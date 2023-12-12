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ЭлектроникаФототехника и оптика

Объективы для фотоаппаратов в Бресте

Sigma 50mm F1.4 DG HSM Art для Nikon

1 850 р.

Sigma 50mm F1.4 DG HSM Art для Nikon

Брест

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Объектив Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

370 р.

Объектив Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

Брест

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Fujinon 33 mm 1.4 LM WR объектив

1 950 р.

Fujinon 33 mm 1.4 LM WR объектив

Брест

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MC ZENITAR M2

50 р.

MC ZENITAR M2

Брест

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Объектив Гелиос- 81 М

60 р.

Объектив Гелиос- 81 М

Брест

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Объектив

320 р.

Объектив

Брест

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Объектив Canon

1 300 р.

Объектив Canon

Брест

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Объектив ''Индустар-30'' (СССР)

50 р.

Объектив ''Индустар-30'' (СССР)

Брест

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Объектив Индустар 23-У для фото увеличителя ссср

20 р.

Объектив Индустар 23-У для фото увеличителя ссср

Брест

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Объектив Canon zoom EF 24-105 mm 1:4 L IS USM

1 550 р.

Объектив Canon zoom EF 24-105 mm 1:4 L IS USM

Брест

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Объектив samyang 2.8/14mm

550 р.

Объектив samyang 2.8/14mm

Брест

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Объектив ''Индустар-22У-1'' (СССР)

12 р.

Объектив ''Индустар-22У-1'' (СССР)

Брест

Nikon 28-70mm f/2.8 AF-S

1 800 р.

Nikon 28-70mm f/2.8 AF-S

Брест

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Объектив для Nikon,Leica, Pentax Canon, SONY, NEX

285 р.

Объектив для Nikon,Leica, Pentax Canon, SONY, NEX

Брест

Canon 135 2.0L

2 200 р.

Canon 135 2.0L

Брест

Объектив Canon RF 85mm f/2 Macro IS STM

1 390 р.

Объектив Canon RF 85mm f/2 Macro IS STM

Брест

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Sony / Minolta AF 35-105mm f3.5-4.5

250 р.

Sony / Minolta AF 35-105mm f3.5-4.5

Брест

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Объектив SAMYANG 2,8/14mm ED AS IF UMC

525 р.

Объектив SAMYANG 2,8/14mm ED AS IF UMC

Брест

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AF-S DX NIKON NIKKOR 55-200 mm f/4-5.6G ED VR II 2

380 р.

AF-S DX NIKON NIKKOR 55-200 mm f/4-5.6G ED VR II 2

Брест

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Объектив Konica Hexanon 52mm F1.8

100 р.

Объектив Konica Hexanon 52mm F1.8

Брест

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Объектив ОКС 4-28-1

700 р.

Объектив ОКС 4-28-1

Брест

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Объектив Sony 18-135 f 3.5-5.6 байонет A

350 р.

Объектив Sony 18-135 f 3.5-5.6 байонет A

Брест

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Фототехника

Договорная

Фототехника

Брест

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Canon ЕF 50mm f/1.4 USМ

750 р.

Canon ЕF 50mm f/1.4 USМ

Брест

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Объектив Tokina 11-16 f2,8 для Nikon

800 р.

Объектив Tokina 11-16 f2,8 для Nikon

Брест

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Nikon DX AF-S Nikkor 12-24mm 1:4G ED

780 р.

Nikon DX AF-S Nikkor 12-24mm 1:4G ED

Брест

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SIGMA 12-24MM F4.5-5.6 DG HSM

860 р.

SIGMA 12-24MM F4.5-5.6 DG HSM

Брест

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Объектив Sony 18-135 mm F3.5-5.6 Sony A

570 р.

Объектив Sony 18-135 mm F3.5-5.6 Sony A

Брест

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Объектив NIKKOR NIKON 18-105mm VR

220 р.

Объектив NIKKOR NIKON 18-105mm VR

Брест

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ROKINON F-500mm

250 р.

ROKINON F-500mm

Брест

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Объектив Nikkor 85 mm f/1.8 G AF-S

950 р.

Объектив Nikkor 85 mm f/1.8 G AF-S

Брест

Sigma 30mm F1.4 DC DN Contemporary Sony E

990 р.

Sigma 30mm F1.4 DC DN Contemporary Sony E

Брест

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Объектив Canon EF 28-135mm f3.5-5.6 IS USM

500 р.

Объектив Canon EF 28-135mm f3.5-5.6 IS USM

Брест

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объектив

500 р.

объектив

Брест

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Объектив Nikon AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G

600 р.

Объектив Nikon AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G

Брест

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адаптеры SONY Emount NEX советские обьективы М42

20 р.

адаптеры SONY Emount NEX советские обьективы М42

Брест

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Объектив Tokima AF 28-210 3.5-5.6 (Canon EF).

325 р.

Объектив Tokima AF 28-210 3.5-5.6 (Canon EF).

Брест

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Фотообъектив, байонет PENTAX K

325 р.

Фотообъектив, байонет PENTAX K

Брест

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Sigma 24-105 mm F4 DG OS HSM Art Nikon F

1 700 р.

Sigma 24-105 mm F4 DG OS HSM Art Nikon F

Брест

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Объектив sony 50 1.8

500 р.

Объектив sony 50 1.8

Брест

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Объектив samyang 14 mm f2.8 Sony E (мануальный)

500 р.

Объектив samyang 14 mm f2.8 Sony E (мануальный)

Брест

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Объективно зенит с переходником на canon

80 р.

Объективно зенит с переходником на canon

Брест

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Объектив И 37

75 р.

Объектив И 37

Брест

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Товары с доставкой от магазинов

ОБЪЕКТИВ FUJIFILM FUJINON XC15-45MM F3.5-5.6 OIS PZ BLACK

450 р.

ОБЪЕКТИВ FUJIFILM FUJINON XC15-45MM F3.5-5.6 OIS PZ BLACK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Tamron 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 Sony FE (F050SF)

Онлайн-заказ

1 009.90 р.

Объектив Tamron 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 Sony FE (F050SF)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD Canon (B028E)

Онлайн-заказ

2 599.90 р.

Объектив Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD Canon (B028E)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Yongnuo YN 35mm f/2 Canon EF

Онлайн-заказ

429.90 р.

Объектив Yongnuo YN 35mm f/2 Canon EF

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Black

Онлайн-заказ

599 р.

Объектив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Panasonic LUMIX G Vario 35-100mm F4-5.6 (H-FS35100E-K)

Онлайн-заказ

1 091 р.

Объектив Panasonic LUMIX G Vario 35-100mm F4-5.6 (H-FS35100E-K)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Panasonic LUMIX G 25mm F1.7 (H-H025E-K)

Онлайн-заказ

608 р.

Объектив Panasonic LUMIX G 25mm F1.7 (H-H025E-K)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (SELP1650)

Онлайн-заказ

1 111 р.

Объектив Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (SELP1650)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

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