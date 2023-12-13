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Ремонт и стройкаВорота, заборы

Прочее для заборов и ворот в Борисове

Автоматика, привод для распашных ворот

1 573 р.

Автоматика, привод для распашных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Комплектующие для ворот

Договорная

Комплектующие для ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Электроприводы для откатных ворот

Договорная

Электроприводы для откатных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Балка (шина, рельса) и ролики для откатных ворот

470 р.

Балка (шина, рельса) и ролики для откатных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Комплект фурнитуры Алютех для откатных ворот

550 р.

Комплект фурнитуры Алютех для откатных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Электроприводы для распашных ворот

Договорная

Электроприводы для распашных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Штакет Европланка 110 мм,120мм, м.п.

2.90 р.

Штакет Европланка 110 мм,120мм, м.п.

Минская, Борисов

Крышки заборные

2.50 р.

Крышки заборные

Минская, Борисов

П - образная планка RAL 3005 ( 30шт. По 2 метра)

5 р.

П - образная планка RAL 3005 ( 30шт. По 2 метра)

Минская, Борисов

Панель оцинк. с полимерным покрытием 2,5 м , 3D забор

59.15 р.

Панель оцинк. с полимерным покрытием 2,5 м , 3D забор

Минская, Борисов

каркас ворот

95 р.

каркас ворот

Минская, Борисов

Калитка металлическая б/у

350 р.

Калитка металлическая б/у

Минская, Борисов

Откатные ворота с электроприводом серии Prestige

6 283 р.

Откатные ворота с электроприводом серии Prestige

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Автоматические откатные ворота серии Prestige

6 283 р.

Автоматические откатные ворота серии Prestige

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Наружные рольставни на двери

1 251 р.

Наружные рольставни на двери

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Секционные гаражные ворота серии Trend

3 147 р.

Секционные гаражные ворота серии Trend

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Секционные гаражные ворота серии Trend

2 894 р.

Секционные гаражные ворота серии Trend

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Секционные гаражные ворота серии Trend

2 953 р.

Секционные гаражные ворота серии Trend

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Секционные гаражные ворота серии Trend

2 973 р.

Секционные гаражные ворота серии Trend

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Автоматические распашные ворота серии Prestige

6 011 р.

Автоматические распашные ворота серии Prestige

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Секционные гаражные ворота серии Trend

2 865 р.

Секционные гаражные ворота серии Trend

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Роллеты на двери

1 428 р.

Роллеты на двери

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Автоматические откатные ворота Prestige со встроенной калиткой

6 332 р.

Автоматические откатные ворота Prestige со встроенной калиткой

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Роллеты на двери

1 428 р.

Роллеты на двери

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Дверные рольставни

1 316 р.

Дверные рольставни

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Швелер

Договорная

Швелер

Минская, Борисов

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Автоматические распашные ворота серии Prestige

6 647 р.

Автоматические распашные ворота серии Prestige

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Швеллер/двутавр

Договорная

Швеллер/двутавр

Минская, Борисов

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Шлагбаум электрический

800 р.

Шлагбаум электрический

Минская, Борисов

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Завесы, запорыдля ворот, калитки

Договорная

Завесы, запорыдля ворот, калитки

Минская, Борисов

Крышка фундамента, колпак

9 р.

Крышка фундамента, колпак

Минская, Борисов

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Для откатные ворот

30 р.

Для откатные ворот

Минская, Борисов

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Крышка на забор

3 р.

Крышка на забор

Минская, Борисов

Растяжка

20 р.

Растяжка

Минская, Борисов

Замок навесной

Договорная

Замок навесной

Минская, Борисов

Автоматика, привод для откатных ворот

902 р.

Автоматика, привод для откатных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Автоматика, привод для откатных ворот

902 р.

Автоматика, привод для откатных ворот

Брестская, Дрогичин

Доставка по Беларуси
Автоматика, привод для распашных ворот

1 573 р.

Автоматика, привод для распашных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Комплектующие для ворот

Договорная

Комплектующие для ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Автоматика, привод для откатных ворот

902 р.

Автоматика, привод для откатных ворот

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Т-профиль для ворот и калиток

20 р.

Т-профиль для ворот и калиток

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Столбы для забора 89х3,5 мм. Длина 2,5. 2,7. 3,0 метра.

14 р.

Столбы для забора 89х3,5 мм. Длина 2,5. 2,7. 3,0 метра.

Гомель

Доставка по Беларуси
Электроприводы для откатных ворот

Договорная

Электроприводы для откатных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Привод для откатных ворот весом до 500кг с двумя пультами

665 р.

Привод для откатных ворот весом до 500кг с двумя пультами

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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