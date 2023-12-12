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Бытовая техникаТехника для уборки

Прочая техника для уборки в Бресте

Механический ручной пылесос

10 р.

Механический ручной пылесос

Брест

Короб

80 р.

Короб

Брест

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Швабра

105 р.

Швабра

Брест

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Электро веник

100 р.

Электро веник

Брест

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Швабра с колбой-дозатором НОВАЯ В УПАКОВКЕ

32 р.

Швабра с колбой-дозатором НОВАЯ В УПАКОВКЕ

Брест

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Поломоечные машины б/у

Договорная

Поломоечные машины б/у

Брест

Электрошвабра SWDK Wireless от Xiaomi

75 р.

Электрошвабра SWDK Wireless от Xiaomi

Брест

Продам мойку высокого давления

2 800 р.

Продам мойку высокого давления

Брест

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Техника для уборки

450 р.

Техника для уборки

Брест

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Паровая швабра

70 р.

Паровая швабра

Брест

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Турбощетка к пылесосу Zelmer

40 р.

Турбощетка к пылесосу Zelmer

Брест

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Мойщик-робот окон

170 р.

Мойщик-робот окон

Брест

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Моющий пылесос Керхер Puzzi 10. Новый. Привезли из

2 200 р.

Моющий пылесос Керхер Puzzi 10. Новый. Привезли из

Брест

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Karcher Валики новые для электрошвабры

45 р.

Karcher Валики новые для электрошвабры

Брест

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Мойка Karcher K 5.200

425 р.

Мойка Karcher K 5.200

Брест

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Пылесос для постели

110 р.

Пылесос для постели

Брест

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Электрошвабра FC 5. Работа и отзывы в Ютубе

520 р.

Электрошвабра FC 5. Работа и отзывы в Ютубе

Брест

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Минимойка Керхер

500 р.

Минимойка Керхер

Брест

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Утюг

200 р.

Утюг

Брест

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Элетродвигатель

30 р.

Элетродвигатель

Брест

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ТЭН

15 р.

ТЭН

Брест

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Насадка для мойки KARCHER FJ пенная

95 р.

Насадка для мойки KARCHER FJ пенная

Брест

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Мойка высокого давления KARCHER K5

880 р.

Мойка высокого давления KARCHER K5

Брест

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Керхер К2

200 р.

Керхер К2

Брест

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Karcher K 5 compact

1 149 р.

Karcher K 5 compact

Брест

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Мойка Karcher K 5.200

425 р.

Мойка Karcher K 5.200

Брест

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Новый кёрхер К5 привезли с Польши

1 180 р.

Новый кёрхер К5 привезли с Польши

Брест

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Щетка

2 р.

Щетка

Брест

Щетки бытовые

Договорная

Щетки бытовые

Брест

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Мойка высокого давления Керхер

1 000 р.

Мойка высокого давления Керхер

Брест

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Щетка

Договорная

Щетка

Брест

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Фильтр для робота-пылесоса Mi Robot Vacuum Mop

5 р.

Фильтр для робота-пылесоса Mi Robot Vacuum Mop

Брест

распылитель бытавой

20 р.

распылитель бытавой

Брест

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Karcher puzzi 8/1 1380watt

1 750 р.

Karcher puzzi 8/1 1380watt

Брест

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Karcher puzzi 8/1

1 750 р.

Karcher puzzi 8/1

Брест

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Робот для мытья окон

500 р.

Робот для мытья окон

Брест

Бумажные пакеты для пылесоса

7 р.

Бумажные пакеты для пылесоса

Брест

Мойка высокого давления

1 980 р.

Мойка высокого давления

Брест

Датчик движения инфракрасный

Договорная

Датчик движения инфракрасный

Брест

Мойка высокого давления

400 р.

Мойка высокого давления

Брест

Щетка для уборки go duster пипидастр

25 р.

Щетка для уборки go duster пипидастр

Брест

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Магнитная щётка для мытья окон

30 р.

Магнитная щётка для мытья окон

Брест

Електропила

200 р.

Електропила

Брест

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Товары с доставкой от магазинов

Насадка Bort Steam mop 93411669

Онлайн-заказ

45.58 р.

Насадка Bort Steam mop 93411669

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Онлайн-заказ

42.90 р.

Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Онлайн-заказ

28.30 р.

Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электровеники Stiga SWP 577

Онлайн-заказ

1 990 р.

Электровеники Stiga SWP 577

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Онлайн-заказ

735.62 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Онлайн-заказ

48.30 р.

Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

329 р.

Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Онлайн-заказ

326.80 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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