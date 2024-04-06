Товары от Куфар Маркета
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12.90 р.
Линолеум Комитекс Лин Парма
Минск, Фрунзенский
10 р.
Плинтус cezar ,много
Минск, Фрунзенский
131 р.
садовый паркет (декинг) из термоольхи
Брестская, Барановичи
75 р.
Пробка. Пробковая подложка.
Минск, Фрунзенский
31.70 р.
Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской
Минск, Первомайский
14.90 р.
Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой
Минск, Первомайский
13 р.
Бюджетный линолеум Juteks Magnit 2мм толщина 0,2мм защитный слой
Минск, Первомайский
99 р.
Террасная доска Премиум тиснение под дерево, брашированная.
Минск, Центральный
16.50 р.
Ламинат Эггер 7 и 8мм без фаски и с фаской по отличной цене
Минск, Ленинский
17 р.
Линолеум утеплённый TEXTURA.Фортуна толщ.3.2,защита 0,2мм
Минск, Ленинский
18.20 р.
Линолеум вспененный Tarkett LUX,Драйв/толщ. 3.4,защита 0,2мм
Минск, Ленинский
15 р.
Линолеум прочный Гладиатор,Спейс и Форвард 2мм.0,4мм
Минск, Ленинский
10.20 р.
Линолеум Таркетт усиленный с защитой-0,4-0,7мм-остатки
Минск, Ленинский
10 р.
Линолеум Juteks Петергоф и холидей.Распродажа остатков
Минск, Ленинский
11 р.
Линолеум самый толстый 4,8мм .защита 0,4мм. утеплён.остат
Минск, Ленинский
20.90 р.
Ламинат Kronospan Expert Choise 4V-33 класс Дуб лонгбоу K418
Минск, Фрунзенский
93.90 р.
Паркетная доска Polarwood Classic
Минск, Фрунзенский
13 р.
Линолеум Juteks Magnit Aventura 6
Минск, Фрунзенский
36.50 р.
Акция Виниловый пол Tarkett Art Vinyl Modulart Oak Trend Graphite
Минск, Фрунзенский
15.80 р.
Акция Ламинат Kronostar ES Дуб ладога D4969
Минск, Фрунзенский
18.50 р.
Ковролин Sintelon коллекция Ekonomik Plus
Минск, Фрунзенский
23.50 р.
Акция Ламинат Kronostar Arto 4V Дуб нарвик D2052
Минск, Фрунзенский
19.50 р.
Акция Ламинат Vivafloor Black Label Мичиган снежный 1090
Минск, Фрунзенский
14.30 р.
Ковролин Технолайн Флорт Экспо
Минск, Фрунзенский
13.90 р.
Акция Ламинат Kronostar Europe Line Se Орех Кантри D725
Минск, Фрунзенский
12.70 р.
Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф
Минск, Ленинский
22.70 р.
Линолеум ИДЕАЛ ГЛОРИ-защита-0,4,толщ3,1мм.АКЦИЯ %
Минск, Ленинский
25 р.
Линолеум Идеал Консул.Ультра Толщ 4,8, защита-0,4мм
Минск, Ленинский
12 р.
Линолеум Таркетт Стимул-бюджетная цена-от 13руб/кв. м
Минск, Ленинский
17.50 р.
Ламинат Кроношпан Кастелло-Дуб пустынный и Эггер с фаской
Минск, Ленинский
12 р.
Ламинат EGGER распродажа остатков дёшево.СМ.ОПИСАНИЕ
Минск, Ленинский
12.90 р.
Линолеум Комитекс Лин Парма
Минск, Фрунзенский
24.90 р.
Ламинат Egger Pro Classic Дуб Белый песок EPL219 33 класс
Минск, Первомайский
20.09 р.
Ламинат Viva floor Green Label Крофт Снежный 1041 32кл
Минск, Московский
19.90 р.
Ковролин Sintelon коллекция Ekvator URB
Минск, Фрунзенский
12.50 р.
Линолеум Juteks коллекция Simply
Минск, Фрунзенский
17.50 р.
Акция Ламинат Kronospan Castello Дуб тоскана 8259
Минск, Фрунзенский
15 р.
Точечные маяки для наливного пола (20 штук)
Минск, Первомайский
24.90 р.
Ламинат Egger Pro Classic 33/4V Дуб кортина белый epl034
Минск, Первомайский
24.90 р.
Ламинат EGGER Classic Дуб Ронгбук натуральный EPL208 33/4V
Минск, Первомайский
2 р.
Ламинат(образцы, щиты)
Минск, Фрунзенский
17.40 р.
Акция Ламинат Egger Pro Classic Дуб Бардолино серый EPL036
Минск, Фрунзенский
Договорная
SPC ламинат ALTA Step Акционные цены до 31.01.24
Минск, Первомайский
15.50 р.
Дешевый ламинат на акции
Минск, Первомайский