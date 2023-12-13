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Товары от Куфар Маркета

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МебельМебельная фурнитура и составляющие

Прочее в Бресте

Ламели

2 р.

Ламели

Брест

Стекло с рисунком (для мебели)

35 р.

Стекло с рисунком (для мебели)

Брест

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Колесо мебельное,новое ,5 штук в упаковке

10 р.

Колесо мебельное,новое ,5 штук в упаковке

Брест

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Ножки для мебели из дуба

20 р.

Ножки для мебели из дуба

Брест

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Подсветка для мебели

15 р.

Подсветка для мебели

Брест

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Шкаф

250 р.

Шкаф

Брест

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Форма для стола и стульев

Договорная

Форма для стола и стульев

Брест

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Дверца жалюзийная

45 р.

Дверца жалюзийная

Брест

Ручки мебельные. 10 штук.

20 р.

Ручки мебельные. 10 штук.

Брест

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Мебельные ручки

Договорная

Мебельные ручки

Брест

кромка мебельная

0.50 р.

кромка мебельная

Брест

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Ручки для мебели

1.50 р.

Ручки для мебели

Брест

Ткань подбивочная

2 р.

Ткань подбивочная

Брест

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Колесные опоры мебельные новые

12 р.

Колесные опоры мебельные новые

Брест

Ящики с красивыми ручками 3 шт

3.50 р.

Ящики с красивыми ручками 3 шт

Брест

Консуль

200 р.

Консуль

Брест

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Крошка ППУ микс наполнитель для подушек

5.89 р.

Крошка ППУ микс наполнитель для подушек

Брест

колесики мебельные 4шт. (Б/У), 4р. за все

4 р.

колесики мебельные 4шт. (Б/У), 4р. за все

Брест

колёсики мебельные в диаметре 4см(новые),8шт

1 р.

колёсики мебельные в диаметре 4см(новые),8шт

Брест

Скобы столярные

10 р.

Скобы столярные

Брест

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Ножки подстолье поручень держатель стол полка опор

39 р.

Ножки подстолье поручень держатель стол полка опор

Брест

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Ручка мебельная, недорого, цена за все 14 руб.

14 р.

Ручка мебельная, недорого, цена за все 14 руб.

Брест

Планка для столешницы

Договорная

Планка для столешницы

Брест

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Механизм подьема

30 р.

Механизм подьема

Брест

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Пиастра

15 р.

Пиастра

Брест

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Пружина мебельная

Договорная

Пружина мебельная

Брест

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Мебельные ручки

1.70 р.

Мебельные ручки

Брест

Анкер химический

3.50 р.

Анкер химический

Брест

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Ножки советские для мебели.

5 р.

Ножки советские для мебели.

Брест

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Синтепон ( для мебельных подушек )

Договорная

Синтепон ( для мебельных подушек )

Брест

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Механизмы трансформации дивана

25 р.

Механизмы трансформации дивана

Брест

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Соединитель торцевой внутренний с кольцом

3 р.

Соединитель торцевой внутренний с кольцом

Брест

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Уголок упаковочный ( 3000шт)

0.07 р.

Уголок упаковочный ( 3000шт)

Брест

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Крепление (розетка) высокая усиленная 510Е

3 р.

Крепление (розетка) высокая усиленная 510Е

Брест

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Труба стальная прямошовная, хром, усиленная 1мм

7 р.

Труба стальная прямошовная, хром, усиленная 1мм

Брест

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Листы ламинированного ЛДСП EGGER КЛЁН САХ. ШАМПАНЬ

65 р.

Листы ламинированного ЛДСП EGGER КЛЁН САХ. ШАМПАНЬ

Брест

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Коврики

15 р.

Коврики

Брест

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ручки дверные классные 2 шт

10 р.

ручки дверные классные 2 шт

Брест

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ДСП, Б/У 10 руб, за лист.

10 р.

ДСП, Б/У 10 руб, за лист.

Брест

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«Кожа молодого дерматина»

30 р.

«Кожа молодого дерматина»

Брест

Болты мебельные 12х160 и 8х60

Договорная

Болты мебельные 12х160 и 8х60

Брест

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Мебельная фурнитура

Договорная

Мебельная фурнитура

Брест

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Ножка мебельная

5 р.

Ножка мебельная

Брест

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Товары с доставкой от магазинов

Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back

Онлайн-заказ

15.80 р.

Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back / ортопедическ

Онлайн-заказ

15 р.

Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back / ортопедическ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мебельная фурнитура Blum (под заказ)

100 р.

Мебельная фурнитура Blum (под заказ)

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Комплект сменных элементов для зеркального шкафа Triton Эко

Онлайн-заказ

72 р.
46.94 р.-35%

Комплект сменных элементов для зеркального шкафа Triton Эко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Комплект сменных элементов для тумбы Triton Эко

Онлайн-заказ

39 р.
25.94 р.-33%

Комплект сменных элементов для тумбы Triton Эко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подстолье Опора, ножки для стола. Опора мебельная лофт.

100 р.

Подстолье Опора, ножки для стола. Опора мебельная лофт.

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Подставка для ноутбука EVOLUTION LS103

Онлайн-заказ

59 р.

Подставка для ноутбука EVOLUTION LS103

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка для ноутбука EVOLUTION LS105

Онлайн-заказ

47 р.

Подставка для ноутбука EVOLUTION LS105

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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