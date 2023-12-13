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Бытовая техникаТехника для кухни

Прочая техника для кухни в Борисове

Слайсер Eksi

750 р.

Слайсер Eksi

Минская, Борисов

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Кулер для воды

80 р.

Кулер для воды

Минская, Борисов

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Самовар электрический

50 р.

Самовар электрический

Минская, Борисов

Духовная печь мини

40 р.

Духовная печь мини

Минская, Борисов

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Электросковорода Galaxy GL2664

70 р.

Электросковорода Galaxy GL2664

Минская, Борисов

Кулер для воды

200 р.

Кулер для воды

Минская, Борисов

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Индукционный капучинатор Kitfort KT-711 (8442)

60 р.

Индукционный капучинатор Kitfort KT-711 (8442)

Минская, Борисов

Электроперечница

13 р.

Электроперечница

Минская, Борисов

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Мульти пекарь Breaktime Moulinex SW611812

190 р.

Мульти пекарь Breaktime Moulinex SW611812

Минская, Борисов

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Мультипечь Delimano

250 р.

Мультипечь Delimano

Минская, Борисов

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Фильтр для воды

5 р.

Фильтр для воды

Минская, Борисов

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Раскатка для пиццы

1 800 р.

Раскатка для пиццы

Минская, Борисов

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Тёрка - шинковка 3 в 1

20 р.

Тёрка - шинковка 3 в 1

Минская, Борисов

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Фильтр для соковыжималки, блендера

2 р.

Фильтр для соковыжималки, блендера

Минская, Борисов

Подставка для чашки с подогревом.

15 р.

Подставка для чашки с подогревом.

Минская, Борисов

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Edel Wasser Zepter фильтр, система очистки воды

700 р.

Edel Wasser Zepter фильтр, система очистки воды

Минская, Борисов

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Помпа для бутилированной воды

20 р.

Помпа для бутилированной воды

Минская, Борисов

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Фильтр для воды Барьер

14 р.

Фильтр для воды Барьер

Минская, Борисов

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Универсальный экспресс маринатор.

60 р.

Универсальный экспресс маринатор.

Минская, Борисов

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Куллер для воды

290 р.

Куллер для воды

Минская, Борисов

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Техника для кухни

20 р.

Техника для кухни

Минская, Борисов

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Газ гриль

60 р.

Газ гриль

Минская, Борисов

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Электроперечница

15 р.

Электроперечница

Минская, Борисов

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Слайсер

150 р.

Слайсер

Минская, Борисов

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Чаша

3 р.

Чаша

Минская, Борисов

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Противень Виктория 25*35-60 НОВЫЙ

27 р.

Противень Виктория 25*35-60 НОВЫЙ

Минская, Борисов

Весы кухонные

25 р.

Весы кухонные

Минская, Борисов

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НОВЫЙ Насос VacSy Zepter

270 р.

НОВЫЙ Насос VacSy Zepter

Минская, Борисов

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НОВЫЙ Контейнер стеклянный VacSy Zepter

110 р.

НОВЫЙ Контейнер стеклянный VacSy Zepter

Минская, Борисов

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Мини печь

50 р.

Мини печь

Минская, Борисов

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Тарелка для микроволновки

20 р.

Тарелка для микроволновки

Минская, Борисов

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Товары с доставкой от магазинов

Мини-печь CENTEK CT-1531-42 Convection

Онлайн-заказ

266.55 р.

Мини-печь CENTEK CT-1531-42 Convection

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1520

Онлайн-заказ

269.88 р.

Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1520

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)

320 р.

СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1511-2

Онлайн-заказ

140.19 р.

Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1511-2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ломтерезка CENTEK CT-1381

Онлайн-заказ

277.09 р.

Ломтерезка CENTEK CT-1381

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной

Онлайн-заказ

87 р.

Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сушилка для овощей и фруктов Digital Food Dehydrator SMX-01

Онлайн-заказ

125 р.

Сушилка для овощей и фруктов Digital Food Dehydrator SMX-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной

Онлайн-заказ

87 р.

Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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