Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Прочая климатическая техника в Бресте
90 р.
Антенна+3головки
Брест
155 р.
Одеяло с электрическим подогревом Klarstein Dr. Watson XXL 120W 200x180cm Square VTDMBP/30 10035501
Брест
15 р.
Термометр, гигрометр, часы, датчик влажности и тем
Брест
150 р.
Термостат для климатической техники Salus 091FLv2
Брест
500 р.
Экологический камин
Брест
80 р.
Барометр СССР
Брест
20 р.
Автоматический распылитель Air Wick Freshmatic.
Брест
150 р.
Микатермический обогреватель бу 1 день
Брест
25 р.
Терморегулятор
Брест
280 р.
Датчик контроля температуры
Брест
50 р.
Цифровой термометр
Брест
20 р.
Поглотитель влаги
Брест
20 р.
Реле времени ВС-33-1ухл4 два вида.
Брест
100 р.
Биокамин
Брест
230 р.
Регулятор давления воздуха и фильтр CAMOZZI
Брест
55 р.
Гигрометр ВИТ-1
Брест
15 р.
Гидрометр
Брест
65 р.
Ультрофиолетовая лампа
Брест
Договорная
Электрополотенце (электросушилка) для рук
Брест
170 р.
Жидкость для генератора дыма Haze fluid Martin 5L
Брест
35 р.
Реле температуры ТЛ-2-1 (СССР)
Брест
35 р.
Обогреватель для теплицы
Брест
80 р.
Метеостанция Rexant
Брест
7 р.
Термометр с выносным датчиком
Брест
7 р.
Термометр с выносным датчиком
Брест
100 р.
Холодильная техника
Брест
35 р.
Двигателя сл и рд.
Брест
Договорная
Ёмкость для фильтрации воды
Брест
50 р.
Вытяжнойвентилятор
Брест
Договорная
Термометр биметаллический
Брест
Договорная
Электросушители обуви
Брест
200 р.
Электронный блок защиты компрессора GEA Bock MP-10
Брест
150 р.
Сушилка для рук
Брест
70 р.
Труба для вентиляции (Гофра) диаметр 500 мм.
Брест
100 р.
Температурный логер
Брест
Договорная
Термостат
Брест
9 р.
пробки автоматы 10А 2шт. 1 лот. можно по шт. 5р.
Брест
70 р.
Датчик потока воздуха IFM Electronic SL0101
Брест
7 р.
Термометр с выносным датчиком
Брест
10 р.
Гигрометр + термометр комнатный
Брест
15 р.
Пульт для кондиционера LG
Брест
280 р.
Бытовая.техника
Брест
30 р.
вентиляция воздуховод
Брест
Товары с доставкой от магазинов
1 650 р.
Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ
Минск, Партизанский
Онлайн-заказ
22.07 р.
Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
23.43 р.
Метеостанция Rexant 70-0505
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
22.96 р.
Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
22.07 р.
Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24.23 р.
Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
20.79 р.
Метеостанция Ritmix CAT-052
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
38.33 р.
Метеостанция Rexant 70-0515
Минск, Центральный