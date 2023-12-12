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Прочее из садовой техники в Бресте
2 500 р.
Дровокол
Брест
670 р.
Аккумуляторная мини пила Stihl
Брест
429 р.
Отвал поворотный ОНП-1 для мотоблока МТЗ
Брест
Доставка по Беларуси
Рассрочка
150 р.
Сечкарня
Брест
1 759 р.
Снегоуборщик Brait BR-7056W
Брест
Доставка по Беларуси
Рассрочка
100 р.
Кусторез 2 в 1 германия на литиевой батарее
Брест
550 р.
Воздуходувка Devalt
Брест
300 р.
Мойка высокого давления
Брест
Договорная
Сельскохозяйственная техника
Брест
330 р.
Воздуходувка-пылесос бензиновая Hyundai hasbt26
Брест
Договорная
Колю дрова. Договорная. Подробности на месте.
Брест
190 р.
Кусторез Yato 600W 51см
Брест
190 р.
Кусторез электро ято
Брест
400 р.
Дровакол 380В
Брест
600 р.
Кусторез-бензопила
Брест
90 р.
Аэратор газонный фирмы Полисад
Брест
20 р.
Кормушка для птиц с массива березы
Брест
2 р.
Инструменты для огорода и сада
Брест
30 р.
Продам тачку и бороны. Стоят новые камеры.
Брест
390 р.
Бункер транспортёр
Брест
10 р.
Топливный фильтр на Вебасто
Брест
5 р.
Опрыскиватель
Брест
Договорная
Кротобойка
Брест
5 р.
цепи металлические
Брест
12 р.
бабка для клёпки косы
Брест
60 р.
Продам плуг конный
Брест
100 р.
Аксессуары для обработки сельхозугодий конем
Брест
Товары с доставкой от магазинов
1 590 р.
Снегоуборщик Champion ST553 (5.5 л.с., захват 53x51 см, 4+1 передач), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
Доставка по Беларуси
1 603 р.
Снегоуборщик Бензиновый Champion ST553
Могилев
Доставка по Беларуси
9 550 р.
Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 330 (10 л.с., зимний двигатель Briggs&Stratton), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ
Минск, Фрунзенский
Доставка по Беларуси
2 840 р.
Подметальная машина универсальная PATRIOT PS 888 S Комплект
Могилев
Доставка по Беларуси
Онлайн-заказ
367.19 р.
Ручная воздуходувка Makita UB1103
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
Онлайн-заказ
1 000.42 р.
Гидравлический дровокол Patriot CE 5215
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
Онлайн-заказ
978.02 р.
Сучкорез Ryobi RY18PLA-0 (без АКБ)
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
Онлайн-заказ
1 154.59 р.
Ручная воздуходувка Stiga SBL 327 V
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси