logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Сантехника и отопление
Батареи, радиаторы
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Батареи, радиаторы в Бресте

Батареи (радиаторы) для отопления

18.72 р.

Батареи (радиаторы) для отопления

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Батарея отопления

110 р.

Батарея отопления

Брест

Термостат умный

100 р.

Термостат умный

Брест

badge-icon
Радиаторы отопления стальные, алюмин., биметал. Kermi, Lemax, Brugman, STH

Договорная

Радиаторы отопления стальные, алюмин., биметал. Kermi, Lemax, Brugman, STH

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Узел нижнего подвода батареи новый

30 р.

Узел нижнего подвода батареи новый

Брест

badge-icon
Батарея отопления

100 р.

Батарея отопления

Брест

badge-icon
Радиаторы стальные, алюминевые, биметаллические

Договорная

Радиаторы стальные, алюминевые, биметаллические

Брест

Продам обогреватель

100 р.

Продам обогреватель

Брест

Электрический конвектор

100 р.

Электрический конвектор

Брест

badge-icon
Комплект кранов Giacomini R470FX003

70 р.

Комплект кранов Giacomini R470FX003

Брест

Полотенцесушитель

45 р.

Полотенцесушитель

Брест

Экран на радиатор

20 р.

Экран на радиатор

Брест

badge-icon
Радиатор Kermi - 2шт

790 р.

Радиатор Kermi - 2шт

Брест

Батарея отопления

360 р.

Батарея отопления

Брест

Радиатор отопления Керми

200 р.

Радиатор отопления Керми

Брест

badge-icon
Экран металлический на радиатор

20 р.

Экран металлический на радиатор

Брест

Кронштейн для радиаторов, комплект монтажный

Договорная

Кронштейн для радиаторов, комплект монтажный

Брест

Радиатор

160 р.

Радиатор

Брест

Радиатор алюминиевый / биметаллический Standard Hidravlika

19 р.

Радиатор алюминиевый / биметаллический Standard Hidravlika

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Батарея чугунная

6 р.

Батарея чугунная

Брест

Чугунная батарея

Договорная

Чугунная батарея

Брест

badge-icon
Счётчик тепла Ista(новый)

Договорная

Счётчик тепла Ista(новый)

Брест

Радиатор Prado

180 р.

Радиатор Prado

Брест

Батарея чугунная

6 р.

Батарея чугунная

Брест

Конвекторы внутрипольные НОВАТЕРМ

Договорная

Конвекторы внутрипольные НОВАТЕРМ

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Радиатор Лидея

350 р.

Радиатор Лидея

Брест

badge-icon
Экран на радиатор

10 р.

Экран на радиатор

Брест

Радиатор батареи

10 р.

Радиатор батареи

Брест

Батареи отопления осталось 2 шт Германия БУДЕРУС

180 р.

Батареи отопления осталось 2 шт Германия БУДЕРУС

Брест

Гофра

100 р.

Гофра

Брест

badge-icon
Батареи отопления kermi тип 11 5 10

220 р.

Батареи отопления kermi тип 11 5 10

Брест

badge-icon
Радиатор

50 р.

Радиатор

Брест

Радиатор

550 р.

Радиатор

Брест

badge-icon
Кронштейн радиатора

15 р.

Кронштейн радиатора

Брест

Алюминиевый радиатор Royal Thermo Revolution 500

36.40 р.

Алюминиевый радиатор Royal Thermo Revolution 500

Брест

Доставка по Беларуси
Батарея чугунная

120 р.

Батарея чугунная

Брест

badge-icon
Радиаторы

290 р.

Радиаторы

Брест

Термо регулятор на батарею

35 р.

Термо регулятор на батарею

Брест

Радиатор 8 ребер

55 р.

Радиатор 8 ребер

Брест

badge-icon
Батарея чугунная

8 р.

Батарея чугунная

Брест

badge-icon
Радиатор чугунный МС-140М4 500 1/2 7 секций

45 р.

Радиатор чугунный МС-140М4 500 1/2 7 секций

Брест

badge-icon
Полотенцесушитель

30 р.

Полотенцесушитель

Брест

Комнатный термостат HRT-177 WS новый

120 р.

Комнатный термостат HRT-177 WS новый

Брест

Товары с доставкой от магазинов

Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 80 500 мм (8 секций, белый)

Онлайн-заказ

341 р.

Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 80 500 мм (8 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Биметаллический радиатор Oasis 500/80 (биметаллический, 8 секций)

Онлайн-заказ

210.50 р.

Биметаллический радиатор Oasis 500/80 (биметаллический, 8 секций)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 100 500 мм (10 секций, белый)

Онлайн-заказ

347 р.

Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 100 500 мм (10 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Алюминиевый радиатор Standard Hidravlika Classic 100 500 мм (12 секций, белый)

Онлайн-заказ

345 р.

Алюминиевый радиатор Standard Hidravlika Classic 100 500 мм (12 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Биметаллический радиатор Royal Thermo PianoForte 500 Noir Sable (12 секций)

Онлайн-заказ

735.60 р.

Биметаллический радиатор Royal Thermo PianoForte 500 Noir Sable (12 секций)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Алюминиевый радиатор Standard Hidravlika Classic 80 500 мм (12 секций, белый)

Онлайн-заказ

395 р.

Алюминиевый радиатор Standard Hidravlika Classic 80 500 мм (12 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 100 500 мм (8 секций, белый)

Онлайн-заказ

371 р.

Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 100 500 мм (8 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Клапан Afriso 3-х ходовой ARV ProClick 386 1 1/2'' kvs 25 1338610

Онлайн-заказ

381 р.

Клапан Afriso 3-х ходовой ARV ProClick 386 1 1/2'' kvs 25 1338610

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки