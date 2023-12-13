Товары от Куфар Маркета
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Прочие инструменты в Бресте
35 р.
Аккумулятор
Брест
189 р.
Газовая тепловая пушка GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч (есть 15+)
Брест
370 р.
Торцовка пила макита makita 2400
Брест
10 р.
Нож
Брест
30 р.
Адаптер для пыли
Брест
125 р.
Клещи токовые
Брест
90 р.
Вороток большой дюймовый.
Брест
Договорная
Паяльная лампа
Брест
33 р.
Вороток для метчиков и плашек
Брест
140 р.
Гравер Shtenli 270W 400 предметов гибкий вал
Брест
30 р.
Сверло круговое
Брест
20 р.
Штроборез Фиолент Б2-30 Прокат
Брест
0.85 р.
Круг отрезной по металлу ЛУГА, MOSTEK
Брест
13 р.
киянка резиновая
Брест
Договорная
инструмент универсальный 7 в 1 РАССРОЧКА 01
Брест
25 р.
Уровень магнитный
Брест
60 р.
Набор инструментов
Брест
25 р.
Мультиметр цифровой WORTEX AM 9009
Брест
80 р.
Клин для спв карофит 300шт.
Брест
Договорная
Инструмент строительный
Брест
Договорная
Инструмент строительный
Брест
10 р.
Диски шлифовачные
Брест
Договорная
Ключ, напильник, зубило СССР
Брест
2 500 р.
Бункер для опилок
Брест
73 р.
Кейс Milwaukee
Брест
99 р.
Зарядное устройство Milwaukee C12
Брест
117 р.
Акб Milwaukee M12 (4.0)
Брест
159 р.
Зарядное устройство milwaukee
Брест
35 р.
Топор
Брест
70 р.
Клещи . Стреппинг. Зажимное устройство.
Брест
14 р.
Плашкодержатель СССР
Брест
10 р.
Ножницы, рубанок СССР
Брест
235 р.
Реноватор шлифмашина многофункциональный инструмен
Брест
30 р.
Клейма буквенные
Брест
30 р.
Валик игольчатый 40 см высота иглы 1 см
Брест
215 р.
пневматический ударный гайковерт
Брест
12 р.
Труба медная
Брест
Договорная
Шаблон (кондуктор) для сборки мебели
Брест
420 р.
Лазерная рулетка
Брест
150 р.
Электрорубанок
Брест
Договорная
Плашка,мечик сверло фреза вороток розвертка
Брест
10 р.
Диск отрезной по металлу 400 - 4 - 32 14А 50Н37
Брест
55 р.
Лазерный уровень
Брест
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
614 р.
Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
36.76 р.
Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
35.90 р.
Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
34.50 р.
Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
189.79 р.
Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
14.88 р.
Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
12.71 р.
Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
35.94 р.
Стенд Deko DKTB10
Минск, Центральный