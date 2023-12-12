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Ремонт и стройка

Бытовки, кунги в Бресте

Продам строительную бытовку

1 889 р.

Продам строительную бытовку

Брест

Сантехкабина

650 р.

Сантехкабина

Брест

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8 500 р.

Контейнер 40 футов

Брест

Бытовка (сантехкабина)

50 р.

Бытовка (сантехкабина)

Брест

Вагон, бытовка

3 299 р.

Вагон, бытовка

Брест

контейнер 40 футовый

Договорная

контейнер 40 футовый

Брест

Контейнер 20 фут

4 000 р.

Контейнер 20 фут

Брест

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Бытовка

15 885 р.

Бытовка

Брест

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Продам кунг-бытовку

1 600 р.

Продам кунг-бытовку

Брест

Строительный вагончик

Договорная

Строительный вагончик

Брест

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Аренда контейнера/бытовки

2.50 р.

Аренда контейнера/бытовки

Брест

Вагончик строительный

Договорная

Вагончик строительный

Брест

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Бытовка

650 р.

Бытовка

Брест

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Вагон бытовка. Склад

2 500 р.

Вагон бытовка. Склад

Брест

Продам бытовку, времянку , хозблок

2 900 р.

Продам бытовку, времянку , хозблок

Брест

Торговые павильоны, киоски, ларки, бытовки

Договорная

Торговые павильоны, киоски, ларки, бытовки

Брест

Доставка по Беларуси
Бытовка-дом

7 915 р.

Бытовка-дом

Брест

Будка (кунг) строительный

2 000 р.

Будка (кунг) строительный

Брест

Строительный вагончик бытовка

1 850 р.

Строительный вагончик бытовка

Брест

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Бытовка, дачный домик.

9 500 р.

Бытовка, дачный домик.

Брест

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Контейнер-склад утепленный 20-футовый

6 900 р.

Контейнер-склад утепленный 20-футовый

Брест

Контейнер-склад для дачи

500 р.

Контейнер-склад для дачи

Брест

Бытовка/контейнер/вагончик

2 300 р.

Бытовка/контейнер/вагончик

Брест

Товары с доставкой от магазинов

Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический
vip

2 300 р.

Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Морской контейнер 12,2м 29,28м2

5 800 р.

Морской контейнер 12,2м 29,28м2

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Морской контейнер б/у 76м3

5 710 р.

Морской контейнер б/у 76м3

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Бытовка из морского контейнера 20 футов

8 000 р.

Бытовка из морского контейнера 20 футов

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)

Онлайн-заказ

5 119.38 р.

Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Морской контейнер 20ф6метров

3 700 р.

Морской контейнер 20ф6метров

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Вагон-бытовка 4600 * 2500 * 2550 серая на базе прицепа ПСЕ

1 050 р.

Вагон-бытовка 4600 * 2500 * 2550 серая на базе прицепа ПСЕ

Гомель

Доставка по Беларуси
Бытовое помещение

1 500 р.

Бытовое помещение

Гомель

Доставка по Беларуси
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