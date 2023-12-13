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Бытовая техникаКлиматическая техника

Прочая климатическая техника в Бресте

Антенна+3головки

90 р.

Антенна+3головки

Брест

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Одеяло с электрическим подогревом Klarstein Dr. Watson XXL 120W 200x180cm Square VTDMBP/30 10035501

155 р.

Одеяло с электрическим подогревом Klarstein Dr. Watson XXL 120W 200x180cm Square VTDMBP/30 10035501

Брест

Термометр, гигрометр, часы, датчик влажности и тем

15 р.

Термометр, гигрометр, часы, датчик влажности и тем

Брест

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Термостат для климатической техники Salus 091FLv2

150 р.

Термостат для климатической техники Salus 091FLv2

Брест

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Экологический камин

500 р.

Экологический камин

Брест

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Барометр СССР

80 р.

Барометр СССР

Брест

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Автоматический распылитель Air Wick Freshmatic.

20 р.

Автоматический распылитель Air Wick Freshmatic.

Брест

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Микатермический обогреватель бу 1 день

150 р.

Микатермический обогреватель бу 1 день

Брест

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Терморегулятор

25 р.

Терморегулятор

Брест

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Датчик контроля температуры

280 р.

Датчик контроля температуры

Брест

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Цифровой термометр

50 р.

Цифровой термометр

Брест

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Поглотитель влаги

20 р.

Поглотитель влаги

Брест

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Реле времени ВС-33-1ухл4 два вида.

20 р.

Реле времени ВС-33-1ухл4 два вида.

Брест

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Биокамин

100 р.

Биокамин

Брест

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Регулятор давления воздуха и фильтр CAMOZZI

230 р.

Регулятор давления воздуха и фильтр CAMOZZI

Брест

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Гигрометр ВИТ-1

55 р.

Гигрометр ВИТ-1

Брест

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Гидрометр

15 р.

Гидрометр

Брест

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Ультрофиолетовая лампа

65 р.

Ультрофиолетовая лампа

Брест

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Электрополотенце (электросушилка) для рук

Договорная

Электрополотенце (электросушилка) для рук

Брест

Жидкость для генератора дыма Haze fluid Martin 5L

170 р.

Жидкость для генератора дыма Haze fluid Martin 5L

Брест

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Реле температуры ТЛ-2-1 (СССР)

35 р.

Реле температуры ТЛ-2-1 (СССР)

Брест

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Обогреватель для теплицы

35 р.

Обогреватель для теплицы

Брест

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Метеостанция Rexant

80 р.

Метеостанция Rexant

Брест

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Термометр с выносным датчиком

7 р.

Термометр с выносным датчиком

Брест

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Термометр с выносным датчиком

7 р.

Термометр с выносным датчиком

Брест

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Холодильная техника

100 р.

Холодильная техника

Брест

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Двигателя сл и рд.

35 р.

Двигателя сл и рд.

Брест

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Ёмкость для фильтрации воды

Договорная

Ёмкость для фильтрации воды

Брест

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Вытяжнойвентилятор

50 р.

Вытяжнойвентилятор

Брест

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Термометр биметаллический

Договорная

Термометр биметаллический

Брест

Электросушители обуви

Договорная

Электросушители обуви

Брест

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Электронный блок защиты компрессора GEA Bock MP-10

200 р.

Электронный блок защиты компрессора GEA Bock MP-10

Брест

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Сушилка для рук

150 р.

Сушилка для рук

Брест

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Труба для вентиляции (Гофра) диаметр 500 мм.

70 р.

Труба для вентиляции (Гофра) диаметр 500 мм.

Брест

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Температурный логер

100 р.

Температурный логер

Брест

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Термостат

Договорная

Термостат

Брест

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пробки автоматы 10А 2шт. 1 лот. можно по шт. 5р.

9 р.

пробки автоматы 10А 2шт. 1 лот. можно по шт. 5р.

Брест

Датчик потока воздуха IFM Electronic SL0101

70 р.

Датчик потока воздуха IFM Electronic SL0101

Брест

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Термометр с выносным датчиком

7 р.

Термометр с выносным датчиком

Брест

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Гигрометр + термометр комнатный

10 р.

Гигрометр + термометр комнатный

Брест

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Пульт для кондиционера LG

15 р.

Пульт для кондиционера LG

Брест

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Бытовая.техника

280 р.

Бытовая.техника

Брест

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вентиляция воздуховод

30 р.

вентиляция воздуховод

Брест

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Товары с доставкой от магазинов

Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ

1 650 р.

Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)

Онлайн-заказ

22.07 р.

Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Rexant 70-0505

Онлайн-заказ

23.43 р.

Метеостанция Rexant 70-0505

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)

Онлайн-заказ

22.96 р.

Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)

Онлайн-заказ

22.07 р.

Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)

Онлайн-заказ

24.23 р.

Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-052

Онлайн-заказ

20.79 р.

Метеостанция Ritmix CAT-052

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Rexant 70-0515

Онлайн-заказ

38.33 р.

Метеостанция Rexant 70-0515

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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