Товары от Куфар Маркета
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Прочее в Бресте
2 р.
Ламели
Брест
35 р.
Стекло с рисунком (для мебели)
Брест
10 р.
Колесо мебельное,новое ,5 штук в упаковке
Брест
20 р.
Ножки для мебели из дуба
Брест
15 р.
Подсветка для мебели
Брест
250 р.
Шкаф
Брест
Договорная
Форма для стола и стульев
Брест
45 р.
Дверца жалюзийная
Брест
20 р.
Ручки мебельные. 10 штук.
Брест
Договорная
Мебельные ручки
Брест
0.50 р.
кромка мебельная
Брест
1.50 р.
Ручки для мебели
Брест
2 р.
Ткань подбивочная
Брест
12 р.
Колесные опоры мебельные новые
Брест
3.50 р.
Ящики с красивыми ручками 3 шт
Брест
200 р.
Консуль
Брест
5.89 р.
Крошка ППУ микс наполнитель для подушек
Брест
4 р.
колесики мебельные 4шт. (Б/У), 4р. за все
Брест
1 р.
колёсики мебельные в диаметре 4см(новые),8шт
Брест
10 р.
Скобы столярные
Брест
39 р.
Ножки подстолье поручень держатель стол полка опор
Брест
14 р.
Ручка мебельная, недорого, цена за все 14 руб.
Брест
Договорная
Планка для столешницы
Брест
30 р.
Механизм подьема
Брест
15 р.
Пиастра
Брест
Договорная
Пружина мебельная
Брест
1.70 р.
Мебельные ручки
Брест
3.50 р.
Анкер химический
Брест
5 р.
Ножки советские для мебели.
Брест
Договорная
Синтепон ( для мебельных подушек )
Брест
25 р.
Механизмы трансформации дивана
Брест
3 р.
Соединитель торцевой внутренний с кольцом
Брест
0.07 р.
Уголок упаковочный ( 3000шт)
Брест
3 р.
Крепление (розетка) высокая усиленная 510Е
Брест
7 р.
Труба стальная прямошовная, хром, усиленная 1мм
Брест
65 р.
Листы ламинированного ЛДСП EGGER КЛЁН САХ. ШАМПАНЬ
Брест
15 р.
Коврики
Брест
10 р.
ручки дверные классные 2 шт
Брест
10 р.
ДСП, Б/У 10 руб, за лист.
Брест
30 р.
«Кожа молодого дерматина»
Брест
Договорная
Болты мебельные 12х160 и 8х60
Брест
Договорная
Мебельная фурнитура
Брест
5 р.
Ножка мебельная
Брест
Товары с доставкой от магазинов
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15.80 р.
Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back
Минск, Центральный
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15 р.
Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back / ортопедическ
Минск, Центральный
100 р.
Мебельная фурнитура Blum (под заказ)
Минск, Советский
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Комплект сменных элементов для зеркального шкафа Triton Эко
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Комплект сменных элементов для тумбы Triton Эко
Минск, Центральный
100 р.
Подстолье Опора, ножки для стола. Опора мебельная лофт.
Минск, Ленинский
Онлайн-заказ
59 р.
Подставка для ноутбука EVOLUTION LS103
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
47 р.
Подставка для ноутбука EVOLUTION LS105
Минск, Центральный