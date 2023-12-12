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ЭлектроникаАудиотехника

Прочее в Бресте

Магнитофон Sony б/у 1968 года

Договорная

Магнитофон Sony б/у 1968 года

Брест

Саундбар Klipsch Cinema 600

1 100 р.

Саундбар Klipsch Cinema 600

Брест

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Переменные резисторы

12 р.

Переменные резисторы

Брест

Акустика Logitech Speaker System Z323

130 р.

Акустика Logitech Speaker System Z323

Брест

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Акустика с сабвуфером SVEN MS-2250

200 р.

Акустика с сабвуфером SVEN MS-2250

Брест

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Sharp wq-261

125 р.

Sharp wq-261

Брест

Сабвуфер EDGE 1200 ватт

450 р.

Сабвуфер EDGE 1200 ватт

Брест

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Караоке.

25 р.

Караоке.

Брест

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магнитофонная лента

15 р.

магнитофонная лента

Брест

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Аудио аппаратура

Договорная

Аудио аппаратура

Брест

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Кейс (кофр) для dj оборудования

420 р.

Кейс (кофр) для dj оборудования

Брест

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Сабвуфер активный

200 р.

Сабвуфер активный

Брест

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Звукосниматель для проигрывателя

35 р.

Звукосниматель для проигрывателя

Брест

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Pride diamond 10

350 р.

Pride diamond 10

Брест

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Буфер 2.1

80 р.

Буфер 2.1

Брест

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Музыка

15 р.

Музыка

Брест

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Шнуры

5 р.

Шнуры

Брест

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микросхема

25 р.

микросхема

Брест

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Akai GX-270d

800 р.

Akai GX-270d

Брест

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Динамики с колонок 8ас-4, 4гд-35.

40 р.

Динамики с колонок 8ас-4, 4гд-35.

Брест

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Komplete Audi 2

450 р.

Komplete Audi 2

Брест

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Дека Semens

480 р.

Дека Semens

Брест

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Транзисторы для УНЧ и другие.

1 р.

Транзисторы для УНЧ и другие.

Брест

Проигрыватель пластинок SONY, Thorens

600 р.

Проигрыватель пластинок SONY, Thorens

Брест

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Звуковая карта Behringer umc22

250 р.

Звуковая карта Behringer umc22

Брест

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Sony

200 р.

Sony

Брест

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Радиостанции

200 р.

Радиостанции

Брест

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Сабвуфер bbk 80w

50 р.

Сабвуфер bbk 80w

Брест

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Микшер Behringer Flow8

950 р.

Микшер Behringer Flow8

Брест

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Стример Yamaha NP-S303 Qobuz. Tidal, Spotify и др.

900 р.

Стример Yamaha NP-S303 Qobuz. Tidal, Spotify и др.

Брест

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Korg nanokey 2 midi клавиатура

150 р.

Korg nanokey 2 midi клавиатура

Брест

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Акустическая система

18 р.

Акустическая система

Брест

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Колонки динамики

55 р.

Колонки динамики

Брест

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Проигрыватель пластинок Радиотехника 301М-стерео

65 р.

Проигрыватель пластинок Радиотехника 301М-стерео

Брест

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Колонки

Договорная

Колонки

Брест

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Аудиотехника

Договорная

Аудиотехника

Брест

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SVEN- продам

Договорная

SVEN- продам

Брест

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Потенциометр

10 р.

Потенциометр

Брест

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Кассетная дека Technics RS-TR232

329 р.

Кассетная дека Technics RS-TR232

Брест

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Полка на 3 гольф, динамики Магнат

180 р.

Полка на 3 гольф, динамики Магнат

Брест

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Native instruments Maschine + Plus

2 500 р.

Native instruments Maschine + Plus

Брест

Часы mi bang 3

15 р.

Часы mi bang 3

Брест

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Усилитель Д класса

55 р.

Усилитель Д класса

Брест

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Товары с доставкой от магазинов

Умная световая звуковая колонка Smart Light BT 2301

65 р.

Умная световая звуковая колонка Smart Light BT 2301

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Портативная колонка Ritmix SP-870B (черный)

185.22 р.

Портативная колонка Ritmix SP-870B (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пульт ДУ Rexant 38-0014

Онлайн-заказ

13.34 р.

Пульт ДУ Rexant 38-0014

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пульт Rexant RX-188

Онлайн-заказ

10.26 р.

Пульт Rexant RX-188

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиочасы Miru CR-1009

25 р.

Радиочасы Miru CR-1009

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Виниловый проигрыватель DENON DP-29FE2

251 р.

Виниловый проигрыватель DENON DP-29FE2

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Диктофон Saramonic SR-Q2M

Онлайн-заказ

369.90 р.

Диктофон Saramonic SR-Q2M

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Саундбар Polk Audio Signa S2 уценка с витрины

780 р.

Саундбар Polk Audio Signa S2 уценка с витрины

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
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