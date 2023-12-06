logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииХобби, спорт и туризм
Антиквариат и коллекции
АнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Продавец
new
Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Браславе

Лот монет СССР и цари России+ пломбы почты и пряга

45 р.

Лот монет СССР и цари России+ пломбы почты и пряга

Витебская, Браслав

badge-icon
Прялка-Коловрат

60 р.

Прялка-Коловрат

Витебская, Браслав

badge-icon
Колёса деревянные

Договорная

Колёса деревянные

Витебская, Браслав

ковер

Договорная

ковер

Витебская, Браслав

badge-icon
Дипломат СССР

Договорная

Дипломат СССР

Витебская, Браслав

badge-icon
Кобура времён СССР

Договорная

Кобура времён СССР

Витебская, Браслав

badge-icon
Трансформаторы СССР

Договорная

Трансформаторы СССР

Витебская, Браслав

badge-icon
Стационарные телефоны

Договорная

Стационарные телефоны

Витебская, Браслав

badge-icon
Калькуляторы

20 р.

Калькуляторы

Витебская, Браслав

badge-icon
badge-icon
Радиоприемник

30 р.

Радиоприемник

Витебская, Браслав

badge-icon
badge-icon
Медальон католический (посеребрённая ланастольную

50 р.

Медальон католический (посеребрённая ланастольную

Витебская, Браслав

Швейная машинка

250 р.

Швейная машинка

Витебская, Браслав

badge-icon
badge-icon
Часы с боем

250 р.

Часы с боем

Витебская, Браслав

badge-icon
badge-icon
no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
DUCATI 1199 Panigale S мотоцикл

150 р.

DUCATI 1199 Panigale S мотоцикл

Минск, Первомайский

badge-icon
Открытки с новым годом чистые СССР

0.50 р.

Открытки с новым годом чистые СССР

Гомельская, Другие города

Старинная икона

10 р.

Старинная икона

Минск, Фрунзенский

Герб

40 р.

Герб

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Значок

0.60 р.

Значок

Гродненская, Свислочь

Ретро открытки послевоенная Германия 1947 год

50 р.

Ретро открытки послевоенная Германия 1947 год

Минск, Первомайский

badge-icon
Плащ военный, 48-50 размеры

Договорная

Плащ военный, 48-50 размеры

Минск, Фрунзенский

Подарок на Новый год. Подставка для книг «Собака»

60 р.

Подарок на Новый год. Подставка для книг «Собака»

Витебск

badge-icon
badge-icon
Военные вещи СССР

10 р.

Военные вещи СССР

Брест

Кружка для пива

15 р.

Кружка для пива

Гомель

badge-icon
елочные игрушки советские СССР винтаж

30 р.

елочные игрушки советские СССР винтаж

Гомель

badge-icon
Марки СССР и Иностранные. Цену предлогайте.

Договорная

Марки СССР и Иностранные. Цену предлогайте.

Гомельская, Жлобин

Ваза на ножке винтажная,карамельное стекло,СССР

30 р.

Ваза на ножке винтажная,карамельное стекло,СССР

Витебская, Орша

badge-icon
Хрустальные туфельки, для принцессы

29.80 р.

Хрустальные туфельки, для принцессы

Гродненская, Другие города

badge-icon
badge-icon
Книжки Макдональдс

5 р.

Книжки Макдональдс

Минск, Первомайский

badge-icon
Антиквариат

Договорная

Антиквариат

Гомельская, Лельчицы

badge-icon
Картина

50 р.

Картина

Брестская, Пинск

badge-icon
Картина

50 р.

Картина

Брестская, Пинск

badge-icon
Серебро

Договорная

Серебро

Брестская, Белоозёрск

badge-icon
Картины-триптих

170 р.

Картины-триптих

Брестская, Пинск

badge-icon
Банкнота Три рубля

3 р.

Банкнота Три рубля

Минск, Первомайский

Карточки Скуби-Ду

5 р.

Карточки Скуби-Ду

Минск, Первомайский

badge-icon
Счеты 2шт СССР

5 р.

Счеты 2шт СССР

Могилев

badge-icon
Ниуэ 1 доллар 2010 Клод Моне Серебро Proof

160 р.

