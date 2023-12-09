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Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Прочая сантехника в Борисове

Стекло для сварочной маски 110х90мм.

1.50 р.

Стекло для сварочной маски 110х90мм.

Минская, Борисов

Редуктор углекислотный УР6-6

50 р.

Редуктор углекислотный УР6-6

Минская, Борисов

Кнопка смыва Geberit

100 р.

Кнопка смыва Geberit

Минская, Борисов

Счётчик холодной воды

15 р.

Счётчик холодной воды

Минская, Борисов

Гусак

3 р.

Гусак

Минская, Борисов

Шланг для стиралки

5 р.

Шланг для стиралки

Минская, Борисов

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Газовый котел Viessmann Vitopend 100

970 р.

Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Минская, Борисов

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Бак

280 р.

Бак

Минская, Борисов

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Гофра для унитаза

11 р.

Гофра для унитаза

Минская, Борисов

Манометр

Договорная

Манометр

Минская, Борисов

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Расширительный бак

85 р.

Расширительный бак

Минская, Борисов

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батареи чугунные

7 р.

батареи чугунные

Минская, Борисов

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Пеллетный котел TIS N DUO Pellet 30

9 000 р.

Пеллетный котел TIS N DUO Pellet 30

Минская, Борисов

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Сиденье для унитаза

20 р.

Сиденье для унитаза

Минская, Борисов

Скрытое крепление унитаза к полу

5 р.

Скрытое крепление унитаза к полу

Минская, Борисов

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Лючок люк метал из новостройки 60 на 80

10 р.

Лючок люк метал из новостройки 60 на 80

Минская, Борисов

Масло отработка

1 р.

Масло отработка

Минская, Борисов

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Сантехника

12 р.

Сантехника

Минская, Борисов

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крышка унитаза

10 р.

крышка унитаза

Минская, Борисов

Циркуляционный насос

750 р.

Циркуляционный насос

Минская, Борисов

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Сетка из латуни

25 р.

Сетка из латуни

Минская, Борисов

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giacomini r99

20 р.

giacomini r99

Минская, Борисов

Кронштейн напольный для батареи

25 р.

Кронштейн напольный для батареи

Минская, Борисов

3х ходовой кран

1 р.

3х ходовой кран

Минская, Борисов

Тэн водяной

20 р.

Тэн водяной

Минская, Борисов

Чугунный канализационный отвод-тройник

Договорная

Чугунный канализационный отвод-тройник

Минская, Борисов

Шаровые краны

25 р.

Шаровые краны

Минская, Борисов

Термоголовки

10 р.

Термоголовки

Минская, Борисов

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Клапан газовый КТЗ20-0.6

10 р.

Клапан газовый КТЗ20-0.6

Минская, Борисов

Для отопления

Договорная

Для отопления

Минская, Борисов

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Бочка 160л под летний душ с дождиком

30 р.

Бочка 160л под летний душ с дождиком

Минская, Борисов

Товары с доставкой от магазинов

Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399

Онлайн-заказ

1 043.20 р.

Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406

Онлайн-заказ

1 043.19 р.

Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП

Онлайн-заказ

230.88 р.

Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026

Онлайн-заказ

235.62 р.

Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портал камина 120*100
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400 р.

Портал камина 120*100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроаккумулятор Wester WAV 300

Онлайн-заказ

977.10 р.

Гидроаккумулятор Wester WAV 300

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100

Онлайн-заказ

395.82 р.

Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стационарная система ''под мойкой'' АкваОсмос АО 5 УФ

Онлайн-заказ

267 р.

Стационарная система ''под мойкой'' АкваОсмос АО 5 УФ

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
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