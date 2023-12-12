Товары от Куфар Маркета
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Прочее для сада и огорода в Борисове
Договорная
Шпагат сеновезальной
Минская, Борисов
140 р.
Отпугиватель птиц
Минская, Борисов
55 р.
Кормушка для птиц
Минская, Борисов
Договорная
Ящики пластмассовые для овощей или фруктов
Минская, Борисов
100 р.
Ручная колонка для воды
Минская, Борисов
100 р.
Опилки
Минская, Борисов
Договорная
Грунт-растительный торф
Минская, Борисов
1 р.
Формы для тратуара
Минская, Борисов
Бесплатно
Сено
Минская, Борисов
60 р.
Отпугиватель мышей, крыс, тараканов ЭкоСнайпер LS
Минская, Борисов
25 р.
Тайфун генератор ультразвуковой
Минская, Борисов
17 р.
Резиновые коврики
Минская, Борисов
5 р.
Опилки(стружка) в мешках
Минская, Борисов
15 р.
Соединитель для шлангов
Минская, Борисов
30 р.
30 литров
Минская, Борисов
70 р.
Колесо от телеги
Минская, Борисов
120 р.
Скворечник
Минская, Борисов
80 р.
Колонка ручная
Минская, Борисов
0.50 р.
шланг медиц. внут.диам. 6мм
Минская, Борисов
400 р.
Кухня летняя переносная печь с навесом и мойкой
Минская, Борисов
8 р.
Солома.бесплатно подвезу.
Минская, Борисов
2.50 р.
Ящик пластиковый
Минская, Борисов
140 р.
Термометр для сена сенажа
Минская, Борисов
150 р.
Садовая лавка Прованс АКЦИЯ
Минская, Борисов
50 р.
Удочка-удлинитель 3м к опрыскивателю
Минская, Борисов
6 р.
Набор Капелька для полива
Минская, Борисов
10 р.
Сено луговое в мешках.подвезу бесплатно Борисов Жо
Минская, Борисов
315 р.
Колодец
Минская, Борисов
145 р.
Мойка высокого давления ECO
Минская, Борисов
5 800 р.
дачный домик хозблок дровник
Минская, Борисов
4 р.
Пенстемон и другие многолетние растения
Минская, Борисов
Товары с доставкой от магазинов
140 р.
Набор печь усиленная с дымоходом + казан
Минск, Фрунзенский
100 р.
Печи для казанов в ассортименте
Минск, Фрунзенский
Договорная
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
7.98 р.
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
16.49 р.
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
17.87 р.
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
120.90 р.
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
132.61 р.
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED
Минск, Центральный