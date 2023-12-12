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Товары от Куфар Маркета
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Ортезы в Бресте
85 р.
Ортез
Брест
200 р.
Ортез
Брест
150 р.
Ортез на тазобедренный сустав Orlett
Брест
230 р.
Ортез коленный
Брест
5 р.
Шина кошля N3
Брест
10 р.
Фиксатор голеностопного сустава
Брест
200 р.
Ортез
Брест
20 р.
Бандаж / ортез / фиксатор / на колено
Брест
30 р.
Отрез на голеностоп
Брест
170 р.
Ортез на голеностоп
Брест
170 р.
Ортез коленный
Брест
100 р.
Тутор
Брест
120 р.
Ортез
Брест
55 р.
Ортопедические шинки
Брест
40 р.
Шина отводящая
Брест
10 р.
Лангета
Брест
20 р.
Ортез (ортэз, гипс, лангета)
Брест
150 р.
Ортез
Брест
25 р.
Шина Кошля ( 4 )
Брест
140 р.
Ортез на тазобедренный сустав
Брест
35 р.
Фиксатор для голеностопа
Брест
90 р.
Ортез полной степени
Брест
30 р.
Фиксаторы для косточки + новый экспандер
Брест
100 р.
Ортез
Брест
150 р.
Ортез
Брест
100 р.
Фиксирующая шина локтевого сустава Ortex
Брест
370 р.
Ортез деротационный
Брест
Договорная
Ортез на коленный сустав OPPO 1032 сильной фиксаци
Брест
Товары с доставкой от магазинов
125 р.
Башмак барука. Обувь послеоперационная.
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
82 р.
БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
265 р.
Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
140 р.
Ортез полной степени фиксации (тутор)
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
130 р.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси