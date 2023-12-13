Товары от Куфар Маркета
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Платья, сарафаны, юбки для девочек в Борисове
45 р.
Платье новогоднее для девочки
116 - 122 (6 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
30 р.
Платье нарядное для девочки
104 - 110 (5 лет)
30 р.
Платье нарядные для девочки
116 - 122 (6 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
8 р.
Сарафан на 7лет
122 - 128 (7 лет)
8 р.
Сарафан для первоклашки
116 - 122 (6 лет)
25 р.
Платье р.134/140
134 - 140 (9 лет)
50 р.
Нарядное платье
122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)
80 р.
Платье со шлейфом
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
15 р.
Платье на рост 92-98 см
92 - 98 (3 года)
70 р.
Платье
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
20 р.
Детская одежда
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)
30 р.
Платье девичье на рост 140
140 - 146 (10 лет), 134 - 140 (9 лет)
60 р.
Платье
110 - 116 (5-6 лет)
50 р.
Платье
98 - 104 (4 года)
Договорная
Платья
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
Договорная
Платье
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
40 р.
Платье
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
20 р.
Лот для первоклашки
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
65 р.
Платье
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
10 р.
Платье принцессы Бель
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
15 р.
Платье новогоднее
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
20 р.
Платье
86 - 92 (2 года)
30 р.
Платье на утренник
98 - 104 (4 года)
70 р.
Платье
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
20 р.
Платье на новый год
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
20 р.
Нарядное платье 86-98р-р
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
25 р.
Нарядное платье + балеро 80-92 р-р
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
100 р.
Платье вечернее
110 - 116 (5-6 лет)
25 р.
Сарафан платье нарядное Total girl 10/12T
134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
21 р.
Платье для девочки Gloria Jeans
122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)
29 р.
Платье для девочки Sela
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
30 р.
Платье для девочки на праздник
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)
15 р.
Утепленная юбка
140 - 146 (10 лет)
30 р.
Шикарное нарядное платье р.80
80 - 86 (1-2 года)
30 р.
Лот вещей на девочку р.104
104 - 110 (5 лет)
20 р.
Платье нарядное
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
20 р.
Платье
98 - 104 (4 года)
20 р.
Платье нарядное ''бусинка''+корона
92 - 98 (3 года), 86 - 92 (2 года)
15 р.
Платье детское
86 - 92 (2 года)
25 р.
Платье нарядное
110 - 116 (5-6 лет)
30 р.
Платье на праздник
86 - 92 (2 года)
40 р.
Платье для девочки Калинка Д-3710А
122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)
40 р.
Платье для девочки Калинка ДН-3993
134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)
Товары с доставкой от магазинов
56 р.
АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция
Гомель
14 р.
Уютное платье TU 104-110 для девочки
Минская, Другие города
43 р.
Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа
Брестская, Барановичи
48 р.
Нарядное платье
Брест
48 р.
Платье ''Василёк''
Брест
55 р.
Платье на утренник
Могилев
59 р.
Платье для девочки на утренник
Могилев
75 р.
Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ
Могилев