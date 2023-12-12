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Сад и огород

Прочее для сада и огорода в Борисове

Договорная

Шпагат сеновезальной

Минская, Борисов

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Отпугиватель птиц

140 р.

Отпугиватель птиц

Минская, Борисов

Кормушка для птиц

55 р.

Кормушка для птиц

Минская, Борисов

Договорная

Ящики пластмассовые для овощей или фруктов

Минская, Борисов

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Ручная колонка для воды

100 р.

Ручная колонка для воды

Минская, Борисов

Опилки

100 р.

Опилки

Минская, Борисов

Грунт-растительный торф

Договорная

Грунт-растительный торф

Минская, Борисов

Формы для тратуара

1 р.

Формы для тратуара

Минская, Борисов

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Бесплатно

Сено

Минская, Борисов

Отпугиватель мышей, крыс, тараканов ЭкоСнайпер LS

60 р.

Отпугиватель мышей, крыс, тараканов ЭкоСнайпер LS

Минская, Борисов

Тайфун генератор ультразвуковой

25 р.

Тайфун генератор ультразвуковой

Минская, Борисов

Резиновые коврики

17 р.

Резиновые коврики

Минская, Борисов

Опилки(стружка) в мешках

5 р.

Опилки(стружка) в мешках

Минская, Борисов

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Соединитель для шлангов

15 р.

Соединитель для шлангов

Минская, Борисов

30 литров

30 р.

30 литров

Минская, Борисов

Колесо от телеги

70 р.

Колесо от телеги

Минская, Борисов

Скворечник

120 р.

Скворечник

Минская, Борисов

Колонка ручная

80 р.

Колонка ручная

Минская, Борисов

шланг медиц. внут.диам. 6мм

0.50 р.

шланг медиц. внут.диам. 6мм

Минская, Борисов

Кухня летняя переносная печь с навесом и мойкой

400 р.

Кухня летняя переносная печь с навесом и мойкой

Минская, Борисов

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Солома.бесплатно подвезу.

8 р.

Солома.бесплатно подвезу.

Минская, Борисов

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Ящик пластиковый

2.50 р.

Ящик пластиковый

Минская, Борисов

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Термометр для сена сенажа

140 р.

Термометр для сена сенажа

Минская, Борисов

Садовая лавка Прованс АКЦИЯ

150 р.

Садовая лавка Прованс АКЦИЯ

Минская, Борисов

Удочка-удлинитель 3м к опрыскивателю

50 р.

Удочка-удлинитель 3м к опрыскивателю

Минская, Борисов

Набор Капелька для полива

6 р.

Набор Капелька для полива

Минская, Борисов

Сено луговое в мешках.подвезу бесплатно Борисов Жо

10 р.

Сено луговое в мешках.подвезу бесплатно Борисов Жо

Минская, Борисов

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Колодец

315 р.

Колодец

Минская, Борисов

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Мойка высокого давления ECO

145 р.

Мойка высокого давления ECO

Минская, Борисов

дачный домик хозблок дровник

5 800 р.

дачный домик хозблок дровник

Минская, Борисов

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Пенстемон и другие многолетние растения

4 р.

Пенстемон и другие многолетние растения

Минская, Борисов

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Товары с доставкой от магазинов

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

140 р.

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Печи для казанов в ассортименте

100 р.

Печи для казанов в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Договорная

Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Онлайн-заказ

7.98 р.

Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Онлайн-заказ

16.49 р.

Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Онлайн-заказ

17.87 р.

Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Онлайн-заказ

120.90 р.

Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED

Онлайн-заказ

132.61 р.

Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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