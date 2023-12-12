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Мебель

Полки, стеллажи, шкафчики в Бресте

Трельяж

30 р.

Трельяж

Брест

Полка из массива

50 р.

Полка из массива

Брест

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IKEA СТЕЛЛАЖ VESKEN, РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ

Договорная

IKEA СТЕЛЛАЖ VESKEN, РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ

Брест

Доставка по Беларуси
IKEA / БРОГРУНД НАСТЕННЫЙ МОДУЛЬ, УГЛОВОЙ 19x58 см

100 р.

IKEA / БРОГРУНД НАСТЕННЫЙ МОДУЛЬ, УГЛОВОЙ 19x58 см

Брест

Доставка по Беларуси
IKEA / СТЕЛЛАЖИ KALLAX / РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ

330 р.

IKEA / СТЕЛЛАЖИ KALLAX / РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ

Брест

Доставка по Беларуси
IKEA / СТЕЛЛАЖ KАЛЛАКС-KALLAX 42х147 СМ

200 р.

IKEA / СТЕЛЛАЖ KАЛЛАКС-KALLAX 42х147 СМ

Брест

Доставка по Беларуси
IKEA / НАВЕСНОЙ ПОЛОЧНЫЙ МОДУЛЬ LACK - ЛАКК

180 р.

IKEA / НАВЕСНОЙ ПОЛОЧНЫЙ МОДУЛЬ LACK - ЛАКК

Брест

Доставка по Беларуси
KALLAX / КАЛЛАКС СТЕЛЛАЖ БЕЛЫЙ, 77х147

250 р.

KALLAX / КАЛЛАКС СТЕЛЛАЖ БЕЛЫЙ, 77х147

Брест

Доставка по Беларуси
IKEA TRONES ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ, БЕЛЫЙ

170 р.

IKEA TRONES ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ, БЕЛЫЙ

Брест

Доставка по Беларуси
Ящик для ванной и не только

Договорная

Ящик для ванной и не только

Брест

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Стиллаж для игрушек

140 р.

Стиллаж для игрушек

Брест

Тумба Леннарт

75 р.

Тумба Леннарт

Брест

Полочка

2 р.

Полочка

Брест

Полки

40 р.

Полки

Брест

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Полка для обуви

7 р.

Полка для обуви

Брест

Камод, тумба под телевизор, навесная полка

150 р.

Камод, тумба под телевизор, навесная полка

Брест

Шкаф-пенал для ванной Юввис Senator

400 р.

Шкаф-пенал для ванной Юввис Senator

Брест

Удобнаятрехуровневая или две двухуровневые полки

35 р.

Удобнаятрехуровневая или две двухуровневые полки

Брест

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Тумба под телевизор

30 р.

Тумба под телевизор

Брест

Полка

40 р.

Полка

Брест

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Полка

80 р.

Полка

Брест

Зеркало/Полка зеркальная для ванной.Виола

150 р.

Зеркало/Полка зеркальная для ванной.Виола

Брест

Полка пол телевизор

100 р.

Полка пол телевизор

Брест

Этажерка

85 р.

Этажерка

Брест

Полки набор

40 р.

Полки набор

Брест

Книжная полка

100 р.

Книжная полка

Брест

Кухонные шкафчики

10 р.

Кухонные шкафчики

Брест

Полки соты

70 р.

Полки соты

Брест

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Шкаф настенный

50 р.

Шкаф настенный

Брест

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Навесная полка

25 р.

Навесная полка

Брест

Стеллаж BRW

80 р.

Стеллаж BRW

Брест

Шкаф металлический

152 р.

Шкаф металлический

Брест

Этажерка для обуви

115 р.

Этажерка для обуви

Брест

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Шкафчик подвесной бу

40 р.

Шкафчик подвесной бу

Брест

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Шкафы

30 р.

Шкафы

Брест

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Полка

35 р.

Полка

Брест

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Навесная полка

110 р.

Навесная полка

Брест

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Стеллаж

70 р.

Стеллаж

Брест

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Стеллаж ДСП венге-слоновая кость

150 р.

Стеллаж ДСП венге-слоновая кость

Брест

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Полка навесная

70 р.

Полка навесная

Брест

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Шкафчик

85 р.

Шкафчик

Брест

Стеллажи на выбор НЕДОРОГО

245 р.

Стеллажи на выбор НЕДОРОГО

Брест

Этажерка (полка) для обуви

25 р.

Этажерка (полка) для обуви

Брест

Товары с доставкой от магазинов

Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 77x147 см, тамбурат
vip

192 р.

Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 77x147 см, тамбурат

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж Рио

190 р.

Стеллаж Рио

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Полка Хит

45 р.

Полка Хит

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Стеллаж М1

270 р.

Стеллаж М1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка М2 / полка навесная М2

25 р.

Полка М2 / полка навесная М2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж М2

120 р.

Стеллаж М2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка/полка навесная М4

40 р.

Полка/полка навесная М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка/полка навесная М1

25 р.

Полка/полка навесная М1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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