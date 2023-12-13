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Бизнес в сфере услуг в Бресте

Продается швейная фирма в г. Бресте:готовый бизнеc

92 025.70 р.

Продается швейная фирма в г. Бресте:готовый бизнеc

Брест

Договорная

Действующее бюро переводов

Брест

Шиномонтаж на Фомина

58 000 р.

Шиномонтаж на Фомина

Брест

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Продаётся (по цене оборудования) кофе-поинт

9 499 р.

Продаётся (по цене оборудования) кофе-поинт

Брест

Ищу инвестора

1 000 р.

Ищу инвестора

Брест

50 000 р.

Парикмахерская

Брест

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Студия для бьюти мастеров

320 р.

Студия для бьюти мастеров

Брест

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Готовый бизнес, студия красоты

Договорная

Готовый бизнес, студия красоты

Брест

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Готовый бизнес, торговый остров

26 000 р.

Готовый бизнес, торговый остров

Брест

Маршрут 21

48 000 р.

Маршрут 21

Брест

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ПВЗ Пункт выдачи Вайлдберрис/Озон.

31 000 р.

ПВЗ Пункт выдачи Вайлдберрис/Озон.

Брест

Ростовые куклы

1 400 р.

Ростовые куклы

Брест

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Караоке бокс

30 000 р.

Караоке бокс

Брест

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Договорная

Такси

Брест

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34 000 р.

Студия косметологии

Брест

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Действующий бизнес по вывозу мусора

79 332.50 р.

Действующий бизнес по вывозу мусора

Брест

Готовый бизнес Мебель на заказ

25 000 р.

Готовый бизнес Мебель на заказ

Брест

Соляная комната в Бресте

26 973.05 р.

Соляная комната в Бресте

Брест

Билборд

15 000 р.

Билборд

Брест

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Квест. Готовый бизнес.

15 000 р.

Квест. Готовый бизнес.

Брест

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Студия кабинет парикмахерская

5 000 р.

Студия кабинет парикмахерская

Брест

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Билборд

15 000 р.

Билборд

Брест

Товары с доставкой от магазинов

Бизнес сотрудничество в области продажи Прицепов

Договорная

Бизнес сотрудничество в области продажи Прицепов

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Кофейни Мобильные

1 995 р.

Кофейни Мобильные

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Готовый, работающий бизнес

10 000 р.

Готовый, работающий бизнес

Витебск

Доставка по Беларуси
Куплю бухгалтерскую компанию

30 000 р.

Куплю бухгалтерскую компанию

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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