Товары от Куфар Маркета
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Прочее для сада и огорода в Бресте
40 р.
Кащпо
Брест
17 р.
Опилки
Брест
50 р.
Банки разные с крышками 80шт
Брест
55 р.
фитолампа полный спектр 4 луча таймер рег.яркости
Брест
15 р.
Ваза с пробиркой
Брест
10 р.
Лопаты для снега из фанеры
Брест
1 р.
изготовление теплиц
Брест
35 р.
Щепа хвойных пород
Брест
Договорная
Агровата
Брест
4 р.
Ящик хозяйственный
Брест
30 р.
Земля для огорода
Брест
30 р.
Маска защитная, новая. Польша.
Брест
10 р.
Доктор Робик-609 (биоочиститель)
Брест
25 р.
Чернозём, полевка, поднятие участка
Брест
Договорная
Лейка воронка
Брест
160 р.
Буржуйка
Брест
Договорная
Растительный грунт, полевка, чернозем, земля
Брест
Договорная
Датчик давления 4-20 мА
Брест
160 р.
Аккумулятор AS-2
Брест
120 р.
Колонка для полива под гидрофор
Брест
350 р.
Чернозем ,полевая земля 20т
Брест
35 р.
Щепа
Брест
50 р.
нитка, нить кароновая
Брест
Договорная
Плащ дождевой
Брест
10 р.
Хоз. товары для дачи
Брест
4.50 р.
Мульча для голубики
Брест
1 р.
Ящики пластиковые шпилька
Брест
250 р.
Корни резка-мельница
Брест
450 р.
Земля полевая
Брест
300 р.
Крышка домик на колодец
Брест
40 р.
Сетка-рукав для овощей 500 м в рулоне.
Брест
1 000 р.
Сеянная в ручную полевая земля
Брест
0.50 р.
Колышки (колья, палки, рейка, подпорки, опора)
Брест
5 р.
Сансевиерия Блэк Драгон и другие
Брест
10 р.
чернозем
Брест
Договорная
Ствол пожарный
Брест
10 р.
Кормушка для птиц
Брест
Договорная
Благоустройство территории и.т.д
Брест
8 р.
Светоотражатель для растений
Брест
Договорная
Стрижка туй/живой изгороди
Брест
35 р.
Подогреватель для рассады
Брест
Договорная
банки
Брест
35 р.
Уличные плафоны новые
Брест
Товары с доставкой от магазинов
140 р.
Набор печь усиленная с дымоходом + казан
Минск, Фрунзенский
100 р.
Печи для казанов в ассортименте
Минск, Фрунзенский
Договорная
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
7.98 р.
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
16.49 р.
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
17.87 р.
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
120.90 р.
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
132.61 р.
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED
Минск, Центральный