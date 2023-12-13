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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Прочие инструменты в Борисове

Регулятор скорости

45 р.

Регулятор скорости

Минская, Борисов

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USB Адаптер для LXT 14.4/18В Makita.

85 р.

USB Адаптер для LXT 14.4/18В Makita.

Минская, Борисов

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Регулятор напряжения (оборотов)

22 р.

Регулятор напряжения (оборотов)

Минская, Борисов

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Karcher k5 power control

1 100 р.

Karcher k5 power control

Минская, Борисов

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Диск отрезной, шлифовальный

15 р.

Диск отрезной, шлифовальный

Минская, Борисов

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Бур пика.

30 р.

Бур пика.

Минская, Борисов

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Аккумулятор 2А 18V + подзарядное

50 р.

Аккумулятор 2А 18V + подзарядное

Минская, Борисов

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50 р.

продам клупп производство СССР в комплекте 50 р

Минская, Борисов

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Диск алмазный

50 р.

Диск алмазный

Минская, Борисов

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Редуктор 1 ×40 на дровокол лебедку

150 р.

Редуктор 1 ×40 на дровокол лебедку

Минская, Борисов

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Сверло по металлу диаметр 16мм

20 р.

Сверло по металлу диаметр 16мм

Минская, Борисов

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валик

10 р.

валик

Минская, Борисов

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Фонарик под аккумуляторы Bosch Makita AEG DeWalt

50 р.

Фонарик под аккумуляторы Bosch Makita AEG DeWalt

Минская, Борисов

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Щетки для электроинструмента

Договорная

Щетки для электроинструмента

Минская, Борисов

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Набор свёрл BOSCH.

Договорная

Набор свёрл BOSCH.

Минская, Борисов

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ходули строительные

390 р.

ходули строительные

Минская, Борисов

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Для дома и гаража

Договорная

Для дома и гаража

Минская, Борисов

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Гайки ручки ключи кожуха к болгарке

Договорная

Гайки ручки ключи кожуха к болгарке

Минская, Борисов

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Самодельная киянка

Бесплатно

Самодельная киянка

Минская, Борисов

Набор инструментов

Договорная

Набор инструментов

Минская, Борисов

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Для сварщика

Договорная

Для сварщика

Минская, Борисов

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Дисковая пила BOSCH

350 р.

Дисковая пила BOSCH

Минская, Борисов

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Гравер Eurotec EG216

200 р.

Гравер Eurotec EG216

Минская, Борисов

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Комплектующие для бензопипилы

Договорная

Комплектующие для бензопипилы

Минская, Борисов

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Струбцина от тоцовки бош

30 р.

Струбцина от тоцовки бош

Минская, Борисов

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валик

5 р.

валик

Минская, Борисов

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Ящик металлический для деталей

30 р.

Ящик металлический для деталей

Минская, Борисов

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Диски для резки бетона

450 р.

Диски для резки бетона

Минская, Борисов

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Топор колун

147 р.

Топор колун

Минская, Борисов

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Быстрозарядное устройство Bosch GAL 12V-40 Profess

100 р.

Быстрозарядное устройство Bosch GAL 12V-40 Profess

Минская, Борисов

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Барабан сцепления STIHL MS 180. Шинка.Цепь.

35 р.

Барабан сцепления STIHL MS 180. Шинка.Цепь.

Минская, Борисов

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Шланг полиуретановый

50 р.

Шланг полиуретановый

Минская, Борисов

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Алмазные круги сегментовые

Договорная

Алмазные круги сегментовые

Минская, Борисов

Круг отрезной 125 и 230

1 р.

Круг отрезной 125 и 230

Минская, Борисов

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Топор дер ручка большой

50 р.

Топор дер ручка большой

Минская, Борисов

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Топор кованый

35 р.

Топор кованый

Минская, Борисов

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Пневмопистолет

25 р.

Пневмопистолет

Минская, Борисов

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Кислородный шланг 9мм

4 р.

Кислородный шланг 9мм

Минская, Борисов

Щётки

40 р.

Щётки

Минская, Борисов

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Алмазные чашки, для заточки любого инструмента

48 р.

Алмазные чашки, для заточки любого инструмента

Минская, Борисов

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Молоток

20 р.

Молоток

Минская, Борисов

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Молоток

15 р.

Молоток

Минская, Борисов

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Токарный потрон

80 р.

Токарный потрон

Минская, Борисов

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Товары с доставкой от магазинов

Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)

Онлайн-заказ

36.76 р.

Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)

Онлайн-заказ

35.90 р.

Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет

Онлайн-заказ

34.50 р.

Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D

Онлайн-заказ

189.79 р.

Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)

Онлайн-заказ

14.88 р.

Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)

Онлайн-заказ

12.71 р.

Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стенд Deko DKTB10

Онлайн-заказ

35.94 р.

Стенд Deko DKTB10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор алюминиевый Rommer Plus 200 (3 секции)

Онлайн-заказ

81.31 р.

Радиатор алюминиевый Rommer Plus 200 (3 секции)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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