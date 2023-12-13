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Пассажирские и грузовые перевозки в Борисове

Грузоперевозки Переезды Грузчики
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Договорная

Грузоперевозки Переезды Грузчики

Минская, Борисов

Грузоперевозки Переезды Грузчики

Договорная

Грузоперевозки Переезды Грузчики

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Mersedes 209 [ТЕНТ] 3.6 м - длина 2.1 м - Высота 2.1 м - ширина 2 тонны - грузоподьемность Mersedes 207 [БУС] 3.6 м - длинна 1.8 м - высота 1.6 м - ширина 1.5 тонны - грузоподьемность M...

Минская, Борисов

Грузоперевозки Борисов

30 р.

Грузоперевозки Борисов

Грузоперевозки по г Борисову и борисовскому району -Квартирные и офисные переезды -Доставка товаров -Вывоз мусора Работаем по наличному и безналичному расчетам.

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
Квартирные, офисные и дачные переезды

Договорная

Квартирные, офисные и дачные переезды

Переезды, доставки любой сложности . Помощь в погрузке возможна. Выезд за пределы города 1р/км; По городу 1ч -30 р. Наличный безналичный расчёт. Все вопросы по телефону на сообщения не отвечаю.

Минская, Борисов

Грузоперевозки, грузчики, работаем по всей РБ

Договорная

Грузоперевозки, грузчики, работаем по всей РБ

Грузоперевозки до 3т работаем по городу, РБ, а так же грузчики Выполняем все виды грузоперевозок - Доставка грузов по всей РБ - Вывоз мусора (снос ветхих строений и тд.) - Квартирные и офисные переез...

Минская, Борисов

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Перевозка грузов до 2.0 тонн до 15м.куб. по г. Борисову, району, области, стране. Квартирный переезд, перевозка мебели, техники, вещей, строительных материалов. Размер кузова; длина - 4,5 м, ширина - ...

Минская, Борисов

Грузоперевозки по Борисову,РБ,Грузчики. Даём чеки

Договорная

Грузоперевозки по Борисову,РБ,Грузчики. Даём чеки

Грузоперевозки по Борисову,РБ и району Объем авто 3.3х182х1.6 Услуги грузчиков Опыт работы более 10лет Оказываем перевозки любой сложности , доставка мебели , квартирные переезды,вывоз мусора,доставка...

Минская, Борисов

Грузоперевозки Борисов-РБ Грузоподъемность до2. 5т

Договорная

Грузоперевозки Борисов-РБ Грузоподъемность до2. 5т

-Грузоперевозки по Борисову и РБ. Квартирный переезды, офисные переезды, доставка мебели, строительные материалы, пиломатериалы до 6 метров. -Услуги грузчиков. -Грузоподъемность до 2.5 до 20 куб.м.раз...

Минская, Борисов

Грузоперевозки,грузчики 24/7.

Договорная

Грузоперевозки,грузчики 24/7.

Вывоз строительного мусора и старой мебели Грузоперевозки /грузчики, любые виды перевозки. Д 4.10м, В 2.0м Ш1.8м.

Минская, Борисов

Перевозки авто,грузов,снос построек,вывоз мусора

1 р.

Перевозки авто,грузов,снос построек,вывоз мусора

Минская, Борисов

Грузоперевозки. Доставка. Переезды.Борисов РБ РФ

Договорная

Грузоперевозки. Доставка. Переезды.Борисов РБ РФ

Перевезём быстро и качественно. Квартирные офисные дачные переезды. Доставка стройматериалов , мебели, бытовой техники. Доступные цены без обмана . - чистый аккуратный автомобиль - помощь при заг...

Минская, Борисов

Грузоперевозки Борисов и РБ, до 3т.

Договорная

Грузоперевозки Борисов и РБ, до 3т.

Грузоперевозки по Борисову и РБ. Цельнометаллический фургон: 4,65м*2,1м*2м. Грузоподъемность не более 3 тонн. Квартирные, дачные, офисные переезды, Перевозка мебели, бытовой техники, стройматериалов. ...

