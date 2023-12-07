logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииТелефоны и планшеты
Аксессуары для планшетов, книг, часов
Зарядные устройства
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Телефоны и планшетыАксессуары для планшетов, книг, часов

Портативные зарядные устройства для часов и планшетов в Бресте

Преобразователь напряжения Black & Decker CV6B

50 р.

Преобразователь напряжения Black & Decker CV6B

Брест

badge-icon
badge-icon
Блок питания-4.8V 250мA

20 р.

Блок питания-4.8V 250мA

Брест

badge-icon
badge-icon
Зарядка для Amazfit Bip

6 р.

Зарядка для Amazfit Bip

Брест

Зарядка для ми бенд 2 mi band Xiaomi

5 р.

Зарядка для ми бенд 2 mi band Xiaomi

Брест

badge-icon
Зарядное устройство для часов универсальное

5 р.

Зарядное устройство для часов универсальное

Брест

badge-icon
Зарядка для Mi Smart Band 4

8 р.

Зарядка для Mi Smart Band 4

Брест

Внешний аккумулятор Power Bank ZMI 10000мА QB810

20 р.

Внешний аккумулятор Power Bank ZMI 10000мА QB810

Брест

badge-icon
зарядное для Huawei watch GT

30 р.

зарядное для Huawei watch GT

Брест

badge-icon
Зарядное устройство планшета Prestigio

12 р.

Зарядное устройство планшета Prestigio

Брест

Кабель зарядный для часов GEOZON

10 р.

Кабель зарядный для часов GEOZON

Брест

Зарядное устройство для умных часов smart

5 р.

Зарядное устройство для умных часов smart

Брест

badge-icon
Зарядное MI Band 4

3 р.

Зарядное MI Band 4

Брест

no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Внешний Аккумулятор Power Bank 2600 mAh

15 р.

Внешний Аккумулятор Power Bank 2600 mAh

Минск, Ленинский

badge-icon
badge-icon
Адаптер питания Texet 1.5A

7 р.

Адаптер питания Texet 1.5A

Гомель

Зарядное

20 р.

Зарядное

Гомельская, Ельск

badge-icon
badge-icon
Блок зарядного Apple type-c

35 р.

Блок зарядного Apple type-c

Гомель

badge-icon
badge-icon
Зарядка для детских часов

5 р.

Зарядка для детских часов

Минск, Фрунзенский

Зарядка для часов Mi Band 4

5 р.

Зарядка для часов Mi Band 4

Минск, Фрунзенский

Зарядная станция для планшета Samsung

Договорная

Зарядная станция для планшета Samsung

Минск, Ленинский

badge-icon
Подзарядное для аккумуляторных батарей Минск/Почта

3 р.

Подзарядное для аккумуляторных батарей Минск/Почта

Минск, Советский

Зарядка для Mi band 2

5 р.

Зарядка для Mi band 2

Гомель

Зарядное устройство для mi bread 5/6

10 р.

Зарядное устройство для mi bread 5/6

Гродненская, Волковыск

Usb Зарядное устройство для планшета Оригинал

20 р.

Usb Зарядное устройство для планшета Оригинал

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Ремешок силиконовый новый 18 мм на часы

5 р.

Ремешок силиконовый новый 18 мм на часы

Минск, Фрунзенский

Тройник переходник. Зарядное. Разветвитель

50 р.

Тройник переходник. Зарядное. Разветвитель

Минская, Узда

badge-icon
Зарядное к miband

3 р.

Зарядное к miband

Минск, Партизанский

Подзарядное для ксиоми бэнд 3

5 р.

Подзарядное для ксиоми бэнд 3

Витебская, Орша

badge-icon
Крона.

Договорная

Крона.

Гомельская, Речица

Кабель, зарядное устройство к часам

12 р.

Кабель, зарядное устройство к часам

Могилевская, Бобруйск

Зарядное Mi band 4

5 р.

Зарядное Mi band 4

Могилевская, Костюковичи

badge-icon
Зарядка для часов

40 р.

Зарядка для часов

Гродно

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Зарядное устройство для любых батарей и аккумулято

300 р.

Зарядное устройство для любых батарей и аккумулято

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Поуэрбанк

35 р.

Поуэрбанк

Витебск

badge-icon
badge-icon
Зарядка для смарт часов

15 р.

Зарядка для смарт часов

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Зарядка для mi band

7.99 р.

Зарядка для mi band

Минск, Первомайский

badge-icon
Зарядное Устройство Для Xiaomi Mi Band

5 р.

Зарядное Устройство Для Xiaomi Mi Band

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Зарядное устройства iPad

80 р.

Зарядное устройства iPad

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Повэрбанк

20 р.

Повэрбанк

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Зарядка к часам

20 р.

Зарядка к часам

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Зарядный кабель для Xiaomi mi band 5 / 6 / 7

4 р.

Зарядный кабель для Xiaomi mi band 5 / 6 / 7

Минск, Московский

Спиннер USB-переходник

3 р.

Спиннер USB-переходник

Могилев

Спиннер USB-переходник Evotrix, в коробке

13 р.

Спиннер USB-переходник Evotrix, в коробке

Могилев

Портативное зарядное устройство Canyon PB-301 / CNE-CPB301W

87.50 р.

Портативное зарядное устройство Canyon PB-301 / CNE-CPB301W

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Повер банк

25 р.

Повер банк

Минская, Жодино

badge-icon
Зарядное для «умных» (смарт) часов

10 р.

Зарядное для «умных» (смарт) часов

Могилев

badge-icon
Зарядное+ремешок в продаже

5 р.

Зарядное+ремешок в продаже

Гомельская, Жлобин

Зарядное устройство для аккумулятора АА и ААА

25 р.

Зарядное устройство для аккумулятора АА и ААА

Гомель

badge-icon
badge-icon
Зарядка Mi band 5 (original)

15 р.

Зарядка Mi band 5 (original)

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Power bank Molekula 5200 MAч

15 р.

Power bank Molekula 5200 MAч

Гомель

badge-icon

5 р.

Продам зарядное устройство для часов Watch me 3

Гродненская, Лида

badge-icon
Technoline BC-700 зарядное для 4х АА или ААА акб

60 р.

Technoline BC-700 зарядное для 4х АА или ААА акб

Могилев

badge-icon
Зарядное для умных часов

2 р.

Зарядное для умных часов

Минск, Заводской

повербанк Б/У Xiaomi Mi Power Bank 2 10000mAh

20 р.

повербанк Б/У Xiaomi Mi Power Bank 2 10000mAh

Гродно

badge-icon
Аккумулятор для часов

45 р.

Аккумулятор для часов

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Зарядные 10шт.

Договорная

Зарядные 10шт.

Гомельская, Речица

Зарядка

10 р.

Зарядка

Витебск

Товары с доставкой от магазинов

Портативное зарядное устройство Canyon PB-301 / CNE-CPB301W

87.50 р.

Портативное зарядное устройство Canyon PB-301 / CNE-CPB301W

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Apple 12W Power adapter + cable

12 р.

Apple 12W Power adapter + cable

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Зарядка для часов Samsung

35 р.

Зарядка для часов Samsung

Витебск

Доставка по Беларуси
Переходник для зарядки apple

10 р.

Переходник для зарядки apple

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Зарядное Apple Watch кабель Apple Watch

25 р.

Зарядное Apple Watch кабель Apple Watch

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Мобильные телефоны
Комплектующие для телефоновАккумуляторыДинамикиКамерыКлавиатурыКорпусные частиПлатыТелефоны на запчастиШлейфыЭкраны, дисплеиДругой
Аксессуары для телефоновBluetooth-гарнитураАвтомобильные держателиДок-станцииЗарядные устройстваКабели и переходникиКарты памятиПалки для селфиПленки, стеклаПортативные зарядные устройстваЧехлы, кейсыПрочие аксессуары
Телефония и связьПроводные телефоныРадиотелефоныРации
Планшеты
Графические планшеты
Электронные книги
Умные часы и фитнес-браслетыУмные часыДетские умные часыФитнес-браслеты
Аксессуары для планшетов, книг, часовЗарядные устройстваПленки, стеклаРемешки для часовЧехлы, кейсыПрочие аксессуары
Наушники