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Бюро находок в Бресте
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Нашёл карту info post
Брест
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вод.удостоверение
Брест
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Пропала собака
Брест
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Потерял наушники в маршрутке 12
Брест
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Утеряно кольцо
Брест
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Колпак рено
Брест
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Утеряны ключи от автомобиля хюндай и от квартиры в
Брест
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Найдена флешка
Брест
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Старые белорусские рубли настоящие
Брест
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Найдены ключи от автомобиля Ситроен
Брест
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Потеряли оба наушника
Брест
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Найден кот
Брест
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Утеряна шапка-шлем детская Lassie
Брест
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Серёжка потерялась
Брест
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Ключи SMART (Смарт) утеряны
Брест
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Найден колпак на WV 16 дюймов
Брест
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Утерян регистрационный знак.
Брест
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Найдена золотая серёжка
Брест
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Найдены ключи в районе Ледового
Брест
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Найден кот
Брест
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Бюро находок
Брест
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ключи
Брест
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Очки с голубой оправой в чехле
Брест
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Утеряны связка ключей
Брест
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Потерявшаяся собака ищет своего хозяина
Брест
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Телефон Самсунг
Брест
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Найден ключь
Брест
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Рюкзак
Брест
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Талисман
Брест
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Найдены ключи у ТЦ корона на проспекте Республики
Брест
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Золотая сережка
Брест
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Пропала собака
Брест
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Золотая сережка
Брест
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Ключи от автомобиля
Брест
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Ищет хозяина/хозяйку
Брест
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Утерян наушник Apple
Брест
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Потерялась лайка
Брест
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Потеря
Брест
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Найдены ключи. Два вида.
Брест
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Потеря
Брест
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Связка ключей
Брест
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Аптечка
Брест
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Потери
Брест