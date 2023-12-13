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Прочее для сада и огорода
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Сад и огород

Прочее для сада и огорода в Бресте

Кащпо

40 р.

Кащпо

Брест

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Опилки

17 р.

Опилки

Брест

Банки разные с крышками 80шт

50 р.

Банки разные с крышками 80шт

Брест

фитолампа полный спектр 4 луча таймер рег.яркости

55 р.

фитолампа полный спектр 4 луча таймер рег.яркости

Брест

Ваза с пробиркой

15 р.

Ваза с пробиркой

Брест

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Лопаты для снега из фанеры

10 р.

Лопаты для снега из фанеры

Брест

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изготовление теплиц

1 р.

изготовление теплиц

Брест

Щепа хвойных пород

35 р.

Щепа хвойных пород

Брест

Доставка по Беларуси
Агровата

Договорная

Агровата

Брест

Ящик хозяйственный

4 р.

Ящик хозяйственный

Брест

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Земля для огорода

30 р.

Земля для огорода

Брест

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Маска защитная, новая. Польша.

30 р.

Маска защитная, новая. Польша.

Брест

Доктор Робик-609 (биоочиститель)

10 р.

Доктор Робик-609 (биоочиститель)

Брест

Чернозём, полевка, поднятие участка

25 р.

Чернозём, полевка, поднятие участка

Брест

Лейка воронка

Договорная

Лейка воронка

Брест

Буржуйка

160 р.

Буржуйка

Брест

Растительный грунт, полевка, чернозем, земля

Договорная

Растительный грунт, полевка, чернозем, земля

Брест

Датчик давления 4-20 мА

Договорная

Датчик давления 4-20 мА

Брест

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Аккумулятор AS-2

160 р.

Аккумулятор AS-2

Брест

Колонка для полива под гидрофор

120 р.

Колонка для полива под гидрофор

Брест

Чернозем ,полевая земля 20т

350 р.

Чернозем ,полевая земля 20т

Брест

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Щепа

35 р.

Щепа

Брест

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нитка, нить кароновая

50 р.

нитка, нить кароновая

Брест

Плащ дождевой

Договорная

Плащ дождевой

Брест

Хоз. товары для дачи

10 р.

Хоз. товары для дачи

Брест

Мульча для голубики

4.50 р.

Мульча для голубики

Брест

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Ящики пластиковые шпилька

1 р.

Ящики пластиковые шпилька

Брест

Корни резка-мельница

250 р.

Корни резка-мельница

Брест

Земля полевая

450 р.

Земля полевая

Брест

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Крышка домик на колодец

300 р.

Крышка домик на колодец

Брест

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Сетка-рукав для овощей 500 м в рулоне.

40 р.

Сетка-рукав для овощей 500 м в рулоне.

Брест

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Сеянная в ручную полевая земля

1 000 р.

Сеянная в ручную полевая земля

Брест

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Колышки (колья, палки, рейка, подпорки, опора)

0.50 р.

Колышки (колья, палки, рейка, подпорки, опора)

Брест

Сансевиерия Блэк Драгон и другие

5 р.

Сансевиерия Блэк Драгон и другие

Брест

10 р.

чернозем

Брест

Ствол пожарный

Договорная

Ствол пожарный

Брест

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Кормушка для птиц

10 р.

Кормушка для птиц

Брест

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Благоустройство территории и.т.д

Договорная

Благоустройство территории и.т.д

Брест

Светоотражатель для растений

8 р.

Светоотражатель для растений

Брест

Стрижка туй/живой изгороди

Договорная

Стрижка туй/живой изгороди

Брест

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Подогреватель для рассады

35 р.

Подогреватель для рассады

Брест

банки

Договорная

банки

Брест

Уличные плафоны новые

35 р.

Уличные плафоны новые

Брест

Товары с доставкой от магазинов

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

140 р.

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Печи для казанов в ассортименте

100 р.

Печи для казанов в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Договорная

Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Онлайн-заказ

7.98 р.

Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Онлайн-заказ

16.49 р.

Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Онлайн-заказ

17.87 р.

Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Онлайн-заказ

120.90 р.

Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED

Онлайн-заказ

132.61 р.

Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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