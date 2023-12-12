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Товары от Куфар Маркета

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Красота и здоровьеМедицинские товары

Ортезы в Бресте

Ортез

85 р.

Ортез

Брест

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Ортез

200 р.

Ортез

Брест

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Ортез на тазобедренный сустав Orlett

150 р.

Ортез на тазобедренный сустав Orlett

Брест

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Ортез коленный

230 р.

Ортез коленный

Брест

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Шина кошля N3

5 р.

Шина кошля N3

Брест

Фиксатор голеностопного сустава

10 р.

Фиксатор голеностопного сустава

Брест

Ортез

200 р.

Ортез

Брест

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Бандаж / ортез / фиксатор / на колено

20 р.

Бандаж / ортез / фиксатор / на колено

Брест

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Отрез на голеностоп

30 р.

Отрез на голеностоп

Брест

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Ортез на голеностоп

170 р.

Ортез на голеностоп

Брест

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Ортез коленный

170 р.

Ортез коленный

Брест

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Тутор

100 р.

Тутор

Брест

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Ортез

120 р.

Ортез

Брест

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Ортопедические шинки

55 р.

Ортопедические шинки

Брест

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Шина отводящая

40 р.

Шина отводящая

Брест

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Лангета

10 р.

Лангета

Брест

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Ортез (ортэз, гипс, лангета)

20 р.

Ортез (ортэз, гипс, лангета)

Брест

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Ортез

150 р.

Ортез

Брест

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Шина Кошля ( 4 )

25 р.

Шина Кошля ( 4 )

Брест

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Ортез на тазобедренный сустав

140 р.

Ортез на тазобедренный сустав

Брест

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Фиксатор для голеностопа

35 р.

Фиксатор для голеностопа

Брест

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Ортез полной степени

90 р.

Ортез полной степени

Брест

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Фиксаторы для косточки + новый экспандер

30 р.

Фиксаторы для косточки + новый экспандер

Брест

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Ортез

100 р.

Ортез

Брест

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Ортез

150 р.

Ортез

Брест

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Фиксирующая шина локтевого сустава Ortex

100 р.

Фиксирующая шина локтевого сустава Ortex

Брест

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Ортез деротационный

370 р.

Ортез деротационный

Брест

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Ортез на коленный сустав OPPO 1032 сильной фиксаци

Договорная

Ортез на коленный сустав OPPO 1032 сильной фиксаци

Брест

Товары с доставкой от магазинов

Башмак барука. Обувь послеоперационная.

125 р.

Башмак барука. Обувь послеоперационная.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)

82 р.

БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa

265 р.

Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ортез полной степени фиксации (тутор)

140 р.

Ортез полной степени фиксации (тутор)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)

130 р.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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