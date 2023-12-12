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Сад и огородСадовая техника

Прочее из садовой техники в Бресте

Дровокол

2 500 р.

Дровокол

Брест

Аккумуляторная мини пила Stihl

670 р.

Аккумуляторная мини пила Stihl

Брест

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Отвал поворотный ОНП-1 для мотоблока МТЗ

429 р.

Отвал поворотный ОНП-1 для мотоблока МТЗ

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Сечкарня

150 р.

Сечкарня

Брест

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Снегоуборщик Brait BR-7056W

1 759 р.

Снегоуборщик Brait BR-7056W

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Кусторез 2 в 1 германия на литиевой батарее

100 р.

Кусторез 2 в 1 германия на литиевой батарее

Брест

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Воздуходувка Devalt

550 р.

Воздуходувка Devalt

Брест

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Мойка высокого давления

300 р.

Мойка высокого давления

Брест

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Сельскохозяйственная техника

Договорная

Сельскохозяйственная техника

Брест

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Воздуходувка-пылесос бензиновая Hyundai hasbt26

330 р.

Воздуходувка-пылесос бензиновая Hyundai hasbt26

Брест

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Колю дрова. Договорная. Подробности на месте.

Договорная

Колю дрова. Договорная. Подробности на месте.

Брест

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Кусторез Yato 600W 51см

190 р.

Кусторез Yato 600W 51см

Брест

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Кусторез электро ято

190 р.

Кусторез электро ято

Брест

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Дровакол 380В

400 р.

Дровакол 380В

Брест

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Кусторез-бензопила

600 р.

Кусторез-бензопила

Брест

Аэратор газонный фирмы Полисад

90 р.

Аэратор газонный фирмы Полисад

Брест

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Кормушка для птиц с массива березы

20 р.

Кормушка для птиц с массива березы

Брест

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Инструменты для огорода и сада

2 р.

Инструменты для огорода и сада

Брест

Продам тачку и бороны. Стоят новые камеры.

30 р.

Продам тачку и бороны. Стоят новые камеры.

Брест

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Бункер транспортёр

390 р.

Бункер транспортёр

Брест

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Топливный фильтр на Вебасто

10 р.

Топливный фильтр на Вебасто

Брест

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Опрыскиватель

5 р.

Опрыскиватель

Брест

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Кротобойка

Договорная

Кротобойка

Брест

цепи металлические

5 р.

цепи металлические

Брест

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бабка для клёпки косы

12 р.

бабка для клёпки косы

Брест

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Продам плуг конный

60 р.

Продам плуг конный

Брест

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Аксессуары для обработки сельхозугодий конем

100 р.

Аксессуары для обработки сельхозугодий конем

Брест

Товары с доставкой от магазинов

Снегоуборщик Champion ST553 (5.5 л.с., захват 53x51 см, 4+1 передач), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

1 590 р.

Снегоуборщик Champion ST553 (5.5 л.с., захват 53x51 см, 4+1 передач), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик Бензиновый Champion ST553

1 603 р.

Снегоуборщик Бензиновый Champion ST553

Могилев

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 330 (10 л.с., зимний двигатель Briggs&Stratton), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ

9 550 р.

Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 330 (10 л.с., зимний двигатель Briggs&Stratton), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Подметальная машина универсальная PATRIOT PS 888 S Комплект

2 840 р.

Подметальная машина универсальная PATRIOT PS 888 S Комплект

Могилев

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Makita UB1103

Онлайн-заказ

367.19 р.

Ручная воздуходувка Makita UB1103

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидравлический дровокол Patriot CE 5215

Онлайн-заказ

1 000.42 р.

Гидравлический дровокол Patriot CE 5215

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сучкорез Ryobi RY18PLA-0 (без АКБ)

Онлайн-заказ

978.02 р.

Сучкорез Ryobi RY18PLA-0 (без АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Stiga SBL 327 V

Онлайн-заказ

1 154.59 р.

Ручная воздуходувка Stiga SBL 327 V

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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