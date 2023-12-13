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УслугиСтроительные работы

Буровые, земляные работы в Бресте

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Договорная

Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Устройство наружной канализации, Канализация за од

20 р.

Устройство наружной канализации, Канализация за од

Брест

Канализация под ключ

1 800 р.

Канализация под ключ

Брест

Наружная канализация «под ключ»

Договорная

Наружная канализация «под ключ»

Брест

Услуга с выездом в регионы
Услуги : аренда мини экскаватора Брест (район)

70 р.

Услуги : аренда мини экскаватора Брест (район)

Брест

Мини экскаватор, аренда, копка, выкорчевывание

70 р.

Мини экскаватор, аренда, копка, выкорчевывание

Брест

Услуги мини экскаватора

Договорная

Услуги мини экскаватора

Брест

Мини экскаватор, Фундамент траншеи

70 р.

Мини экскаватор, Фундамент траншеи

Брест

Резка бетона и асфальта

Договорная

Резка бетона и асфальта

Брест

Интернет оптоволокно в садовом товариществе

8 р.

Интернет оптоволокно в садовом товариществе

Брест

Бурение скважин на воду в Бресте

Договорная

Бурение скважин на воду в Бресте

Брест

Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

Брест

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин под ключ

Договорная

Бурение скважин под ключ

Брест

Наружная КАНАЛИЗАЦИЯ ''под ключ''

Договорная

Наружная КАНАЛИЗАЦИЯ ''под ключ''

Брест

Наружная канализация под ключ

500 р.

Наружная канализация под ключ

Брест

Канализация из бетонных колец

Договорная

Канализация из бетонных колец

Брест

Услуга с выездом в регионы
Услуги мини-экскаватора и минипогрузчика

Договорная

Услуги мини-экскаватора и минипогрузчика

Брест

Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Рассрочка
Бурение скважин

Договорная

Бурение скважин

Брест

Аренда экскаватор-погрузчик САТ 432d

80 р.

Аренда экскаватор-погрузчик САТ 432d

Брест

Алмазное сверление (бурение) отверстий

Договорная

Алмазное сверление (бурение) отверстий

Брест

Аренда спецтехники Амкодор Погрузчик

Договорная

Аренда спецтехники Амкодор Погрузчик

Брест

Бурение скважин на воду Брест и обл.

Договорная

Бурение скважин на воду Брест и обл.

Брест

бурение скважин Брест

Договорная

бурение скважин Брест

Брест

Аренда экскаватора-погрузчика Caterpillar 434 F2

80 р.

Аренда экскаватора-погрузчика Caterpillar 434 F2

Брест

Алмазное сверление отверстий диаметром до 650 мм

Договорная

Алмазное сверление отверстий диаметром до 650 мм

Брест

бурение скважин под ключ

Договорная

бурение скважин под ключ

Брест

Бурение скважин в Бресте Кобрине Малорите

Договорная

Бурение скважин в Бресте Кобрине Малорите

Брест

Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Аренда экскаватора-погрузчика Caterpillar 432

80 р.

Аренда экскаватора-погрузчика Caterpillar 432

Брест

Канализация под ключ

20 р.

Канализация под ключ

Брест

бурение скважин для полива и дома

Договорная

бурение скважин для полива и дома

Брест

аренда экскаватора-погрузчика

80 р.

аренда экскаватора-погрузчика

Брест

Бурение скважин на воду в Бресте

Договорная

Бурение скважин на воду в Бресте

Брест

Дренажная система, дренаж

1 000 р.

Дренажная система, дренаж

Брест

Алмазная резка бетона

Договорная

Алмазная резка бетона

Брест

Аренда услуги экскаватора эксковатора

2 р.

Аренда услуги экскаватора эксковатора

Брест

Бурение скважин на воду под ключ

Договорная

Бурение скважин на воду под ключ

Брест

Септик из бетонных колец

2 500 р.

Септик из бетонных колец

Брест

Бурение скважин на воду в Бресте и области

Договорная

Бурение скважин на воду в Бресте и области

Брест

Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Рассрочка

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Договорная

Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Устройство канализации для дома и дачи

Договорная

Устройство канализации для дома и дачи

Брестская, Пружаны

Услуга с выездом в регионы
Копаем колодцы по Беларуси

170 р.

Копаем колодцы по Беларуси

Минская, Вилейка

Услуга с выездом в регионы
Колодец под ключ

170 р.

Колодец под ключ

Витебская, Поставы

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Дзержинск

170 р.

Копка колодца Дзержинск

Минская, Дзержинск

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Пуховичи

170 р.

Копка колодца Пуховичи

Минская, Червень

Услуга с выездом в регионы
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