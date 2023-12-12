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Товары от Куфар Маркета
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Бытовки, кунги в Бресте
1 889 р.
Продам строительную бытовку
Брест
650 р.
Сантехкабина
Брест
8 500 р.
Контейнер 40 футов
Брест
50 р.
Бытовка (сантехкабина)
Брест
3 299 р.
Вагон, бытовка
Брест
Договорная
контейнер 40 футовый
Брест
4 000 р.
Контейнер 20 фут
Брест
15 885 р.
Бытовка
Брест
1 600 р.
Продам кунг-бытовку
Брест
Договорная
Строительный вагончик
Брест
2.50 р.
Аренда контейнера/бытовки
Брест
Договорная
Вагончик строительный
Брест
650 р.
Бытовка
Брест
2 500 р.
Вагон бытовка. Склад
Брест
2 900 р.
Продам бытовку, времянку , хозблок
Брест
Договорная
Торговые павильоны, киоски, ларки, бытовки
Брест
Доставка по Беларуси
7 915 р.
Бытовка-дом
Брест
2 000 р.
Будка (кунг) строительный
Брест
1 850 р.
Строительный вагончик бытовка
Брест
9 500 р.
Бытовка, дачный домик.
Брест
6 900 р.
Контейнер-склад утепленный 20-футовый
Брест
500 р.
Контейнер-склад для дачи
Брест
2 300 р.
Бытовка/контейнер/вагончик
Брест
Товары с доставкой от магазинов
2 300 р.
Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический
Минск, Октябрьский
Доставка по Беларуси
Рассрочка
5 800 р.
Морской контейнер 12,2м 29,28м2
Витебская, Орша
Доставка по Беларуси
5 710 р.
Морской контейнер б/у 76м3
Минск, Первомайский
Доставка по Беларуси
8 000 р.
Бытовка из морского контейнера 20 футов
Минск, Первомайский
Доставка по Беларуси
Онлайн-заказ
5 119.38 р.
Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
3 700 р.
Морской контейнер 20ф6метров
Минск, Октябрьский
Доставка по Беларуси
1 050 р.
Вагон-бытовка 4600 * 2500 * 2550 серая на базе прицепа ПСЕ
Гомель
Доставка по Беларуси
1 500 р.
Бытовое помещение
Гомель
Доставка по Беларуси