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Ремонт и стройкаОтделочные материалы

Новые товары с доставкой в Бресте

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Линолеум Комитекс Лин Парма
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12.90 р.

Линолеум Комитекс Лин Парма

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Плинтус cezar ,много

10 р.

Плинтус cezar ,много

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
садовый паркет (декинг) из термоольхи

131 р.

садовый паркет (декинг) из термоольхи

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Пробка. Пробковая подложка.

75 р.

Пробка. Пробковая подложка.

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

31.70 р.

Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

14.90 р.

Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бюджетный линолеум Juteks Magnit 2мм толщина 0,2мм защитный слой

13 р.

Бюджетный линолеум Juteks Magnit 2мм толщина 0,2мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Террасная доска Премиум тиснение под дерево, брашированная.

99 р.

Террасная доска Премиум тиснение под дерево, брашированная.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ламинат Эггер 7 и 8мм без фаски и с фаской по отличной цене

16.50 р.

Ламинат Эггер 7 и 8мм без фаски и с фаской по отличной цене

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум утеплённый TEXTURA.Фортуна толщ.3.2,защита 0,2мм

17 р.

Линолеум утеплённый TEXTURA.Фортуна толщ.3.2,защита 0,2мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум вспененный Tarkett LUX,Драйв/толщ. 3.4,защита 0,2мм

18.20 р.

Линолеум вспененный Tarkett LUX,Драйв/толщ. 3.4,защита 0,2мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум прочный Гладиатор,Спейс и Форвард 2мм.0,4мм

15 р.

Линолеум прочный Гладиатор,Спейс и Форвард 2мм.0,4мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум Таркетт усиленный с защитой-0,4-0,7мм-остатки

10.20 р.

Линолеум Таркетт усиленный с защитой-0,4-0,7мм-остатки

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум Juteks Петергоф и холидей.Распродажа остатков

10 р.

Линолеум Juteks Петергоф и холидей.Распродажа остатков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум самый толстый 4,8мм .защита 0,4мм. утеплён.остат

11 р.

Линолеум самый толстый 4,8мм .защита 0,4мм. утеплён.остат

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ламинат Kronospan Expert Choise 4V-33 класс Дуб лонгбоу K418

20.90 р.

Ламинат Kronospan Expert Choise 4V-33 класс Дуб лонгбоу K418

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Паркетная доска Polarwood Classic

93.90 р.

Паркетная доска Polarwood Classic

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Линолеум Juteks Magnit Aventura 6

13 р.

Линолеум Juteks Magnit Aventura 6

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Акция Виниловый пол Tarkett Art Vinyl Modulart Oak Trend Graphite

36.50 р.

Акция Виниловый пол Tarkett Art Vinyl Modulart Oak Trend Graphite

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Акция Ламинат Kronostar ES Дуб ладога D4969

15.80 р.

Акция Ламинат Kronostar ES Дуб ладога D4969

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Ковролин Sintelon коллекция Ekonomik Plus

18.50 р.

Ковролин Sintelon коллекция Ekonomik Plus

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Акция Ламинат Kronostar Arto 4V Дуб нарвик D2052

23.50 р.

Акция Ламинат Kronostar Arto 4V Дуб нарвик D2052

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Акция Ламинат Vivafloor Black Label Мичиган снежный 1090

19.50 р.

Акция Ламинат Vivafloor Black Label Мичиган снежный 1090

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Ковролин Технолайн Флорт Экспо

14.30 р.

Ковролин Технолайн Флорт Экспо

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Акция Ламинат Kronostar Europe Line Se Орех Кантри D725

13.90 р.

Акция Ламинат Kronostar Europe Line Se Орех Кантри D725

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

12.70 р.

Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум ИДЕАЛ ГЛОРИ-защита-0,4,толщ3,1мм.АКЦИЯ %

22.70 р.

Линолеум ИДЕАЛ ГЛОРИ-защита-0,4,толщ3,1мм.АКЦИЯ %

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум Идеал Консул.Ультра Толщ 4,8, защита-0,4мм

25 р.

Линолеум Идеал Консул.Ультра Толщ 4,8, защита-0,4мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум Таркетт Стимул-бюджетная цена-от 13руб/кв. м

12 р.

Линолеум Таркетт Стимул-бюджетная цена-от 13руб/кв. м

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ламинат Кроношпан Кастелло-Дуб пустынный и Эггер с фаской

17.50 р.

Ламинат Кроношпан Кастелло-Дуб пустынный и Эггер с фаской

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ламинат EGGER распродажа остатков дёшево.СМ.ОПИСАНИЕ

12 р.

Ламинат EGGER распродажа остатков дёшево.СМ.ОПИСАНИЕ

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум Комитекс Лин Парма
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12.90 р.

Линолеум Комитекс Лин Парма

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Ламинат Egger Pro Classic Дуб Белый песок EPL219 33 класс

24.90 р.

Ламинат Egger Pro Classic Дуб Белый песок EPL219 33 класс

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Viva floor Green Label Крофт Снежный 1041 32кл

20.09 р.

Ламинат Viva floor Green Label Крофт Снежный 1041 32кл

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Ковролин Sintelon коллекция Ekvator URB

19.90 р.

Ковролин Sintelon коллекция Ekvator URB

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Линолеум Juteks коллекция Simply

12.50 р.

Линолеум Juteks коллекция Simply

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Акция Ламинат Kronospan Castello Дуб тоскана 8259

17.50 р.

Акция Ламинат Kronospan Castello Дуб тоскана 8259

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Точечные маяки для наливного пола (20 штук)

15 р.

Точечные маяки для наливного пола (20 штук)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ламинат Egger Pro Classic 33/4V Дуб кортина белый epl034

24.90 р.

Ламинат Egger Pro Classic 33/4V Дуб кортина белый epl034

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат EGGER Classic Дуб Ронгбук натуральный EPL208 33/4V

24.90 р.

Ламинат EGGER Classic Дуб Ронгбук натуральный EPL208 33/4V

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат(образцы, щиты)

2 р.

Ламинат(образцы, щиты)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Акция Ламинат Egger Pro Classic Дуб Бардолино серый EPL036

17.40 р.

Акция Ламинат Egger Pro Classic Дуб Бардолино серый EPL036

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
SPC ламинат ALTA Step Акционные цены до 31.01.24

Договорная

SPC ламинат ALTA Step Акционные цены до 31.01.24

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Дешевый ламинат на акции

15.50 р.

Дешевый ламинат на акции

Минск, Первомайский

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