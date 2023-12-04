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Сад и огородСадовая техника

Прочее из садовой техники в Борисове

Мотокультиватор/мотоблок Fermer 1617

1 999 р.

Мотокультиватор/мотоблок Fermer 1617

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Нож для мотокосы

15 р.

Нож для мотокосы

Минская, Борисов

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Катушка 60см*42см(фанера)

25 р.

Катушка 60см*42см(фанера)

Минская, Борисов

Бензопила Урал

130 р.

Бензопила Урал

Минская, Борисов

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Искрогаситель

60 р.

Искрогаситель

Минская, Борисов

Снегоуборочная лопата

30 р.

Снегоуборочная лопата

Минская, Борисов

Алюминиевые топливные баки

Договорная

Алюминиевые топливные баки

Минская, Борисов

Водяной насос

50 р.

Водяной насос

Минская, Борисов

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Снегоуборщик Champion ST553 (5.5 л.с., захват 53x51 см, 4+1 передач), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

1 590 р.

Снегоуборщик Champion ST553 (5.5 л.с., захват 53x51 см, 4+1 передач), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Садовые ножницы MAKITA

305 р.

Садовые ножницы MAKITA

Гродно

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Снегоуборщик Бензиновый Champion ST553

1 603 р.

Снегоуборщик Бензиновый Champion ST553

Могилев

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 330 (10 л.с., зимний двигатель Briggs&Stratton), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ

9 550 р.

Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 330 (10 л.с., зимний двигатель Briggs&Stratton), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Подметальная машина универсальная PATRIOT PS 888 S Комплект

2 840 р.

Подметальная машина универсальная PATRIOT PS 888 S Комплект

Могилев

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Makita UB1103

Онлайн-заказ

367.19 р.

Ручная воздуходувка Makita UB1103

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидравлический дровокол Patriot CE 5215

Онлайн-заказ

1 000.42 р.

Гидравлический дровокол Patriot CE 5215

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сучкорез Ryobi RY18PLA-0 (без АКБ)

Онлайн-заказ

978.02 р.

Сучкорез Ryobi RY18PLA-0 (без АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Stiga SBL 327 V

Онлайн-заказ

1 154.59 р.

Ручная воздуходувка Stiga SBL 327 V

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Deko DKBL26 063-4368

Онлайн-заказ

338.64 р.

Ручная воздуходувка Deko DKBL26 063-4368

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Huter GB-26V

Онлайн-заказ

516 р.

Ручная воздуходувка Huter GB-26V

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Black & Decker GWC1820PC-QW

Онлайн-заказ

1 330 р.

Ручная воздуходувка Black & Decker GWC1820PC-QW

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидравлический дровокол Patriot CE 5322

Онлайн-заказ

1 045.95 р.

Гидравлический дровокол Patriot CE 5322

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидравлический дровокол Patriot CE 3715

Онлайн-заказ

864.85 р.

Гидравлический дровокол Patriot CE 3715

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ранцевая воздуходувка Daewoo Power DABL 520

Онлайн-заказ

636.24 р.

Ранцевая воздуходувка Daewoo Power DABL 520

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Karcher LBL 2 Battery 1.445-100.0 (без АКБ)

Онлайн-заказ

423.58 р.

Ручная воздуходувка Karcher LBL 2 Battery 1.445-100.0 (без АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Daewoo Power DABL 6040Li

Онлайн-заказ

398.32 р.

Ручная воздуходувка Daewoo Power DABL 6040Li

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез + ножницы Huter GET-3.6H (с АКБ)

Онлайн-заказ

155.44 р.

Кусторез + ножницы Huter GET-3.6H (с АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик бензиновый PATRIOT Сибирь 57

2 300 р.

Снегоуборщик бензиновый PATRIOT Сибирь 57

Могилев

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик Champion ST656 (6,5л.с., 56х51см, 7 скорост.), ОФИЦ.ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

2 080 р.

Снегоуборщик Champion ST656 (6,5л.с., 56х51см, 7 скорост.), ОФИЦ.ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления HUTER W195-ARV

Онлайн-заказ

632 р.

Мойка высокого давления HUTER W195-ARV

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик САМОХОДНЫЙ Champion ST556 (5,5л.с), ЛУЧШАЯ ЦЕНА, ОФИЦ.ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

1 699 р.

Снегоуборщик САМОХОДНЫЙ Champion ST556 (5,5л.с), ЛУЧШАЯ ЦЕНА, ОФИЦ.ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 224 (Briggs&Stratton 950, 6+2 пер, электрозап., подогр.руч)

6 655 р.

Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 224 (Briggs&Stratton 950, 6+2 пер, электрозап., подогр.руч)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Кусторез Ryobi RY18HT55A-140 (с 1-им АКБ 4 Ah)

Онлайн-заказ

888.81 р.

Кусторез Ryobi RY18HT55A-140 (с 1-им АКБ 4 Ah)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез Total THTLI400282 (с 1-им АКБ)

Онлайн-заказ

866.79 р.

Кусторез Total THTLI400282 (с 1-им АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез Ryobi RY18HT45A-120 (с 1-им АКБ)

Онлайн-заказ

815.07 р.

