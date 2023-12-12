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Товары от Куфар Маркета
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Мужские кошельки, визитницы, ключницы в Бресте
10 р.
Футляр, чехол для документов
50 р.
Кошелёк кожаный 1
40 р.
Докхолдер для паспорта и автодокументов
50 р.
Кожаная обложка для паспорта и автодокументов
25 р.
Кошелек-портмоне carhartt
15 р.
Визитница
50 р.
Кошелёк кожаный 7
45 р.
Кожаные зажимы для денег ручной работы
5 р.
монетница
65 р.
Кошелёк кожаный «Royals» 9,5х14,5см
Договорная
Зажим для денег
15 р.
Обложка для автомобильных документов ''Никто, кром
50 р.
Кошелек
50 р.
Кошельки из натуральной кожи
50 р.
Обложка на автодокументы
Договорная
Кошелек кожаный «Golunski» (9,5х7,5см)
37 р.
Портмоне * Визитница * Кожа * Новое
30 р.
Портмоне * Визитница / Натуральная Кожа. Новая
Договорная
Кошелек кожаный «Corder London» (11х9см)
Договорная
Кошелек кожаный «Royal» (12х10см)
Договорная
Кошелек кожаный «Royal» (10,5х8см)
Договорная
Кошелек кожаный «Antonio Basile» (9,5х11,5см)
54 р.
Портмоне мужское
70 р.
Портмоне мужское (кожа)
Договорная
Кошелек кожаный «Lloyd Baker» (11,5х9см)
60 р.
Зажим для денег с монетницей ручной работы (кожа)
55 р.
Обложка для документов (докхолдер) ручной работы
35 р.
Ключница из натуральной кожи ручной работы
30 р.
Кожаная обложка для паспорта ручной работы
90 р.
Кожаное портмоне (Лонгер) ручной работы
80 р.
Мужское портмоне из натуральной кожи ручной работы
25 р.
Кожаный картхолдер ручной работы
35 р.
Обложка для автодокументов, ручной работы (кожа)
50 р.
Портмоне
25 р.
Кардхолдер
470 р.
Карт холдер Montblanc
90 р.
Портмоне (лонгер)
50 р.
Кошелек
120 р.
Портмоне Michael Kors оригинал
20 р.
Кошелек
10 р.
Кошелек
28 р.
Визитница
300 р.
Кошелек Gucci, оригинал
Товары с доставкой от магазинов
82 р.
Набор из обложки для автодокументов, брелка и парфюма
Минск, Московский
Доставка по Беларуси
80 р.
Кошелёк из натуральной кожи
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
34 р.
Портмоне мужское Baellerry Business
Минск, Фрунзенский
Доставка по Беларуси
Онлайн-заказ
39 р.
Мужское кросс портмоне BAELLERRY Show You 5518 Светло-коричневое
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
27 р.
Кошелёк зажим на магнитах кожаный
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
29 р.
Кошелёк Undefeated чёрный
Минск, Первомайский
Доставка по Беларуси
29 р.
Кошелёк Stussy
Минск, Первомайский
Доставка по Беларуси
29 р.
Кошелёк Patagonia
Минск, Первомайский
Доставка по Беларуси