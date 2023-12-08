logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииБытовая техника
Техника для уборки
Прочая техника для уборки
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Производитель
Состояние
Продавец
new
Бытовая техникаТехника для уборки

Прочая техника для уборки в Борисове

Метелка для пыли

8 р.

Метелка для пыли

Минская, Борисов

Пылесос

450 р.

Пылесос

Минская, Борисов

badge-icon
Стеклоочиститель Thomas

100 р.

Стеклоочиститель Thomas

Минская, Борисов

badge-icon
badge-icon
badge-icon
KARCHER HD 10-40B

4 999 р.

KARCHER HD 10-40B

Минская, Борисов

Щётки для пылесоса ссср

10 р.

Щётки для пылесоса ссср

Минская, Борисов

badge-icon
Пылесос Philips

105 р.

Пылесос Philips

Минская, Борисов

badge-icon
Керхер для мойки окон

100 р.

Керхер для мойки окон

Минская, Борисов

Кёрхер для автомобилей

100 р.

Кёрхер для автомобилей

Минская, Борисов

Шланги для пылесоса

20 р.

Шланги для пылесоса

Минская, Борисов

badge-icon
badge-icon
Пылесборник для BRAYER BR4204

30 р.

Пылесборник для BRAYER BR4204

Минская, Борисов

Karcher

Договорная

Karcher

Минская, Борисов

Мойка высокого давления ,KARCHER к3

370 р.

Мойка высокого давления ,KARCHER к3

Минская, Борисов

badge-icon
badge-icon
рукоять раздвижная для щетки Новая - швабры. Крепк

8 р.

рукоять раздвижная для щетки Новая - швабры. Крепк

Минская, Борисов

badge-icon
Минимойка Karcher

200 р.

Минимойка Karcher

Минская, Борисов

no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Karcher K2

190 р.

Karcher K2

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Насадка Bort Steam mop 93411669

Онлайн-заказ

45.58 р.

Насадка Bort Steam mop 93411669

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Онлайн-заказ

42.90 р.

Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Онлайн-заказ

28.30 р.

Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Продам паровую швабру Kit fort

150 р.

Продам паровую швабру Kit fort

Витебск

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Механический ручной пылесос

10 р.

Механический ручной пылесос

Брест

Циклон Циклонный фильтр Степень очистки 92-99%

65 р.

Циклон Циклонный фильтр Степень очистки 92-99%

Минск, Ленинский

badge-icon
Паровая швабра

250 р.

Паровая швабра

Гомель

badge-icon
badge-icon
Стеклоочиститель Evolution wClean WC1235 42482

45 р.

Стеклоочиститель Evolution wClean WC1235 42482

Минск, Фрунзенский

Насадки для пылесоса

35 р.

Насадки для пылесоса

Витебская, Орша

badge-icon
badge-icon
Стеклоочиститель Karcher wv 1 plus

160 р.

Стеклоочиститель Karcher wv 1 plus

Могилев

badge-icon
badge-icon
Паровая Швабра МOP x 5

85 р.

Паровая Швабра МOP x 5

Брестская, Барановичи

badge-icon
Паровая швабра Китфорт

Договорная

Паровая швабра Китфорт

Брестская, Пинск

Редмонт робот-пылесос щетки боковые фильтры салфет

89 р.

Редмонт робот-пылесос щетки боковые фильтры салфет

Витебск

badge-icon
badge-icon
Аренда робота-мойщика окон

35 р.

Аренда робота-мойщика окон

Могилев

Доставка
Электровеники Stiga SWP 577

Онлайн-заказ

1 990 р.

Электровеники Stiga SWP 577

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Онлайн-заказ

735.62 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Онлайн-заказ

48.30 р.

Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

329 р.

Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Онлайн-заказ

326.80 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления минимойка

150 р.

Мойка высокого давления минимойка

Витебская, Новополоцк

badge-icon
badge-icon
Для мытья окон

30 р.

Для мытья окон

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Фильтр-мешок Lavor 6.205.0008

Онлайн-заказ

120.70 р.

Фильтр-мешок Lavor 6.205.0008

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Швабра

7 р.

Швабра

Витебская, Орша

badge-icon
Паровая швабра AENO SM2

285 р.

Паровая швабра AENO SM2

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Karcher FC3 електрошвабра

400 р.

