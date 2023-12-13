Ремонтно-строительные работы в Бресте
Договорная
Строительство домов под ключ
Брест
Договорная
Строительные работы
Брест
Договорная
Устройство и текущий ремонт кровли ГИДРОИЗОЛОМ
Брест
Договорная
Ремонт крыши гаража ГИДРОИЗОЛОМ
Брест
Договорная
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ ГИДРОИЗОЛОМ
Брест
Договорная
ДЕМОНТАЖ СТАРОЙ КРОВЛИ
Брест
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
Договорная
Сухопрессованная стяжка пола
Брест
Договорная
СТЯЖКА ПОЛА .Под ключ сухопрес...
Брест
Договорная
СТЯЖКА ПОЛА СУХОПРЕСОВАННАЯ
Брест
Договорная
Строительство и ремонт
Брест
Договорная
Бурение и обустройство скважин на воду под ключ
Брест
Договорная
Колпаки на дымоходы элементы кровли
Брест
Договорная
бетонные (монолитные) лестницы
Брест
250 р.
Вывоз строительного мусора с самозагрузкой
Брест
40 р.
Канализация под ключ, за один день
Брест
20 р.
Устройство наружной канализации, Канализация за од
Брест
Договорная
Стяжка пола
Брест
Договорная
Фундамент. Бетонная стяжка пола.
Брест
Договорная
Забор железобетонный
Брест
Договорная
Стяжка сухопрес, любые объёмы, Брест и обл.
Брест
19 р.
Забор
Брест
Договорная
Сухопрессованая стяжка пола в Бресте и обл.
Брест
Договорная
Строительные работы от фундамента до кровли
Брест
Договорная
Кровельные работы, общестрой
Брест
90 р.
Экскаватор погрузчик аренда
Брест
1 800 р.
Канализация под ключ
Брест
Договорная
Ворота откатные и распашные
Брест
Договорная
Строительные работы
Брест
Договорная
Монтаж наружной канализации из ЖБ колец
Брест
Договорная
Заливка ленточного фундамента, черновые полы.
Брест
Договорная
Строительные и ремонтные работы частных домов и квартир
Брест
Договорная
Строительные работы от фундамента до кровли
Брест
Договорная
Ворота, автоматика и прочие ограждения в Бресте
Брест
Договорная
Сварка алюминия нержавеющей стали
Брест
Договорная
Изготовление заборов, газонных ограждений
Брест
Договорная
Навес из поликарбоната металопрофиля
Брест
Договорная
Фундамент в Бресте любой сложности.
Брест
Договорная
Канализация ,водопровод ,ливневка монтаж
Брест
Договорная
Дом под ключ
Брест
Договорная
Каркасные дома
Брест
Договорная
Сухопресованная стяжка пола
Брест
Договорная
Заборы
Брест
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Ремонт наплавляемой кровли под ключ
Могилев
100 р.
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса
Гродно
100 р.
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка
Минск, Центральный
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
10 р.
Сантехника
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Сантехника
Гомельская, Рогачев
350 р.
Монтаж кондиционеров любой сложности
Минск, Центральный