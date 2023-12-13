logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииСад и огород
Бани, хозблоки, санузлы
БаниТуалеты и санузлыХозблокиАксессуары для баньПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Сад и огород

Бани, хозблоки, постройки в Бресте

Туалет деревянный

580 р.

Туалет деревянный

Брест

Ручка деревянная для бани , сауны.

10 р.

Ручка деревянная для бани , сауны.

Брест

Колпак для дымохода

65 р.

Колпак для дымохода

Брест

Панно для бани из можжевельника

170 р.

Панно для бани из можжевельника

Брест

Хозблок 3,6х1,2м

Договорная

Хозблок 3,6х1,2м

Брест

badge-icon
Сарай,хозблок, дачный домик,баня

2 350 р.

Сарай,хозблок, дачный домик,баня

Брест

Хозблок, сарай, бытовка, туалет

Договорная

Хозблок, сарай, бытовка, туалет

Брест

Хозблок, туалет, сарай

1 250 р.

Хозблок, туалет, сарай

Брест

Дачный дом. Хозблок.

Договорная

Дачный дом. Хозблок.

Брест

Туалет

Договорная

Туалет

Брест

Хозблок, дачный домик, летний домик

315 р.

Хозблок, дачный домик, летний домик

Брест

Туалет

100 р.

Туалет

Брест

badge-icon
Шторка для ванны 180*180 НОВАЯ

11 р.

Шторка для ванны 180*180 НОВАЯ

Брест

Дачный туалет деревянный

235 р.

Дачный туалет деревянный

Брест

Веники для бани

5 р.

Веники для бани

Брест

badge-icon
Задвижка и двери

15 р.

Задвижка и двери

Брест

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Дровник

470 р.

Дровник

Брест

badge-icon
Панно для бани

170 р.

Панно для бани

Брест

Хозблок, дачный домик, летний домик

Договорная

Хозблок, дачный домик, летний домик

Брест

Доставка
Рассрочка
Шапка для бани и набор масел НОВОЕ

Договорная

Шапка для бани и набор масел НОВОЕ

Брест

Дрова сосновые сухие.

30 р.

Дрова сосновые сухие.

Брест

badge-icon
Дачный туалет деревянный

215 р.

Дачный туалет деревянный

Брест

Бытовка-хозблок 2,5*1,5м

300 р.

Бытовка-хозблок 2,5*1,5м

Брест

Шапочка для бани

9 р.

Шапочка для бани

Брест

Заслонка печная

20 р.

Заслонка печная

Брест

Таблички с надписью в баню

25 р.

Таблички с надписью в баню

Брест

Беседка 6х6м

Договорная

Беседка 6х6м

Брест

badge-icon
Светильники для бани сауны улицы и деревянного инт

20 р.

Светильники для бани сауны улицы и деревянного инт

Брест

Отвод для дымохода

75 р.

Отвод для дымохода

Брест

badge-icon
Дверка и плита к печки.

Договорная

Дверка и плита к печки.

Брест

badge-icon
Дачный туалет

450 р.

Дачный туалет

Брест

Котел для бани

Договорная

Котел для бани

Брест

Веники для бани.

6 р.

Веники для бани.

Брест

Веники для бани

5 р.

Веники для бани

Брест

Веники

5 р.

Веники

Брест

badge-icon
Сруб бани

Договорная

Сруб бани

Брест

Веники для баньки

5 р.

Веники для баньки

Брест

Рукавица для сауны

3 р.

Рукавица для сауны

Брест

Бинокль

199 р.

Бинокль

Брест

Канадский дуб Веник

4 р.

Канадский дуб Веник

Брест

Баня на Речице 20руб за час

25 р.

Баня на Речице 20руб за час

Брест

Летний душ 1х1 1,2х1 1х2 . Бак от 55 литров до 200 литров. Доставка

420 р.

Летний душ 1х1 1,2х1 1х2 . Бак от 55 литров до 200 литров. Доставка

Брест

Доставка
Рассрочка

Товары с доставкой от магазинов

Донник в пучке

8.42 р.

Донник в пучке

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Полынь в пучках для бани

8.42 р.

Полынь в пучках для бани

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

6 400 р.

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Договорная

Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Квадро РАСПРОДАЖА

3 968 р.

Баня Квадро РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

5 318 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

2 200 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

3 568 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Садовая мебель и бассейныБассейныБеседки, шатры, тентыДетские площадкиКачели садовыеМебель для садаСадовый интерьер и аксессуарыУличное освещениеПрочее
Мангалы, аксессуары, топливоМангалыКазаныКоптильниАксессуарыТопливо
Мотоблоки и культиваторыМотоблокиКультиваторыЗапчасти и сопутствующие товары
Садовая техникаЭлектро- и бензопилыГазонокосилкиИзмельчителиНасосыТриммерыЗапчасти и аксессуарыПрочее
Садовый инвентарьЕврокубы, баки и бочкиСадовый инструментТачки и тележкиШланги и поливПрочее
Теплицы и парники
Растения, рассада и семенаСаженцы, рассадаСемена, луковицыПрочее
Удобрения и агрохимияОрганические удобренияМинеральные удобренияКалийные удобренияСредства для защиты растений
Все для пчеловодаИнструменты и аксессуарыОдежда для защитыПчелы, пчелопакетыПродукты пчеловодстваУльиПрочее
Бани, хозблоки, санузлыБаниТуалеты и санузлыХозблокиАксессуары для баньПрочее
Прочее для сада и огорода