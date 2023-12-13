Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для кухни в Борисове
750 р.
Слайсер Eksi
Минская, Борисов
80 р.
Кулер для воды
Минская, Борисов
50 р.
Самовар электрический
Минская, Борисов
40 р.
Духовная печь мини
Минская, Борисов
70 р.
Электросковорода Galaxy GL2664
Минская, Борисов
200 р.
Кулер для воды
Минская, Борисов
60 р.
Индукционный капучинатор Kitfort KT-711 (8442)
Минская, Борисов
13 р.
Электроперечница
Минская, Борисов
190 р.
Мульти пекарь Breaktime Moulinex SW611812
Минская, Борисов
250 р.
Мультипечь Delimano
Минская, Борисов
5 р.
Фильтр для воды
Минская, Борисов
1 800 р.
Раскатка для пиццы
Минская, Борисов
20 р.
Тёрка - шинковка 3 в 1
Минская, Борисов
2 р.
Фильтр для соковыжималки, блендера
Минская, Борисов
15 р.
Подставка для чашки с подогревом.
Минская, Борисов
700 р.
Edel Wasser Zepter фильтр, система очистки воды
Минская, Борисов
20 р.
Помпа для бутилированной воды
Минская, Борисов
14 р.
Фильтр для воды Барьер
Минская, Борисов
60 р.
Универсальный экспресс маринатор.
Минская, Борисов
290 р.
Куллер для воды
Минская, Борисов
20 р.
Техника для кухни
Минская, Борисов
60 р.
Газ гриль
Минская, Борисов
15 р.
Электроперечница
Минская, Борисов
150 р.
Слайсер
Минская, Борисов
3 р.
Чаша
Минская, Борисов
27 р.
Противень Виктория 25*35-60 НОВЫЙ
Минская, Борисов
25 р.
Весы кухонные
Минская, Борисов
270 р.
НОВЫЙ Насос VacSy Zepter
Минская, Борисов
110 р.
НОВЫЙ Контейнер стеклянный VacSy Zepter
Минская, Борисов
50 р.
Мини печь
Минская, Борисов
20 р.
Тарелка для микроволновки
Минская, Борисов
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
266.55 р.
Мини-печь CENTEK CT-1531-42 Convection
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
269.88 р.
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1520
Минск, Центральный
320 р.
СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
140.19 р.
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1511-2
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
277.09 р.
Ломтерезка CENTEK CT-1381
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
87 р.
Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
125 р.
Сушилка для овощей и фруктов Digital Food Dehydrator SMX-01
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
87 р.
Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной
Минск, Центральный