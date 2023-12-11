Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Оснастка для сверления в Бресте
85 р.
ПРОДАНО - Milwaukee набор бит SHOCKWAVE
Брест
70 р.
Пылеотвод на болгарку
Брест
25 р.
Зубило пиковое SDS-max
Брест
Договорная
Оснастка к токарному станку
Брест
15 р.
Мини сверла СССР(новые)
Брест
100 р.
Коронка Bahco bi-metall ф127 новая
Брест
2 р.
Круг лепистковый
Брест
1 р.
Круг отрезной д125мм
Брест
50 р.
Круги наждачный,войлочный,тряпочный в оправках.
Брест
8 р.
Круг зачистной Kronenflex 230×6×22.23
Брест
1 р.
Круги отрезные 125мм
Брест
12 р.
Коралловые зачистные круги 125мм
Брест
150 р.
Стойка для УШМ, болгарки
Брест
100 р.
Алмазный диск Wurth d350 (бетон/железобетон)
Брест
10 р.
Насадки для гравёра
Брест
20 р.
Диск пильный
Брест
625 р.
Аккумулятор (2шт.) BOSCH 5Ah 18V + зарядное
Брест
35 р.
Набор 3 ступенчатых сверл, Smartbuy
Брест
10 р.
Круг зачистной Кронофлекс 230-6-22.23
Брест
260 р.
Круг отрезной
Брест
20 р.
насадка-пылеотвод на болгарку
Брест
15 р.
Диски отрезные 11шт
Брест
15 р.
Диск пильный для болгарки
Брест
Договорная
Акамуляторы фирэкс
Брест
8 р.
Круг отрезной.
Брест
10 р.
Точилка для свёрл.
Брест
230 р.
Аккумулятор bosch 5 Ah оригинал новый
Брест
30 р.
Сверло WURTH 14mm
Брест
3 р.
Диск зачисткой
Брест
15 р.
Хвостовик sds plus M16
Брест
80 р.
Универсальный пылеотвод на болгарку под 45
Брест
Договорная
Набор плашка мечик
Брест
70 р.
Диск сегментный по бетону Д 350
Брест
Бесплатно
Контейнер со свёрлами 18 штук.
Брест
55 р.
Пылеотвод на болгарку
Брест
55 р.
Круг шлифовальный
Брест
100 р.
Кожух защитный 230
Брест
15 р.
Абразивный круг
Брест
90 р.
Фрезы по металлу
Брест
Договорная
Плашки
Брест
150 р.
Диск по асфальту
Брест
20 р.
Круг отрезной по металлу Д500,Д400
Брест
Договорная
Продам пильный диск для всех видов древесины.
Брест
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
387.35 р.
Коронки Bosch 2.608.601.741
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
368.62 р.
Коронки Bosch 2.608.601.362
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
382.30 р.
Коронки Bosch 2.608.580.518
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
351.06 р.
Коронки Total TAC2811221
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
240 р.
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
530.76 р.
Коронки AEG Powertools 4932373886
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
305.20 р.
Коронки Bosch 2.608.587.135
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
309.48 р.
Коронки Total TAC2811021
Минск, Центральный