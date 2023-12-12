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Товары от Куфар Маркета
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Полки, стеллажи, шкафчики в Бресте
30 р.
Трельяж
Брест
50 р.
Полка из массива
Брест
Договорная
IKEA СТЕЛЛАЖ VESKEN, РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ
Брест
Доставка по Беларуси
100 р.
IKEA / БРОГРУНД НАСТЕННЫЙ МОДУЛЬ, УГЛОВОЙ 19x58 см
Брест
Доставка по Беларуси
330 р.
IKEA / СТЕЛЛАЖИ KALLAX / РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ
Брест
Доставка по Беларуси
200 р.
IKEA / СТЕЛЛАЖ KАЛЛАКС-KALLAX 42х147 СМ
Брест
Доставка по Беларуси
180 р.
IKEA / НАВЕСНОЙ ПОЛОЧНЫЙ МОДУЛЬ LACK - ЛАКК
Брест
Доставка по Беларуси
250 р.
KALLAX / КАЛЛАКС СТЕЛЛАЖ БЕЛЫЙ, 77х147
Брест
Доставка по Беларуси
170 р.
IKEA TRONES ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ, БЕЛЫЙ
Брест
Доставка по Беларуси
Договорная
Ящик для ванной и не только
Брест
140 р.
Стиллаж для игрушек
Брест
75 р.
Тумба Леннарт
Брест
2 р.
Полочка
Брест
40 р.
Полки
Брест
7 р.
Полка для обуви
Брест
150 р.
Камод, тумба под телевизор, навесная полка
Брест
400 р.
Шкаф-пенал для ванной Юввис Senator
Брест
35 р.
Удобнаятрехуровневая или две двухуровневые полки
Брест
30 р.
Тумба под телевизор
Брест
40 р.
Полка
Брест
80 р.
Полка
Брест
150 р.
Зеркало/Полка зеркальная для ванной.Виола
Брест
100 р.
Полка пол телевизор
Брест
85 р.
Этажерка
Брест
40 р.
Полки набор
Брест
100 р.
Книжная полка
Брест
10 р.
Кухонные шкафчики
Брест
70 р.
Полки соты
Брест
50 р.
Шкаф настенный
Брест
25 р.
Навесная полка
Брест
80 р.
Стеллаж BRW
Брест
152 р.
Шкаф металлический
Брест
115 р.
Этажерка для обуви
Брест
40 р.
Шкафчик подвесной бу
Брест
30 р.
Шкафы
Брест
35 р.
Полка
Брест
110 р.
Навесная полка
Брест
70 р.
Стеллаж
Брест
150 р.
Стеллаж ДСП венге-слоновая кость
Брест
70 р.
Полка навесная
Брест
85 р.
Шкафчик
Брест
245 р.
Стеллажи на выбор НЕДОРОГО
Брест
25 р.
Этажерка (полка) для обуви
Брест
Товары с доставкой от магазинов
192 р.
Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 77x147 см, тамбурат
Минск, Ленинский
Доставка по Беларуси
190 р.
Стеллаж Рио
Гродно
Доставка по Беларуси
Рассрочка
45 р.
Полка Хит
Гродно
Доставка по Беларуси
Рассрочка
270 р.
Стеллаж М1
Минск, Ленинский
Доставка по Беларуси
25 р.
Полка М2 / полка навесная М2
Минск, Ленинский
Доставка по Беларуси
120 р.
Стеллаж М2
Минск, Ленинский
Доставка по Беларуси
40 р.
Полка/полка навесная М4
Минск, Ленинский
Доставка по Беларуси
25 р.
Полка/полка навесная М1
Минск, Ленинский
Доставка по Беларуси