Ниуэ 1 доллар 2010 Клод Моне Серебро Proof

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Браслет винтажный.

35 р.

Браслет винтажный.

Минск, Ленинский

badge-icon
Медная грелка для постели, винтаж

90 р.

Медная грелка для постели, винтаж

Витебская, Полоцк

badge-icon
badge-icon
Краски художественные масляные

25 р.

Краски художественные масляные

Гомельская, Калинковичи

Набор''Эгоист'' (84)

1 180 р.

Набор''Эгоист'' (84)

Витебск

badge-icon
badge-icon
Коллекционные миньоны из Мака.

10 р.

Коллекционные миньоны из Мака.

Минск, Заводской

Острова Кука 10 долларов 1990 Тигр Серебро Unc

85 р.

Острова Кука 10 долларов 1990 Тигр Серебро Unc

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Домино времен ссср

Договорная

Домино времен ссср

Минск, Заводской

badge-icon
Статуэтка ''Иван - царевич и лягушка'' ЗФИ

270 р.

Статуэтка ''Иван - царевич и лягушка'' ЗФИ

Витебск

badge-icon
badge-icon
Бокал из Кузнецовского фарфора

Договорная

Бокал из Кузнецовского фарфора

Минская, Молодечно

Блюдо 35 см, 1965 г

25 р.

Блюдо 35 см, 1965 г

Брест

badge-icon
Египетские боги и другие

24.80 р.

Египетские боги и другие

Гродненская, Другие города

badge-icon
badge-icon
Куклы Германия, цена за две

30 р.

Куклы Германия, цена за две

Могилев

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Часы наручные

Договорная

Часы наручные

Могилев

Солдатики оловянные

Договорная

Солдатики оловянные

Могилев

ВАЗА ДЛЯ ФРУКТОВ СССР РАСКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ

12 р.

ВАЗА ДЛЯ ФРУКТОВ СССР РАСКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ

Могилев

badge-icon
Старинная бутылка

30 р.

Старинная бутылка

Могилев

badge-icon
badge-icon
Чайная пара гигант Мальва Новая СССР

40 р.

Чайная пара гигант Мальва Новая СССР

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Часы МАЯК СССР

10 р.

Часы МАЯК СССР

Могилев

badge-icon
Игрушка заводная СССР АВТО - ПЕРЕКРЕСТОК

70 р.

Игрушка заводная СССР АВТО - ПЕРЕКРЕСТОК

Минск, Первомайский

badge-icon
Юбилейные монеты СССР.

37 р.

Юбилейные монеты СССР.

Гомельская, Жлобин

badge-icon
Медаль

30 р.

Медаль

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
Статуэтка ''мать и дитя''

230 р.

Статуэтка ''мать и дитя''

Витебск

badge-icon
badge-icon

500 р.

Шкатулка из натурального малахита

Гродно

badge-icon
badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
CD, DVD, пластинки
Антиквариат и коллекцииАнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Билеты
Книги и журналыХудожественная литератураНаучно-популярная литератураУчебная литератураЭнциклопедии и словариЖурналы и комиксыПрочая литература
Металлоискатели
Музыкальные инструментыГитарыКлавишныеСтрунныеУдарныеДуховыеАксессуарыПрочее
Настольные игры и пазлы
Охота и рыбалка
Туристические товарыЧемоданы, дорожные сумкиНожи туристические, мультитулыПалаткиСпальные мешки, коврикиГорелки, плиты туристическиеФонариПоходная посудаПрочее
Радиоуправляемые модели
РукоделиеМатериалы и инструменты для рукоделияГотовые изделия (hand-made)
СпорттоварыАльпинизм, пеший туризмБатутыБильярдВодный спортГири, гантелиЕдиноборства и боксКонькиЛыжи и сноубордыМячиРоликиСамокатыСкейтбордыТеннисТренажеры, спортивные комплексыФитнес, йогаФутболХоккейПрочее
ВелосипедыВелосипедыВелозапчастиВелоаксессуарыВелоэкипировка
ЭлектротранспортЭлектросамокатыГироскутерыЭлектроскутерыПрочий электротранспорт
Туристические услуги
Прочее в Хобби, спорт и туризм