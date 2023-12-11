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Прочее для ворот и заборов
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Ремонт и стройкаВорота, заборы

Прочее для заборов и ворот в Бресте

Комплект приводов распашных ворот SWING-4000 от дилера в рассрочку

1 470 р.

Комплект приводов распашных ворот SWING-4000 от дилера в рассрочку

Брест

Рассрочка
Комплект приводов распашных ворот SWING-3000PRO от дилера в рассрочку

1 720 р.

Комплект приводов распашных ворот SWING-3000PRO от дилера в рассрочку

Брест

Засов на двери, ворота.

15 р.

Засов на двери, ворота.

Брест

30 р.

Электроды уони13-55 d4mm Эсаб

Брест

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Квадрат труба , уголок , швеллер , цена договорная

Договорная

Квадрат труба , уголок , швеллер , цена договорная

Брест

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Евроограждение ЗD панель

66 р.

Евроограждение ЗD панель

Брест

Проволока в ПВХ д. 2,4мм, бухта 50м

15 р.

Проволока в ПВХ д. 2,4мм, бухта 50м

Брест

Петля металлическая d-18, d-22, d-25

4.50 р.

Петля металлическая d-18, d-22, d-25

Брест

Колючая проволока двухосн. d 1,6мм (моток 200м.п.)

80 р.

Колючая проволока двухосн. d 1,6мм (моток 200м.п.)

Брест

АВТОМАТИКА ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ NICE RD 400

Договорная

АВТОМАТИКА ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ NICE RD 400

Брест

Гибка прфильной трубы

Договорная

Гибка прфильной трубы

Брест

Завес петля гаражная

4.60 р.

Завес петля гаражная

Брест

Цепи металл крепчайшие

5 р.

Цепи металл крепчайшие

Брест

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Фотоэлементы

40 р.

Фотоэлементы

Брест

Лампа BFT

45 р.

Лампа BFT

Брест

Ролики для ворот. Роликовая опора для откатных вор

160 р.

Ролики для ворот. Роликовая опора для откатных вор

Брест

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Труба нержавеющая

22 р.

Труба нержавеющая

Брест

Ворота металлические

190 р.

Ворота металлические

Брест

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Ворота откатные

Договорная

Ворота откатные

Брест

Профилированный лист С-8

750 р.

Профилированный лист С-8

Брест

Ограждение, Перила

120 р.

Ограждение, Перила

Брест

Консольное оборудование для откатных ворот

315 р.

Консольное оборудование для откатных ворот

Брест

Доставка
Затворы

Договорная

Затворы

Брест

Колесо

60 р.

Колесо

Брест

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Комплект для откатных ворот Алютех

455 р.

Комплект для откатных ворот Алютех

Брест

Сетка для забора

50 р.

Сетка для забора

Брест

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Оградка на кладбище

120 р.

Оградка на кладбище

Брест

Кованый колокольчик (Рында).

Договорная

Кованый колокольчик (Рында).

Брест

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Столбы для забора ВЫГОДНО

19.80 р.

Столбы для забора ВЫГОДНО

Брест

Профнастил (металлопрофиль) для забора С8 и МП20

16.50 р.

Профнастил (металлопрофиль) для забора С8 и МП20

Брест

Замок гаражный

120 р.

Замок гаражный

Брест

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Замок гаражный

100 р.

Замок гаражный

Брест

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Кронштейн для забора

3.80 р.

Кронштейн для забора

Брест

Доставка
Въездные ворота и калитка

Договорная

Въездные ворота и калитка

Брест

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Ворота, калитка

Договорная

Ворота, калитка

Брест

Задвижка для ворот

30 р.

Задвижка для ворот

Брест

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Камень для габионов 70-120 мм

120 р.

Камень для габионов 70-120 мм

Брест

Столбы железобетонные

10 р.

Столбы железобетонные

Брест

Профнастил ( металлопрофиль )МП20 А 0,45 ПЭ МАТ Заборный

24 р.

Профнастил ( металлопрофиль )МП20 А 0,45 ПЭ МАТ Заборный

Брест

Доставка по Беларуси
Замок

25 р.

Замок

Брест

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Профильная труба

2 р.

Профильная труба

Брест

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Почтовый ящик и колокольчик.

Договорная

Почтовый ящик и колокольчик.

Брест

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Лак по металлу

8 р.

Лак по металлу

Брест

Товары с доставкой от магазинов

Автоматика, привод для откатных ворот

902 р.

Автоматика, привод для откатных ворот

Брестская, Дрогичин

Доставка по Беларуси
Автоматика, привод для распашных ворот

1 573 р.

Автоматика, привод для распашных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Комплектующие для ворот

Договорная

Комплектующие для ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Автоматика, привод для откатных ворот

902 р.

Автоматика, привод для откатных ворот

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Т-профиль для ворот и калиток

20 р.

Т-профиль для ворот и калиток

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Столбы для забора 89х3,5 мм. Длина 2,5. 2,7. 3,0 метра.

14 р.

Столбы для забора 89х3,5 мм. Длина 2,5. 2,7. 3,0 метра.

Гомель

Доставка по Беларуси
Электроприводы для откатных ворот

Договорная

Электроприводы для откатных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Привод для откатных ворот весом до 500кг с двумя пультами

665 р.

Привод для откатных ворот весом до 500кг с двумя пультами

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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