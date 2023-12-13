Товары от Куфар Маркета
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Прочее в Бресте
20 р.
Бочки
Брест
5 р.
Замок навесной
Брест
75 р.
Гель для стирки 5л Германия
Брест
1 р.
Беспроводные выключатели 220в
Брест
Договорная
Ароматезированные свечи
Брест
10 р.
Канистры
Брест
55 р.
Бидон
Брест
7 р.
Средство для стирки персил 910мл
Брест
120 р.
Магнит неодимовый 50 30
Брест
7 р.
Кег ПЭТ
Брест
43 р.
Катриджи для фильтра Барьер
Брест
130 р.
Баллон 27л
Брест
120 р.
НОВИНКА 400 стирок.Средство для стирки
Брест
15 р.
Подставка под елку
Брест
8 р.
Кнопка дверного звонка
Брест
10 р.
Стопор дверной
Брест
8 р.
Стопор дверной hettich
Брест
15 р.
Шпагат
Брест
50 р.
Баллон газовый 27 литров
Брест
15 р.
Скатерть клеенка 140 на 110см новые
Брест
40 р.
Баллон газовый 50 литров
Брест
5 р.
Звонок электрический музыкальный, рабочий
Брест
5 р.
Кремний
Брест
2 р.
Скотч(оптом дешевле)
Брест
75 р.
UNI-T UT33C+ мультиметр новый в упаковке
Брест
5 р.
Набор новых полотенец для подарка
Брест
250 р.
Тележка-вешало для туш
Брест
5 р.
Веревка
Брест
50 р.
Сушилка для рук-Виялис-6-Литва-СССР
Брест
5 р.
Гидрозатвор для брожения
Брест
7 р.
Шнур бельевой
Брест
Договорная
Стрейч
Брест
12 р.
Органайзер для белья
Брест
50 р.
Замок гаражный двойной
Брест
15 р.
Скатерть клеенка новая 110 на 140
Брест
5 р.
Лотки для яиц
Брест
15 р.
Засов- замок для дверей, ворот.
Брест
75 р.
Мультиметр UT33C+ UNI-T, новый в упаковке
Брест
120 р.
Мультиметр UT890C UNI-T ток 20АTrue RMS NCV REL
Брест
200 р.
Токовые клещи UNIT UT210E, новые в упаковке.
Брест
5 р.
Замок
Брест
20 р.
Весы бытовые
Брест
15 р.
Лоток для яиц
Брест
Товары с доставкой от магазинов
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49 р.
Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
23.20 р.
Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)
Минск, Центральный
14 р.
Метеостанция,гигрометр, погодная станция, часы
Витебск
Онлайн-заказ
3.50 р.
Губки для мытья посуды «Сияние» двухсторонние, повышенной прочности (12*6*3см) 4 шт. Гарант чистоты
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
25 р.
Щетка для очистки одежды от шерсти Hurricane Fur Wizard Белая
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
12.50 р.
ЭКОКИЛЛЕР универсальный от насекомых (тараканов, муравьев, клопов, блох и др. ползающих насекомых),
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
3.50 р.
Губки для мытья посуды поролоновые «Сияние» (12*4.5*3см) 4 шт. Гарант чистоты
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Антивибрационные резиновые подставки Shock Pad для холодильника, стиральных/сушильных машин
Минск, Центральный