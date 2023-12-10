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Бытовая техникаТехника для красоты и здоровья

Прочая техника для красоты и здоровья в Борисове

XROS

35 р.

XROS

Минская, Борисов

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Ультразвуковая чистка лица

30 р.

Ультразвуковая чистка лица

Минская, Борисов

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Лампа фотополимеризационная

150 р.

Лампа фотополимеризационная

Минская, Борисов

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DVD samsung

Договорная

DVD samsung

Минская, Борисов

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Массажёр микротоки для лица Гуа ша

40 р.

Массажёр микротоки для лица Гуа ша

Минская, Борисов

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Пояс для похудения

55 р.

Пояс для похудения

Минская, Борисов

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Машинка для полировки волос

200 р.

Машинка для полировки волос

Минская, Борисов

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Массажёры 2 шт

2.50 р.

Массажёры 2 шт

Минская, Борисов

Эпилятор

30 р.

Эпилятор

Минская, Борисов

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Дарсонваль

55 р.

Дарсонваль

Минская, Борисов

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Массажёр для лица

20 р.

Массажёр для лица

Минская, Борисов

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филировочные ножницы ,новые

60 р.

филировочные ножницы ,новые

Минская, Борисов

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Электробритва

10 р.

Электробритва

Минская, Борисов

Манометр

10 р.

Манометр

Минская, Борисов

Грелка электрическая

25 р.

Грелка электрическая

Минская, Борисов

Обработка пальчиков рук и ног,услуги

Договорная

Обработка пальчиков рук и ног,услуги

Минская, Борисов

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Гидромассажная ванночка

110 р.

Гидромассажная ванночка

Минская, Борисов

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Щипцы

15 р.

Щипцы

Минская, Борисов

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Мелки для волос

10 р.

Мелки для волос

Минская, Борисов

Бигуди

10 р.

Бигуди

Минская, Борисов

Лампа «Цептер « Биоптрон+

3 700 р.

Лампа «Цептер « Биоптрон+

Минская, Борисов

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Товары с доставкой от магазинов

Ирригатор Fairywill F30 (белый)

Онлайн-заказ

160 р.

Ирригатор Fairywill F30 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ирригатор Fairywill F30 (черный)

Онлайн-заказ

160 р.

Ирригатор Fairywill F30 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails

Онлайн-заказ

29 р.

Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01

Онлайн-заказ

74.55 р.

Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка EcoSapiens S415

Онлайн-заказ

199.29 р.

Электрогрелка EcoSapiens S415

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01

Онлайн-заказ

80.03 р.

Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60

Онлайн-заказ

53.94 р.

Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60

Онлайн-заказ

52 р.

Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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