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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Оснастка для сверления в Бресте

ПРОДАНО - Milwaukee набор бит SHOCKWAVE

85 р.

ПРОДАНО - Milwaukee набор бит SHOCKWAVE

Брест

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Пылеотвод на болгарку

70 р.

Пылеотвод на болгарку

Брест

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Зубило пиковое SDS-max

25 р.

Зубило пиковое SDS-max

Брест

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Оснастка к токарному станку

Договорная

Оснастка к токарному станку

Брест

Мини сверла СССР(новые)

15 р.

Мини сверла СССР(новые)

Брест

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Коронка Bahco bi-metall ф127 новая

100 р.

Коронка Bahco bi-metall ф127 новая

Брест

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Круг лепистковый

2 р.

Круг лепистковый

Брест

Круг отрезной д125мм

1 р.

Круг отрезной д125мм

Брест

Круги наждачный,войлочный,тряпочный в оправках.

50 р.

Круги наждачный,войлочный,тряпочный в оправках.

Брест

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Круг зачистной Kronenflex 230×6×22.23

8 р.

Круг зачистной Kronenflex 230×6×22.23

Брест

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Круги отрезные 125мм

1 р.

Круги отрезные 125мм

Брест

Коралловые зачистные круги 125мм

12 р.

Коралловые зачистные круги 125мм

Брест

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Стойка для УШМ, болгарки

150 р.

Стойка для УШМ, болгарки

Брест

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Алмазный диск Wurth d350 (бетон/железобетон)

100 р.

Алмазный диск Wurth d350 (бетон/железобетон)

Брест

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Насадки для гравёра

10 р.

Насадки для гравёра

Брест

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Диск пильный

20 р.

Диск пильный

Брест

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Аккумулятор (2шт.) BOSCH 5Ah 18V + зарядное

625 р.

Аккумулятор (2шт.) BOSCH 5Ah 18V + зарядное

Брест

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Набор 3 ступенчатых сверл, Smartbuy

35 р.

Набор 3 ступенчатых сверл, Smartbuy

Брест

Круг зачистной Кронофлекс 230-6-22.23

10 р.

Круг зачистной Кронофлекс 230-6-22.23

Брест

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Круг отрезной

260 р.

Круг отрезной

Брест

насадка-пылеотвод на болгарку

20 р.

насадка-пылеотвод на болгарку

Брест

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Диски отрезные 11шт

15 р.

Диски отрезные 11шт

Брест

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Диск пильный для болгарки

15 р.

Диск пильный для болгарки

Брест

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Акамуляторы фирэкс

Договорная

Акамуляторы фирэкс

Брест

Круг отрезной.

8 р.

Круг отрезной.

Брест

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Точилка для свёрл.

10 р.

Точилка для свёрл.

Брест

Аккумулятор bosch 5 Ah оригинал новый

230 р.

Аккумулятор bosch 5 Ah оригинал новый

Брест

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Сверло WURTH 14mm

30 р.

Сверло WURTH 14mm

Брест

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Диск зачисткой

3 р.

Диск зачисткой

Брест

Хвостовик sds plus M16

15 р.

Хвостовик sds plus M16

Брест

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Универсальный пылеотвод на болгарку под 45

80 р.

Универсальный пылеотвод на болгарку под 45

Брест

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Набор плашка мечик

Договорная

Набор плашка мечик

Брест

Диск сегментный по бетону Д 350

70 р.

Диск сегментный по бетону Д 350

Брест

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Контейнер со свёрлами 18 штук.

Бесплатно

Контейнер со свёрлами 18 штук.

Брест

Пылеотвод на болгарку

55 р.

Пылеотвод на болгарку

Брест

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Круг шлифовальный

55 р.

Круг шлифовальный

Брест

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Кожух защитный 230

100 р.

Кожух защитный 230

Брест

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Абразивный круг

15 р.

Абразивный круг

Брест

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Фрезы по металлу

90 р.

Фрезы по металлу

Брест

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Договорная

Плашки

Брест

Диск по асфальту

150 р.

Диск по асфальту

Брест

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Круг отрезной по металлу Д500,Д400

20 р.

Круг отрезной по металлу Д500,Д400

Брест

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Продам пильный диск для всех видов древесины.

Договорная

Продам пильный диск для всех видов древесины.

Брест

Товары с доставкой от магазинов

Коронки Bosch 2.608.601.741

Онлайн-заказ

387.35 р.

Коронки Bosch 2.608.601.741

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.601.362

Онлайн-заказ

368.62 р.

Коронки Bosch 2.608.601.362

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.580.518

Онлайн-заказ

382.30 р.

Коронки Bosch 2.608.580.518

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811221

Онлайн-заказ

351.06 р.

Коронки Total TAC2811221

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Онлайн-заказ

240 р.

Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки AEG Powertools 4932373886

Онлайн-заказ

530.76 р.

Коронки AEG Powertools 4932373886

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.587.135

Онлайн-заказ

305.20 р.

Коронки Bosch 2.608.587.135

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811021

Онлайн-заказ

309.48 р.

Коронки Total TAC2811021

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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