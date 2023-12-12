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Бытовая техникаТехника для кухни

Прочая техника для кухни в Бресте

Минипеч электрическая (ростер) First

99 р.

Минипеч электрическая (ростер) First

Брест

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Новая пицце печка TREBS

120 р.

Новая пицце печка TREBS

Брест

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Чайник XIAOMI рабочий

25 р.

Чайник XIAOMI рабочий

Брест

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Ремень зубчатый

10 р.

Ремень зубчатый

Брест

Электрозажигалка

5 р.

Электрозажигалка

Брест

Насадки на мясорубку СССР

10 р.

Насадки на мясорубку СССР

Брест

Яйцеварка Siemens

25 р.

Яйцеварка Siemens

Брест

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Картофелерезка овощерезка ручная

15 р.

Картофелерезка овощерезка ручная

Брест

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Кипятильник электрический СССР

30 р.

Кипятильник электрический СССР

Брест

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Нарезка новая

50 р.

Нарезка новая

Брест

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Льдогенератор BOOMANN 1027cb серый 150 вт

550 р.

Льдогенератор BOOMANN 1027cb серый 150 вт

Брест

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сифон для газирования воды

120 р.

сифон для газирования воды

Брест

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Бутербродница moulinex

150 р.

Бутербродница moulinex

Брест

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Самовар электрический

25 р.

Самовар электрический

Брест

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Мороженица KitfortKT-1804+электровафельн в подарок

160 р.

Мороженица KitfortKT-1804+электровафельн в подарок

Брест

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Машинка для нарезки фри

25 р.

Машинка для нарезки фри

Брест

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Баллон газовый

Договорная

Баллон газовый

Брест

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Овощерезка

5 р.

Овощерезка

Брест

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Измельчитель пищевых отходов

2 000 р.

Измельчитель пищевых отходов

Брест

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Противень и решетка

11 р.

Противень и решетка

Брест

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Баллончики для сифона

Договорная

Баллончики для сифона

Брест

Венчики для миксера.

7 р.

Венчики для миксера.

Брест

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Электрошашлычница

15 р.

Электрошашлычница

Брест

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Газовый гриль

987 р.

Газовый гриль

Брест

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Электропилита

450 р.

Электропилита

Брест

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Электрошашлычница

80 р.

Электрошашлычница

Брест

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Двойная корзина IMS B702TH26.5M. для кофемашины 58

65 р.

Двойная корзина IMS B702TH26.5M. для кофемашины 58

Брест

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форма для печенья

20 р.

форма для печенья

Брест

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кофемолка Lelit

750 р.

кофемолка Lelit

Брест

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Шашлычница электрическая

50 р.

Шашлычница электрическая

Брест

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Крепление для микроволновки на стену

15 р.

Крепление для микроволновки на стену

Брест

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Яйцеварка

50 р.

Яйцеварка

Брест

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Электрошашлычница

70 р.

Электрошашлычница

Брест

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Электрошашлычница

100 р.

Электрошашлычница

Брест

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Электрошашлычница

100 р.

Электрошашлычница

Брест

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«Консерватор» )) 10 руб.

10 р.

«Консерватор» )) 10 руб.

Брест

Штопор электрический на подставке

75 р.

Штопор электрический на подставке

Брест

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Часы электронные настольные

25 р.

Часы электронные настольные

Брест

Кулер напольный с холодильником б/у

100 р.

Кулер напольный с холодильником б/у

Брест

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Сокоохладитель

750 р.

Сокоохладитель

Брест

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Мини печь GFBB-7

110 р.

Мини печь GFBB-7

Брест

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Электрокипятильник

15 р.

Электрокипятильник

Брест

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Кулер для воды

50 р.

Кулер для воды

Брест

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Товары с доставкой от магазинов

Мини-печь CENTEK CT-1531-42 Convection

Онлайн-заказ

266.55 р.

Мини-печь CENTEK CT-1531-42 Convection

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1520

Онлайн-заказ

269.88 р.

Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1520

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)

320 р.

СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1511-2

Онлайн-заказ

140.19 р.

Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1511-2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ломтерезка CENTEK CT-1381

Онлайн-заказ

277.09 р.

Ломтерезка CENTEK CT-1381

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной

Онлайн-заказ

87 р.

Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сушилка для овощей и фруктов Digital Food Dehydrator SMX-01

Онлайн-заказ

125 р.

Сушилка для овощей и фруктов Digital Food Dehydrator SMX-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной

Онлайн-заказ

87 р.

Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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