Karcher FC3 електрошвабра

Минская, Солигорск

badge-icon
badge-icon
Электрошвабра керхер

350 р.

Электрошвабра керхер

Минск, Ленинский

badge-icon
badge-icon
Стеклоочиститель Karcher WV 2 Classic

200 р.

Стеклоочиститель Karcher WV 2 Classic

Минск, Центральный

Парашвабра

70 р.

Парашвабра

Гродненская, Ошмяны

badge-icon
Крепление для щеток Dyson

59 р.

Крепление для щеток Dyson

Минск, Центральный

Средство для стеклянных душевых кабин

15 р.

Средство для стеклянных душевых кабин

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Мойка штиль Stihl re 108. Karcher. Керхер

350 р.

Мойка штиль Stihl re 108. Karcher. Керхер

Минск, Московский

badge-icon
Робот-мойщик окон Liectroux HCR-10

300.30 р.

Робот-мойщик окон Liectroux HCR-10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Воздухоочиститель пульт прилагается б у совсем пау

40 р.

Воздухоочиститель пульт прилагается б у совсем пау

Гомельская, Речица

badge-icon
badge-icon
Аренда робота для мытья окон. Доставка-Самовывоз

35 р.

Аренда робота для мытья окон. Доставка-Самовывоз

Минск, Московский

Мойка высокого давления Karcher K 5 Power Control

1 500 р.

Мойка высокого давления Karcher K 5 Power Control

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Ультрафиолетовая лампа

15 р.

Ультрафиолетовая лампа

Могилев

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Универсальная швабра

171.80 р.

Универсальная швабра

Гродно

badge-icon
Электровеник KITFORT

40 р.

Электровеник KITFORT

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Ведро для швабры

6 р.

Ведро для швабры

Минск, Советский

badge-icon
Робот мойщик окон Hobot 188

400 р.

Робот мойщик окон Hobot 188

Минск, Октябрьский

badge-icon
Инструменты для чистки стен пола и плитки

5 р.

Инструменты для чистки стен пола и плитки

Могилевская, Бобруйск

Ручной отпариватель Vitek

85 р.

Ручной отпариватель Vitek

Витебск

badge-icon
badge-icon
Швабра

15 р.

Швабра

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Электрошвабра Clever & Clean GLIDER A5

300 р.

Электрошвабра Clever & Clean GLIDER A5

Могилев

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Электровеник

90 р.

Электровеник

Гомельская, Светлогорск

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Насадка Bort Steam mop 93411669

Онлайн-заказ

45.58 р.

Насадка Bort Steam mop 93411669

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Онлайн-заказ

42.90 р.

Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Онлайн-заказ

28.30 р.

Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электровеники Stiga SWP 577

Онлайн-заказ

1 990 р.

Электровеники Stiga SWP 577

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Онлайн-заказ

735.62 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Онлайн-заказ

48.30 р.

Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

329 р.

Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Онлайн-заказ

326.80 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Техника для кухниАэрогрильБлендерыБлинницыВакуумные упаковщикиВафельницыВесы кухонныеЙогуртницыКофеварки и кофемашиныКофемолкиКухонные комбайныМикроволновые печиМиксерыМультиваркиМясорубкиНастольные плитыПароваркиСоковыжималкиСушилки для овощей и фруктовСэндвичницыТостерыФритюрницыХлебопечиЭлектрогрильЭлектрочайникиПрочая техника для кухни
Крупная техника для кухниПлитыДуховые шкафыВарочные панелиВытяжкиХолодильникиМорозильникиПосудомоечные машиныПрочая крупногабаритная техника
Техника для уборкиПылесосыРоботы-пылесосыПароочистителиПрочая техника для уборки
Уход за одеждой, пошивУтюгиОтпаривателиШвейные машиныОверлокиСтиральные машиныСтирально-сушильные машиныСушильные машиныПрочая техника для ухода за одеждой
Климатическая техникаКондиционерыВентиляторыОбогревателиУвлажнитель воздухаОчистители воздухаЭлектрокаминыПрочая климатическая техника
Техника для красоты и здоровьяАппараты для чистки лицаФеныСтайлерыУтюжки для волосМужские электробритвыЭпиляторы и женские электробритвыМашинки для стрижки волосЗубные щеткиГидромассажерыЭлектромассажерыМассажные креслаНапольные весыТонометрыИнгаляторыГлюкометрыТермометрыПрочая техника для красоты и здоровья