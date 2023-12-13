Товары от Куфар Маркета
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Прочие инструменты в Борисове
45 р.
Регулятор скорости
Минская, Борисов
85 р.
USB Адаптер для LXT 14.4/18В Makita.
Минская, Борисов
22 р.
Регулятор напряжения (оборотов)
Минская, Борисов
1 100 р.
Karcher k5 power control
Минская, Борисов
15 р.
Диск отрезной, шлифовальный
Минская, Борисов
30 р.
Бур пика.
Минская, Борисов
50 р.
Аккумулятор 2А 18V + подзарядное
Минская, Борисов
50 р.
продам клупп производство СССР в комплекте 50 р
Минская, Борисов
50 р.
Диск алмазный
Минская, Борисов
150 р.
Редуктор 1 ×40 на дровокол лебедку
Минская, Борисов
20 р.
Сверло по металлу диаметр 16мм
Минская, Борисов
10 р.
валик
Минская, Борисов
50 р.
Фонарик под аккумуляторы Bosch Makita AEG DeWalt
Минская, Борисов
Договорная
Щетки для электроинструмента
Минская, Борисов
Договорная
Набор свёрл BOSCH.
Минская, Борисов
390 р.
ходули строительные
Минская, Борисов
Договорная
Для дома и гаража
Минская, Борисов
Договорная
Гайки ручки ключи кожуха к болгарке
Минская, Борисов
Бесплатно
Самодельная киянка
Минская, Борисов
Договорная
Набор инструментов
Минская, Борисов
Договорная
Для сварщика
Минская, Борисов
350 р.
Дисковая пила BOSCH
Минская, Борисов
200 р.
Гравер Eurotec EG216
Минская, Борисов
Договорная
Комплектующие для бензопипилы
Минская, Борисов
30 р.
Струбцина от тоцовки бош
Минская, Борисов
5 р.
валик
Минская, Борисов
30 р.
Ящик металлический для деталей
Минская, Борисов
450 р.
Диски для резки бетона
Минская, Борисов
147 р.
Топор колун
Минская, Борисов
100 р.
Быстрозарядное устройство Bosch GAL 12V-40 Profess
Минская, Борисов
35 р.
Барабан сцепления STIHL MS 180. Шинка.Цепь.
Минская, Борисов
50 р.
Шланг полиуретановый
Минская, Борисов
Договорная
Алмазные круги сегментовые
Минская, Борисов
1 р.
Круг отрезной 125 и 230
Минская, Борисов
50 р.
Топор дер ручка большой
Минская, Борисов
35 р.
Топор кованый
Минская, Борисов
25 р.
Пневмопистолет
Минская, Борисов
4 р.
Кислородный шланг 9мм
Минская, Борисов
40 р.
Щётки
Минская, Борисов
48 р.
Алмазные чашки, для заточки любого инструмента
Минская, Борисов
20 р.
Молоток
Минская, Борисов
15 р.
Молоток
Минская, Борисов
80 р.
Токарный потрон
Минская, Борисов
Товары с доставкой от магазинов
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36.76 р.
Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
35.90 р.
Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
34.50 р.
Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
189.79 р.
Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
14.88 р.
Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)
Минск, Центральный
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12.71 р.
Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)
Минск, Центральный
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35.94 р.
Стенд Deko DKTB10
Минск, Центральный
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81.31 р.
Радиатор алюминиевый Rommer Plus 200 (3 секции)
Минск, Центральный