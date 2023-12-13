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Услуги

Ремонтно-строительные работы в Бресте

Строительство домов под ключ
vip

Договорная

Строительство домов под ключ

Брест

Услуга с выездом в регионы
Строительные работы

Договорная

Строительные работы

Брест

Устройство и текущий ремонт кровли ГИДРОИЗОЛОМ

Договорная

Устройство и текущий ремонт кровли ГИДРОИЗОЛОМ

Брест

Ремонт крыши гаража ГИДРОИЗОЛОМ

Договорная

Ремонт крыши гаража ГИДРОИЗОЛОМ

Брест

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ ГИДРОИЗОЛОМ

Договорная

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ ГИДРОИЗОЛОМ

Брест

ДЕМОНТАЖ СТАРОЙ КРОВЛИ

Договорная

ДЕМОНТАЖ СТАРОЙ КРОВЛИ

Брест

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сухопрессованная стяжка пола

Договорная

Сухопрессованная стяжка пола

Брест

СТЯЖКА ПОЛА .Под ключ сухопрес...

Договорная

СТЯЖКА ПОЛА .Под ключ сухопрес...

Брест

СТЯЖКА ПОЛА СУХОПРЕСОВАННАЯ

Договорная

СТЯЖКА ПОЛА СУХОПРЕСОВАННАЯ

Брест

Строительство и ремонт

Договорная

Строительство и ремонт

Брест

Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Договорная

Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Колпаки на дымоходы элементы кровли

Договорная

Колпаки на дымоходы элементы кровли

Брест

бетонные (монолитные) лестницы

Договорная

бетонные (монолитные) лестницы

Брест

Вывоз строительного мусора с самозагрузкой

250 р.

Вывоз строительного мусора с самозагрузкой

Брест

Канализация под ключ, за один день

40 р.

Канализация под ключ, за один день

Брест

Устройство наружной канализации, Канализация за од

20 р.

Устройство наружной канализации, Канализация за од

Брест

Стяжка пола

Договорная

Стяжка пола

Брест

Фундамент. Бетонная стяжка пола.

Договорная

Фундамент. Бетонная стяжка пола.

Брест

Забор железобетонный

Договорная

Забор железобетонный

Брест

Стяжка сухопрес, любые объёмы, Брест и обл.

Договорная

Стяжка сухопрес, любые объёмы, Брест и обл.

Брест

Забор

19 р.

Забор

Брест

Рассрочка
Сухопрессованая стяжка пола в Бресте и обл.

Договорная

Сухопрессованая стяжка пола в Бресте и обл.

Брест

Строительные работы от фундамента до кровли

Договорная

Строительные работы от фундамента до кровли

Брест

Кровельные работы, общестрой

Договорная

Кровельные работы, общестрой

Брест

Экскаватор погрузчик аренда

90 р.

Экскаватор погрузчик аренда

Брест

Канализация под ключ

1 800 р.

Канализация под ключ

Брест

Ворота откатные и распашные

Договорная

Ворота откатные и распашные

Брест

Строительные работы

Договорная

Строительные работы

Брест

Монтаж наружной канализации из ЖБ колец

Договорная

Монтаж наружной канализации из ЖБ колец

Брест

Услуга с выездом в регионы
Заливка ленточного фундамента, черновые полы.

Договорная

Заливка ленточного фундамента, черновые полы.

Брест

Строительные и ремонтные работы частных домов и квартир

Договорная

Строительные и ремонтные работы частных домов и квартир

Брест

Строительные работы от фундамента до кровли

Договорная

Строительные работы от фундамента до кровли

Брест

Ворота, автоматика и прочие ограждения в Бресте

Договорная

Ворота, автоматика и прочие ограждения в Бресте

Брест

Сварка алюминия нержавеющей стали

Договорная

Сварка алюминия нержавеющей стали

Брест

Изготовление заборов, газонных ограждений

Договорная

Изготовление заборов, газонных ограждений

Брест

Навес из поликарбоната металопрофиля

Договорная

Навес из поликарбоната металопрофиля

Брест

Фундамент в Бресте любой сложности.

Договорная

Фундамент в Бресте любой сложности.

Брест

Канализация ,водопровод ,ливневка монтаж

Договорная

Канализация ,водопровод ,ливневка монтаж

Брест

Дом под ключ

Договорная

Дом под ключ

Брест

Каркасные дома

Договорная

Каркасные дома

Брест

Сухопресованная стяжка пола

Договорная

Сухопресованная стяжка пола

Брест

Заборы

Договорная

Заборы

Брест

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Договорная

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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