брест

Лазерная рулетка

420 р.

Лазерная рулетка

Брест

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Электрорубанок

150 р.

Электрорубанок

Брест

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Плашка,мечик сверло фреза вороток розвертка

Договорная

Плашка,мечик сверло фреза вороток розвертка

Брест

Диск отрезной по металлу 400 - 4 - 32 14А 50Н37

10 р.

Диск отрезной по металлу 400 - 4 - 32 14А 50Н37

Брест

Лазерный уровень

55 р.

Лазерный уровень

Брест

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Товары с доставкой от магазинов

Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)

Онлайн-заказ

614 р.

Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)

Онлайн-заказ

36.76 р.

Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)

Онлайн-заказ

35.90 р.

Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет

Онлайн-заказ

34.50 р.

Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D

Онлайн-заказ

189.79 р.

Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)

Онлайн-заказ

14.88 р.

Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)

Онлайн-заказ

12.71 р.

Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стенд Deko DKTB10

Онлайн-заказ

35.94 р.

Стенд Deko DKTB10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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