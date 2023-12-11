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Прочая техника для ухода за одеждой
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Бытовая техникаУход за одеждой, пошив

Прочая техника для ухода за одеждой в Бресте

Привод

40 р.

Привод

Брест

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6 р.

Гладильная доска

Брест

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Машинка от катышек

15 р.

Машинка от катышек

Брест

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Машинка для удаления катышков

15 р.

Машинка для удаления катышков

Брест

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Швейная машина

400 р.

Швейная машина

Брест

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Машинка для сбора катушек с одежды

7 р.

Машинка для сбора катушек с одежды

Брест

Машинка для удаления катышков

10 р.

Машинка для удаления катышков

Брест

Парогенератор

1 200 р.

Парогенератор

Брест

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Гладильная доска мини для глажки рукавов Швабра

Договорная

Гладильная доска мини для глажки рукавов Швабра

Брест

Для глажки рукавов

19 р.

Для глажки рукавов

Брест

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Насос

10 р.

Насос

Брест

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Сушилка для обуви

50 р.

Сушилка для обуви

Брест

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Распошивалка

Договорная

Распошивалка

Брест

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Насадка под лапу сапожника

50 р.

Насадка под лапу сапожника

Брест

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Привод ножной к швейной машине

15 р.

Привод ножной к швейной машине

Брест

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НОВЫЕ Щётки от шерсти, для одежды

16 р.

НОВЫЕ Щётки от шерсти, для одежды

Брест

кнопки швейные, обмен

5 р.

кнопки швейные, обмен

Брест

Гладильная доска

36 р.

Гладильная доска

Брест

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Вязальное устройство

27 р.

Вязальное устройство

Брест

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машинка для снятия катышков

20 р.

машинка для снятия катышков

Брест

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Гладильная машинка Калинка М

200 р.

Гладильная машинка Калинка М

Брест

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Минипылесос

40 р.

Минипылесос

Брест

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Устройство для вязки

8 р.

Устройство для вязки

Брест

Товары с доставкой от магазинов

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2474

Онлайн-заказ

31 р.

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2474

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков ARESA AR-4101

Онлайн-заказ

25 р.

Машинка для удаления катышков ARESA AR-4101

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков ARESA AR-4102

Онлайн-заказ

25 р.

Машинка для удаления катышков ARESA AR-4102

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Maxwell MW-3102 W

Онлайн-заказ

19.31 р.

Машинка для удаления катышков Maxwell MW-3102 W

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2473

Онлайн-заказ

34 р.

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2473

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Xiaomi Deerma Hair Ball Trimmer DEM-MQ600

Онлайн-заказ

54 р.

Машинка для удаления катышков Xiaomi Deerma Hair Ball Trimmer DEM-MQ600

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Energy EN-826

Онлайн-заказ

10.96 р.

Машинка для удаления катышков Energy EN-826

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Xiaomi Mijia MQXJQ01KL

Онлайн-заказ

59.43 р.

Машинка для удаления катышков Xiaomi Mijia MQXJQ01KL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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