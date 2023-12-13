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Товары от Куфар Маркета
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Бандажи в Бресте
25 р.
Пояс для спины
Брест
30 р.
Бандаж голеностопа
Брест
22 р.
Пояс бандаж эластичный для беременных Tonus Elast
Брест
10 р.
Стремена павлика
Брест
49 р.
Корсет грудопоясничный
Брест
20 р.
Бандаж послеоперационный размер (L)
Брест
45 р.
Корсет грудо поясничный
Брест
25 р.
Корректор осанки
Брест
45 р.
Корсет ортопедический пояснично-крестцовый Trives
Брест
5 р.
Корректор осанки
Брест
60 р.
Бондаж
Брест
20 р.
Бандаж
Брест
25 р.
Бандаж послеоперационный
Брест
10 р.
Корсет для спины
Брест
25 р.
Суппорт бедра
Брест
30 р.
Бандаж паховый L
Брест
45 р.
Бандаж фиксируются плечевой
Брест
25 р.
Корректор осанки
Брест
10 р.
Бандаж на небольшой животик
Брест
50 р.
Бандаж грудопоясничный
Брест
25 р.
Бондаж
Брест
10 р.
Корсет для осанки
Брест
15 р.
Медицинские товары
Брест
23 р.
Медицинские товары
Брест
15 р.
Бандаж
Брест
5 р.
Бандаж
Брест
72 р.
Бандаж фиксирующий на плечевой сустав
Брест
18 р.
Бандаж для руки
Брест
10 р.
Суппорт на колено
Брест
Договорная
Поясной корсет
Брест
Договорная
Бандаж на коленный сустав (наколенник)
Брест
18 р.
Бандаж для беременных N2, 46 размер
Брест
60 р.
Повязка Дезо, б/у
Брест
50 р.
Бандаж на коленный сустав
Брест
60 р.
Бандаж на плечевой сустав ARM302
Брест
50 р.
Охлаждающий бандаж
Брест
60 р.
Продам бу в отличном состоянии
Брест
30 р.
Бандаж фиксирующий грудопоясничный 1402 размер-1
Брест
50 р.
Бандаж/ корсет
Брест
15 р.
Бандаж утягивающий
Брест
Договорная
Бандаж пояснично-крестовый
Брест
10 р.
Бандаж для беременных
Брест
70 р.
Ортопедический фиксатор для шеи
Брест
Товары с доставкой от магазинов
4.50 р.
Бандаж для лица.
Минск, Заводской
Доставка по Беларуси
14.90 р.
Умный корректор осанки Smart Posture Corrector Brace
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
14.90 р.
Пояс для похудения Hot Shapers Belt Power
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
120 р.
Подушка отводящая (абдукционная)
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси