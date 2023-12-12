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Все для домаХозяйственные товары

Прочее в Борисове

Воздушно-пузырьковая пленка

100 р.

Воздушно-пузырьковая пленка

Минская, Борисов

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Продам всего за 10 рублей скатерть из бамбука

10 р.

Продам всего за 10 рублей скатерть из бамбука

Минская, Борисов

Ершик ikea

35 р.

Ершик ikea

Минская, Борисов

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Набор для ванной комнаты IKEA

100 р.

Набор для ванной комнаты IKEA

Минская, Борисов

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Хрустальные стопочки

4 р.

Хрустальные стопочки

Минская, Борисов

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Детский жидкий порошок 2 л.

25 р.

Детский жидкий порошок 2 л.

Минская, Борисов

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Подставка под тёрку,горячие предметы

10 р.

Подставка под тёрку,горячие предметы

Минская, Борисов

45 р.

Газовый баллон

Минская, Борисов

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щëтка

60 р.

щëтка

Минская, Борисов

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Продам вытяжку.двигатели дверные ручки

Договорная

Продам вытяжку.двигатели дверные ручки

Минская, Борисов

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Всё для дома

60 р.

Всё для дома

Минская, Борисов

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Мыльница металлическая

15 р.

Мыльница металлическая

Минская, Борисов

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Газовый баллон

Договорная

Газовый баллон

Минская, Борисов

Сокодавилка

Договорная

Сокодавилка

Минская, Борисов

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Термометр

10 р.

Термометр

Минская, Борисов

Керосиновая горелка

50 р.

Керосиновая горелка

Минская, Борисов

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Керосиновая лампа

40 р.

Керосиновая лампа

Минская, Борисов

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Бак для бензина, воды на 80 литров

75 р.

Бак для бензина, воды на 80 литров

Минская, Борисов

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Круг отрезной 230×1.6×22.23 мм

3 р.

Круг отрезной 230×1.6×22.23 мм

Минская, Борисов

Лампа паяльная

40 р.

Лампа паяльная

Минская, Борисов

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Паяльная лампа

7 р.

Паяльная лампа

Минская, Борисов

Набор в ванную комнату

15 р.

Набор в ванную комнату

Минская, Борисов

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Термометр комнатный

2 р.

Термометр комнатный

Минская, Борисов

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Бочка 200 литров

25 р.

Бочка 200 литров

Минская, Борисов

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Лампа керосиновая

20 р.

Лампа керосиновая

Минская, Борисов

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Замок

6 р.

Замок

Минская, Борисов

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Канистры

2 р.

Канистры

Минская, Борисов

Отдам горбыль бесплатно самовывоз борисовский р-н

Бесплатно

Отдам горбыль бесплатно самовывоз борисовский р-н

Минская, Борисов

Переноска для дров

30 р.

Переноска для дров

Минская, Борисов

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Звонок дверной

10 р.

Звонок дверной

Минская, Борисов

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Почтовый ящик

Договорная

Почтовый ящик

Минская, Борисов

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Сетка рабица для дома или дачи б.у

Бесплатно

Сетка рабица для дома или дачи б.у

Минская, Борисов

Скотч прозрачный

2 р.

Скотч прозрачный

Минская, Борисов

Термометр СССР

15 р.

Термометр СССР

Минская, Борисов

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Фильтр сетка для раковины

5 р.

Фильтр сетка для раковины

Минская, Борисов

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Фильтр сетка для раковины новый

5 р.

Фильтр сетка для раковины новый

Минская, Борисов

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Клипсы для фиксации простыни

7 р.

Клипсы для фиксации простыни

Минская, Борисов

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Продам новый (в упаковке) экран для ванны

50 р.

Продам новый (в упаковке) экран для ванны

Минская, Борисов

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Шланг заливной с фильтро автостопом 80259114636

40 р.

Шланг заливной с фильтро автостопом 80259114636

Минская, Борисов

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Оприскиватель

Договорная

Оприскиватель

Минская, Борисов

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окномойка магнитная

36 р.

окномойка магнитная

Минская, Борисов

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Баллон ацетилен+ редуктор. Заправленный.

285 р.

Баллон ацетилен+ редуктор. Заправленный.

Минская, Борисов

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Колеса для тележек

10 р.

Колеса для тележек

Минская, Борисов

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Товары с доставкой от магазинов

Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус

Онлайн-заказ

49 р.

Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Онлайн-заказ

23.20 р.

Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция,гигрометр, погодная станция, часы

14 р.

Метеостанция,гигрометр, погодная станция, часы

Витебск

Доставка по Беларуси
Губки для мытья посуды «Сияние» двухсторонние, повышенной прочности (12*6*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Онлайн-заказ

3.50 р.

Губки для мытья посуды «Сияние» двухсторонние, повышенной прочности (12*6*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Щетка для очистки одежды от шерсти Hurricane Fur Wizard Белая

Онлайн-заказ

25 р.

Щетка для очистки одежды от шерсти Hurricane Fur Wizard Белая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ЭКОКИЛЛЕР универсальный от насекомых (тараканов, муравьев, клопов, блох и др. ползающих насекомых),

Онлайн-заказ

12.50 р.

ЭКОКИЛЛЕР универсальный от насекомых (тараканов, муравьев, клопов, блох и др. ползающих насекомых),

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Губки для мытья посуды поролоновые «Сияние» (12*4.5*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Онлайн-заказ

3.50 р.

Губки для мытья посуды поролоновые «Сияние» (12*4.5*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антивибрационные резиновые подставки Shock Pad для холодильника, стиральных/сушильных машин

Онлайн-заказ

28 р.
19 р.-32%

Антивибрационные резиновые подставки Shock Pad для холодильника, стиральных/сушильных машин

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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