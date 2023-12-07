Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Портативные зарядные устройства для часов и планшетов в Бресте
50 р.
Преобразователь напряжения Black & Decker CV6B
Брест
20 р.
Блок питания-4.8V 250мA
Брест
6 р.
Зарядка для Amazfit Bip
Брест
5 р.
Зарядка для ми бенд 2 mi band Xiaomi
Брест
5 р.
Зарядное устройство для часов универсальное
Брест
8 р.
Зарядка для Mi Smart Band 4
Брест
20 р.
Внешний аккумулятор Power Bank ZMI 10000мА QB810
Брест
30 р.
зарядное для Huawei watch GT
Брест
12 р.
Зарядное устройство планшета Prestigio
Брест
10 р.
Кабель зарядный для часов GEOZON
Брест
5 р.
Зарядное устройство для умных часов smart
Брест
3 р.
Зарядное MI Band 4
Брест
15 р.
Внешний Аккумулятор Power Bank 2600 mAh
Минск, Ленинский
7 р.
Адаптер питания Texet 1.5A
Гомель
20 р.
Зарядное
Гомельская, Ельск
35 р.
Блок зарядного Apple type-c
Гомель
5 р.
Зарядка для детских часов
Минск, Фрунзенский
5 р.
Зарядка для часов Mi Band 4
Минск, Фрунзенский
Договорная
Зарядная станция для планшета Samsung
Минск, Ленинский
3 р.
Подзарядное для аккумуляторных батарей Минск/Почта
Минск, Советский
5 р.
Зарядка для Mi band 2
Гомель
10 р.
Зарядное устройство для mi bread 5/6
Гродненская, Волковыск
20 р.
Usb Зарядное устройство для планшета Оригинал
Минск, Октябрьский
5 р.
Ремешок силиконовый новый 18 мм на часы
Минск, Фрунзенский
50 р.
Тройник переходник. Зарядное. Разветвитель
Минская, Узда
3 р.
Зарядное к miband
Минск, Партизанский
5 р.
Подзарядное для ксиоми бэнд 3
Витебская, Орша
Договорная
Крона.
Гомельская, Речица
12 р.
Кабель, зарядное устройство к часам
Могилевская, Бобруйск
5 р.
Зарядное Mi band 4
Могилевская, Костюковичи
40 р.
Зарядка для часов
Гродно
300 р.
Зарядное устройство для любых батарей и аккумулято
Минск, Фрунзенский
35 р.
Поуэрбанк
Витебск
15 р.
Зарядка для смарт часов
Минск, Октябрьский
7.99 р.
Зарядка для mi band
Минск, Первомайский
5 р.
Зарядное Устройство Для Xiaomi Mi Band
Минск, Фрунзенский
80 р.
Зарядное устройства iPad
Минск, Фрунзенский
20 р.
Повэрбанк
Минск, Фрунзенский
20 р.
Зарядка к часам
Брестская, Барановичи
4 р.
Зарядный кабель для Xiaomi mi band 5 / 6 / 7
Минск, Московский
3 р.
Спиннер USB-переходник
Могилев
13 р.
Спиннер USB-переходник Evotrix, в коробке
Могилев
87.50 р.
Портативное зарядное устройство Canyon PB-301 / CNE-CPB301W
Минск, Центральный
25 р.
Повер банк
Минская, Жодино
10 р.
Зарядное для «умных» (смарт) часов
Могилев
5 р.
Зарядное+ремешок в продаже
Гомельская, Жлобин
25 р.
Зарядное устройство для аккумулятора АА и ААА
Гомель
15 р.
Зарядка Mi band 5 (original)
Минск, Фрунзенский
15 р.
Power bank Molekula 5200 MAч
Гомель
5 р.
Продам зарядное устройство для часов Watch me 3
Гродненская, Лида
60 р.
Technoline BC-700 зарядное для 4х АА или ААА акб
Могилев
2 р.
Зарядное для умных часов
Минск, Заводской
20 р.
повербанк Б/У Xiaomi Mi Power Bank 2 10000mAh
Гродно
45 р.
Аккумулятор для часов
Брестская, Барановичи
Договорная
Зарядные 10шт.
Гомельская, Речица
10 р.
Зарядка
Витебск
Товары с доставкой от магазинов
87.50 р.
Портативное зарядное устройство Canyon PB-301 / CNE-CPB301W
Минск, Центральный
12 р.
Apple 12W Power adapter + cable
Минск, Советский
35 р.
Зарядка для часов Samsung
Витебск
10 р.
Переходник для зарядки apple
Минск, Советский
25 р.
Зарядное Apple Watch кабель Apple Watch
Минск, Советский