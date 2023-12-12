Товары от Куфар Маркета
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Прочее в Бресте
Договорная
Магнитофон Sony б/у 1968 года
Брест
1 100 р.
Саундбар Klipsch Cinema 600
Брест
12 р.
Переменные резисторы
Брест
130 р.
Акустика Logitech Speaker System Z323
Брест
200 р.
Акустика с сабвуфером SVEN MS-2250
Брест
125 р.
Sharp wq-261
Брест
450 р.
Сабвуфер EDGE 1200 ватт
Брест
25 р.
Караоке.
Брест
15 р.
магнитофонная лента
Брест
Договорная
Аудио аппаратура
Брест
420 р.
Кейс (кофр) для dj оборудования
Брест
200 р.
Сабвуфер активный
Брест
35 р.
Звукосниматель для проигрывателя
Брест
350 р.
Pride diamond 10
Брест
80 р.
Буфер 2.1
Брест
15 р.
Музыка
Брест
5 р.
Шнуры
Брест
25 р.
микросхема
Брест
800 р.
Akai GX-270d
Брест
40 р.
Динамики с колонок 8ас-4, 4гд-35.
Брест
450 р.
Komplete Audi 2
Брест
480 р.
Дека Semens
Брест
1 р.
Транзисторы для УНЧ и другие.
Брест
600 р.
Проигрыватель пластинок SONY, Thorens
Брест
250 р.
Звуковая карта Behringer umc22
Брест
200 р.
Sony
Брест
200 р.
Радиостанции
Брест
50 р.
Сабвуфер bbk 80w
Брест
950 р.
Микшер Behringer Flow8
Брест
900 р.
Стример Yamaha NP-S303 Qobuz. Tidal, Spotify и др.
Брест
150 р.
Korg nanokey 2 midi клавиатура
Брест
18 р.
Акустическая система
Брест
55 р.
Колонки динамики
Брест
65 р.
Проигрыватель пластинок Радиотехника 301М-стерео
Брест
Договорная
Колонки
Брест
Договорная
Аудиотехника
Брест
Договорная
SVEN- продам
Брест
10 р.
Потенциометр
Брест
329 р.
Кассетная дека Technics RS-TR232
Брест
180 р.
Полка на 3 гольф, динамики Магнат
Брест
2 500 р.
Native instruments Maschine + Plus
Брест
15 р.
Часы mi bang 3
Брест
55 р.
Усилитель Д класса
Брест
Товары с доставкой от магазинов
65 р.
Умная световая звуковая колонка Smart Light BT 2301
Минск, Московский
185.22 р.
Портативная колонка Ritmix SP-870B (черный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
13.34 р.
Пульт ДУ Rexant 38-0014
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
10.26 р.
Пульт Rexant RX-188
Минск, Центральный
25 р.
Радиочасы Miru CR-1009
Минская, Минский район
251 р.
Виниловый проигрыватель DENON DP-29FE2
Минск, Первомайский
Онлайн-заказ
369.90 р.
Диктофон Saramonic SR-Q2M
Минск, Центральный
780 р.
Саундбар Polk Audio Signa S2 уценка с витрины
Минск, Партизанский