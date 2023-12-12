Товары от Куфар Маркета
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Прочая сантехника в Бресте
10 р.
Гофра вентиляционная 150 мл
Брест
100 р.
Экран в ванну
Брест
5 р.
Шланги для стиральной машины (2 шт) 1.5 м
Брест
20 р.
газовый клапан альфа колор
Брест
Договорная
Стабилизатор напряжения
Брест
35 р.
Гофра
Брест
Договорная
Паяльник для полипропиленовых труб, продажа, аренда
Брест
200 р.
Кнопка для инсталляции TECE
Брест
210 р.
Трап
Брест
10 р.
Кран сливной
Брест
Договорная
Канализация ( трубы и соединения)
Брест
35 р.
Loctite 542, 50 мл. Резьбовой герметик фиксатор ср
Брест
Договорная
Распределитель, ( коллектор) ( гребенка) для те
Брест
Договорная
Теплоноситель Теплый дом -65 (ЖИДКОСТЬ)
Брест
Договорная
Врезка, врезной хомут
Брест
Договорная
Насос циркуляционный для отопления
Брест
350 р.
Система для промывки отопления,теплых полов.
Брест
Договорная
Труба чугунная 70кг 10мм Труба алюминиевая 18кг
Брест
Договорная
Септики KANN с зимней скидкой -10%
Брест
30 р.
Сантехника
Брест
Договорная
Колектор на воду Fat
Брест
10 р.
Уголок латунный под пресс APE
Брест
0.50 р.
Труба гофрированная (пешель)
Брест
Договорная
Талреп стяжки струбцины хомуты
Брест
150 р.
Сервопривод sm4.6
Брест
350 р.
Сервопривод сименс SSC619
Брест
250 р.
Стойка для душа
Брест
Договорная
Шланг для котла
Брест
18 р.
Держатель в туалет для бумаги
Брест
360 р.
Гидроаккумулятор 80 литров Belamos
Брест
15 р.
Провод для обогрева Пола
Брест
20 р.
Развоздушник
Брест
5 р.
Шлангй для подключения стиральной машины
Брест
5 р.
Эксцентрики новые 5 р пара
Брест
Договорная
Гидрострелки (Гидравлические разделители)
Брест
130 р.
Сантехника
Брест
23 р.
Термостатическая головка Honeywell T3001
Брест
19 р.
Решетка декоративная для чугунной батареи
Брест
5 р.
Шланг новый 120 см
Брест
40 р.
Эл. Термостат регулировка температуры вентилятора
Брест
50 р.
Сифон для ванны, шланги гибкие , кран
Брест
Договорная
Манометр сантехнический
Брест
190 р.
Беспроводной терморегулятор salus 091FLRFv2
Брест
Товары с доставкой от магазинов
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1 043.20 р.
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399
Минск, Центральный
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1 043.19 р.
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406
Минск, Центральный
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230.88 р.
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП
Минск, Центральный
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235.62 р.
Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026
Минск, Центральный
400 р.
Портал камина 120*100
Минск, Центральный
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977.10 р.
Гидроаккумулятор Wester WAV 300
Могилевская, Бобруйск
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395.82 р.
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100
Минск, Центральный
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267 р.
Стационарная система ''под мойкой'' АкваОсмос АО 5 УФ
Могилевская, Бобруйск