Кусторез Ryobi RY18HT45A-120 (с 1-им АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Daewoo Power DABL 300

Онлайн-заказ

739 р.

Ручная воздуходувка Daewoo Power DABL 300

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез + ножницы Patriot СSH 372 (с АКБ)

Онлайн-заказ

168 р.

Кусторез + ножницы Patriot СSH 372 (с АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидравлический дровокол Champion LSH5001

Онлайн-заказ

863.78 р.

Гидравлический дровокол Champion LSH5001

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез Ryobi RP750450

Онлайн-заказ

782.55 р.

Кусторез Ryobi RP750450

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Мобил К Премиум XB27В MBK0023877

Онлайн-заказ

829 р.

Ручная воздуходувка Мобил К Премиум XB27В MBK0023877

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ранцевая воздуходувка Champion GBR357

Онлайн-заказ

750 р.

Ранцевая воздуходувка Champion GBR357

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез Ryobi RY18HT50A-125 (с 1-им АКБ 2.5 Ah)

Онлайн-заказ

814.65 р.

Кусторез Ryobi RY18HT50A-125 (с 1-им АКБ 2.5 Ah)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез Ryobi RY18HT50A-120 (с 1-им АКБ 2 Ah)

Онлайн-заказ

814.77 р.

Кусторез Ryobi RY18HT50A-120 (с 1-им АКБ 2 Ah)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Karcher BLV 18-200 Battery (без АКБ)

Онлайн-заказ

764.74 р.

Ручная воздуходувка Karcher BLV 18-200 Battery (без АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Daewoo Power DABL 300

Онлайн-заказ

786.06 р.

Ручная воздуходувка Daewoo Power DABL 300

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Deko DKBL1100

Онлайн-заказ

70.56 р.

Ручная воздуходувка Deko DKBL1100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез Ryobi RP750450

Онлайн-заказ

841.14 р.

Кусторез Ryobi RP750450

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Колесная воздуходувка Total TABLI2003 (без АКБ)

Онлайн-заказ

433.08 р.

Колесная воздуходувка Total TABLI2003 (без АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез + ножницы Wortex SG 4015 (с 1-им АКБ)

Онлайн-заказ

168.90 р.

Кусторез + ножницы Wortex SG 4015 (с 1-им АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Deko DKBL600

Онлайн-заказ

65.58 р.

Ручная воздуходувка Deko DKBL600

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез + ножницы Total TSTLI2001 (без АКБ)

Онлайн-заказ

156.96 р.

Кусторез + ножницы Total TSTLI2001 (без АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Садовые ножницы Deko DKGS7.2

Онлайн-заказ

127.38 р.

Садовые ножницы Deko DKGS7.2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Садовые ножницы Deko DKGS3.6

Онлайн-заказ

113.88 р.

Садовые ножницы Deko DKGS3.6

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик GENTINK GS617L

1 750 р.

Снегоуборщик GENTINK GS617L

Могилев

Садовые ножницы Stiga SGM 102 AE

Онлайн-заказ

649.80 р.

Садовые ножницы Stiga SGM 102 AE

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Кусторез Stiga HT 106c 256060002/ST1

Онлайн-заказ

449.90 р.

Кусторез Stiga HT 106c 256060002/ST1

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Минимойка Carver CW-1400A

Онлайн-заказ

186.56 р.

Минимойка Carver CW-1400A

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления Deko DKCW125

Онлайн-заказ

271.02 р.

Мойка высокого давления Deko DKCW125

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дровокол PATRIOT CE 5215

Онлайн-заказ

950.25 р.

Дровокол PATRIOT CE 5215

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления КАЛИБР ВДМ-1200Е

Онлайн-заказ

222.42 р.

Мойка высокого давления КАЛИБР ВДМ-1200Е

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Воздуходувка Bort BSS-550-R

Онлайн-заказ

82 р.

Воздуходувка Bort BSS-550-R

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Снегоуборщик Champion ST553 (5.5 л.с., захват 53x51 см, 4+1 передач), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

1 590 р.

Снегоуборщик Champion ST553 (5.5 л.с., захват 53x51 см, 4+1 передач), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик Бензиновый Champion ST553

1 603 р.

Снегоуборщик Бензиновый Champion ST553

Могилев

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 330 (10 л.с., зимний двигатель Briggs&Stratton), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ

9 550 р.

Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 330 (10 л.с., зимний двигатель Briggs&Stratton), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Подметальная машина универсальная PATRIOT PS 888 S Комплект

2 840 р.

Подметальная машина универсальная PATRIOT PS 888 S Комплект

Могилев

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Makita UB1103

Онлайн-заказ

367.19 р.

Ручная воздуходувка Makita UB1103

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидравлический дровокол Patriot CE 5215

Онлайн-заказ

1 000.42 р.

Гидравлический дровокол Patriot CE 5215

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сучкорез Ryobi RY18PLA-0 (без АКБ)

Онлайн-заказ

978.02 р.

Сучкорез Ryobi RY18PLA-0 (без АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Stiga SBL 327 V

Онлайн-заказ

1 154.59 р.

Ручная воздуходувка Stiga SBL 327 V

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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