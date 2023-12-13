Бизнес в сфере услуг в Бресте
92 025.70 р.
Продается швейная фирма в г. Бресте:готовый бизнеc
Брест
Договорная
Действующее бюро переводов
Брест
58 000 р.
Шиномонтаж на Фомина
Брест
9 499 р.
Продаётся (по цене оборудования) кофе-поинт
Брест
1 000 р.
Ищу инвестора
Брест
50 000 р.
Парикмахерская
Брест
320 р.
Студия для бьюти мастеров
Брест
Договорная
Готовый бизнес, студия красоты
Брест
26 000 р.
Готовый бизнес, торговый остров
Брест
48 000 р.
Маршрут 21
Брест
31 000 р.
ПВЗ Пункт выдачи Вайлдберрис/Озон.
Брест
1 400 р.
Ростовые куклы
Брест
30 000 р.
Караоке бокс
Брест
Договорная
Такси
Брест
34 000 р.
Студия косметологии
Брест
79 332.50 р.
Действующий бизнес по вывозу мусора
Брест
25 000 р.
Готовый бизнес Мебель на заказ
Брест
26 973.05 р.
Соляная комната в Бресте
Брест
15 000 р.
Билборд
Брест
15 000 р.
Квест. Готовый бизнес.
Брест
5 000 р.
Студия кабинет парикмахерская
Брест
15 000 р.
Билборд
Брест