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Готовый бизнес и оборудованиеОборудование для бизнеса

Оборудование для салонов красоты в Бресте

80 р.

Кушетка

Брест

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Кушетка

100 р.

Кушетка

Брест

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Педикюрное кресло

500 р.

Педикюрное кресло

Брест

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Маникюрный стол. Стол для маникюра.

120 р.

Маникюрный стол. Стол для маникюра.

Брест

Доставка по Беларуси
Гримерный стол

250 р.

Гримерный стол

Брест

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Кушетка

300 р.

Кушетка

Брест

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Тележка косметологическая

60 р.

Тележка косметологическая

Брест

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Гримерный стол (для бровиста)

250 р.

Гримерный стол (для бровиста)

Брест

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Подушка для наращивания ресниц

30 р.

Подушка для наращивания ресниц

Брест

Кресло косметологические

670 р.

Кресло косметологические

Брест

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Кушетка косметологическая Timbale

210 р.

Кушетка косметологическая Timbale

Брест

Кушетка косметологическая

139.99 р.

Кушетка косметологическая

Брест

Кушетка/массажный стол

120 р.

Кушетка/массажный стол

Брест

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Стол для маникюра

80 р.

Стол для маникюра

Брест

Кресло педикюрное

520 р.

Кресло педикюрное

Брест

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Маникюрный стол

80 р.

Маникюрный стол

Брест

Кушетка

200 р.

Кушетка

Брест

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Сахарная паста

35 р.

Сахарная паста

Брест

Кресло для педикюра

100 р.

Кресло для педикюра

Брест

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Кресло для педикюра

650 р.

Кресло для педикюра

Брест

Кушетка косметическая

150 р.

Кушетка косметическая

Брест

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Кушетка для наращивания ресниц, шугаринга, массажа

600 р.

Кушетка для наращивания ресниц, шугаринга, массажа

Брест

Лампа для сушки гель - лаков

25 р.

Лампа для сушки гель - лаков

Брест

Лампа лупа

90 р.

Лампа лупа

Брест

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Кушетка

100 р.

Кушетка

Брест

Кресло педикюрное

400 р.

Кресло педикюрное

Брест

Подставка для педикюра с пылесборником Emil x2

150 р.

Подставка для педикюра с пылесборником Emil x2

Брест

Столик гримерный

350 р.

Столик гримерный

Брест

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Массажный стол

100 р.

Массажный стол

Брест

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Столик на колёсиках

75 р.

Столик на колёсиках

Брест

Кушетка косметологическая

140 р.

Кушетка косметологическая

Брест

Стол маникюрный

85 р.

Стол маникюрный

Брест

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Кушетка медицинская

600 р.

Кушетка медицинская

Брест

Навесная тумба с зеркалом для визажистов-бровистов

1 000 р.

Навесная тумба с зеркалом для визажистов-бровистов

Брест

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Маникюрный стол с вытяжкой

800 р.

Маникюрный стол с вытяжкой

Брест

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Кресло парикмахерское гидравлическое

500 р.

Кресло парикмахерское гидравлическое

Брест

Гримерные столы с зеркалом

Договорная

Гримерные столы с зеркалом

Брест

Сушуары

Договорная

Сушуары

Брест

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Стол для маникюра

255 р.

Стол для маникюра

Брест

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Бестеневая LED лампа операционная

700 р.

Бестеневая LED лампа операционная

Брест

Стол маникюрный

55 р.

Стол маникюрный

Брест

Массажный стационарный стол

800 р.

Массажный стационарный стол

Брест

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Массажный стол стационарный

950 р.

Массажный стол стационарный

Брест

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Товары с доставкой от магазинов

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Онлайн-заказ

400 р.

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Столик для маникюра 1200*500*750

280 р.

Столик для маникюра 1200*500*750

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

1 300 р.

Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

330 р.

Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Косметологические кушетки и массажные столы

170 р.

Косметологические кушетки и массажные столы

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Столы для маникюра

150 р.

Столы для маникюра

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М4

90 р.

Стол маникюрный М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

145 р.

Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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