Оборудование для салонов красоты в Бресте
80 р.
Кушетка
Брест
100 р.
Кушетка
Брест
500 р.
Педикюрное кресло
Брест
120 р.
Маникюрный стол. Стол для маникюра.
Брест
Доставка по Беларуси
250 р.
Гримерный стол
Брест
300 р.
Кушетка
Брест
60 р.
Тележка косметологическая
Брест
250 р.
Гримерный стол (для бровиста)
Брест
30 р.
Подушка для наращивания ресниц
Брест
670 р.
Кресло косметологические
Брест
210 р.
Кушетка косметологическая Timbale
Брест
139.99 р.
Кушетка косметологическая
Брест
120 р.
Кушетка/массажный стол
Брест
80 р.
Стол для маникюра
Брест
520 р.
Кресло педикюрное
Брест
80 р.
Маникюрный стол
Брест
200 р.
Кушетка
Брест
35 р.
Сахарная паста
Брест
100 р.
Кресло для педикюра
Брест
650 р.
Кресло для педикюра
Брест
150 р.
Кушетка косметическая
Брест
600 р.
Кушетка для наращивания ресниц, шугаринга, массажа
Брест
25 р.
Лампа для сушки гель - лаков
Брест
90 р.
Лампа лупа
Брест
100 р.
Кушетка
Брест
400 р.
Кресло педикюрное
Брест
150 р.
Подставка для педикюра с пылесборником Emil x2
Брест
350 р.
Столик гримерный
Брест
100 р.
Массажный стол
Брест
75 р.
Столик на колёсиках
Брест
140 р.
Кушетка косметологическая
Брест
85 р.
Стол маникюрный
Брест
600 р.
Кушетка медицинская
Брест
1 000 р.
Навесная тумба с зеркалом для визажистов-бровистов
Брест
800 р.
Маникюрный стол с вытяжкой
Брест
500 р.
Кресло парикмахерское гидравлическое
Брест
Договорная
Гримерные столы с зеркалом
Брест
Договорная
Сушуары
Брест
255 р.
Стол для маникюра
Брест
700 р.
Бестеневая LED лампа операционная
Брест
55 р.
Стол маникюрный
Брест
800 р.
Массажный стационарный стол
Брест
950 р.
Массажный стол стационарный
Брест
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
400 р.
Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
280 р.
Столик для маникюра 1200*500*750
Минск, Советский
Доставка по Беларуси
1 300 р.
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)
Минск, Московский
Доставка по Беларуси
330 р.
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант
Минск, Октябрьский
Доставка по Беларуси
170 р.
Косметологические кушетки и массажные столы
Минск, Московский
Доставка по Беларуси
150 р.
Столы для маникюра
Минск, Ленинский
Доставка по Беларуси
90 р.
Стол маникюрный М4
Минск, Ленинский
Доставка по Беларуси
145 р.
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков
Минск, Ленинский
Доставка по Беларуси