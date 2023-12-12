Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для уборки в Бресте
10 р.
Механический ручной пылесос
Брест
80 р.
Короб
Брест
105 р.
Швабра
Брест
100 р.
Электро веник
Брест
32 р.
Швабра с колбой-дозатором НОВАЯ В УПАКОВКЕ
Брест
Договорная
Поломоечные машины б/у
Брест
75 р.
Электрошвабра SWDK Wireless от Xiaomi
Брест
2 800 р.
Продам мойку высокого давления
Брест
450 р.
Техника для уборки
Брест
70 р.
Паровая швабра
Брест
40 р.
Турбощетка к пылесосу Zelmer
Брест
170 р.
Мойщик-робот окон
Брест
2 200 р.
Моющий пылесос Керхер Puzzi 10. Новый. Привезли из
Брест
45 р.
Karcher Валики новые для электрошвабры
Брест
425 р.
Мойка Karcher K 5.200
Брест
110 р.
Пылесос для постели
Брест
520 р.
Электрошвабра FC 5. Работа и отзывы в Ютубе
Брест
500 р.
Минимойка Керхер
Брест
200 р.
Утюг
Брест
30 р.
Элетродвигатель
Брест
15 р.
ТЭН
Брест
95 р.
Насадка для мойки KARCHER FJ пенная
Брест
880 р.
Мойка высокого давления KARCHER K5
Брест
200 р.
Керхер К2
Брест
1 149 р.
Karcher K 5 compact
Брест
425 р.
Мойка Karcher K 5.200
Брест
1 180 р.
Новый кёрхер К5 привезли с Польши
Брест
2 р.
Щетка
Брест
Договорная
Щетки бытовые
Брест
1 000 р.
Мойка высокого давления Керхер
Брест
Договорная
Щетка
Брест
5 р.
Фильтр для робота-пылесоса Mi Robot Vacuum Mop
Брест
20 р.
распылитель бытавой
Брест
1 750 р.
Karcher puzzi 8/1 1380watt
Брест
1 750 р.
Karcher puzzi 8/1
Брест
500 р.
Робот для мытья окон
Брест
7 р.
Бумажные пакеты для пылесоса
Брест
1 980 р.
Мойка высокого давления
Брест
Договорная
Датчик движения инфракрасный
Брест
400 р.
Мойка высокого давления
Брест
25 р.
Щетка для уборки go duster пипидастр
Брест
30 р.
Магнитная щётка для мытья окон
Брест
200 р.
Електропила
Брест
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
45.58 р.
Насадка Bort Steam mop 93411669
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
42.90 р.
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
28.30 р.
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 990 р.
Электровеники Stiga SWP 577
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
735.62 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
48.30 р.
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10
Минск, Центральный
329 р.
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке
Минск, Партизанский
Онлайн-заказ
326.80 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029
Минск, Центральный