Минская, Борисов

Грузоперевозки, вывоз мусора.

Договорная

Грузоперевозки, вывоз мусора.

Минская, Борисов

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Перевозка грузов.Доставка Мебели, Бытовой техники,Стройматериалов, Вело Мототехники, Мини Тракторов. Офисные, Квартирные,Дачные Переезды.Вывоз мусора. Работаем без выходных,наличный и безналичный рас...

Минская, Борисов

Грузоперевозки Переезды Грузчики

Договорная

Грузоперевозки Переезды Грузчики

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Mersedes 209 [ТЕНТ] 3.6 м - длина 2.1 м - Высота 2.1 м - ширина 2 тонны - грузоподьемность Mersedes 207 [БУС] 3.6 м - длинна 1.8 м - высота 1.6 м - ширина 1.5 тонны - грузоподьемность M...

Минская, Борисов

Грузоперевозки Переезды Грузчики

Договорная

Грузоперевозки Переезды Грузчики

Минская, Борисов

Услуги самосвала

Договорная

Услуги самосвала

Доставка песка,ПГС,,гравия,бетона,раствора,вывезем мусор.Доставка дров.

Минская, Борисов

Грузоперевозки.Переезды.Вывоз мусора.

Договорная

Грузоперевозки.Переезды.Вывоз мусора.

Минская, Борисов

Грузоперевозки Переезды Грузчики

Договорная

Грузоперевозки Переезды Грузчики

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Mersedes 209 [ТЕНТ] 3.6 м - длина 2.1 м - Высота 2.1 м - ширина 2 тонны - грузоподьемность Mersedes 207 [БУС] 3.6 м - длинна 1.8 м - высота 1.6 м - ширина 1.5 тонны - грузоподьемность M...

Минская, Борисов

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Мы занимаемся грузоперевозками, И оказываем такие услуги, как: - Квартирный, Офисный и дачный переезд; - Вывоз строительного мусора; - Грузчики; - Перевозка пианино, рояль. строительной, техники и мат...

Минская, Борисов

Грузоперевозки Переезды Грузчики

Договорная

Грузоперевозки Переезды Грузчики

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Mersedes 209 [ТЕНТ] 3.6 м - длина 2.1 м - Высота 2.1 м - ширина 2 тонны - грузоподьемность Mersedes 207 [БУС] 3.6 м - длинна 1.8 м - высота 1.6 м - ширина 1.5 тонны - грузоподьемность M...

Минская, Борисов

Грузоперевозки, вывоз мусора и старой мебели.

Договорная

Грузоперевозки, вывоз мусора и старой мебели.

Минская, Борисов

Вывоз мусора,грузчики,демонтаж.

50 р.

Вывоз мусора,грузчики,демонтаж.

Минская, Борисов

Грузоперевозки.Вывоз мусора

Договорная

Грузоперевозки.Вывоз мусора

Минская, Борисов

Грузоперевозки по Борисову,РБ, вывоз мусора

Договорная

Грузоперевозки по Борисову,РБ, вывоз мусора

Минская, Борисов

Вывоз мусора, переезды, доставка стройматериалов

Договорная

Вывоз мусора, переезды, доставка стройматериалов

Быстро и оперативно, помощь при погрузке-разгрузке. Наличный, безналичный расчёт. ЗВОНИТЕ!!! Работаю , сообщения не вижу)

Минская, Борисов

Грузоперевозки Переезды Грузчики
vip

Договорная

Грузоперевозки Переезды Грузчики

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Mersedes 209 [ТЕНТ] 3.6 м - длина 2.1 м - Высота 2.1 м - ширина 2 тонны - грузоподьемность Mersedes 207 [БУС] 3.6 м - длинна 1.8 м - высота 1.6 м - ширина 1.5 тонны - грузоподьемность M...

Минская, Борисов

Грузоперевозки Борисов РБ.

Договорная

Грузоперевозки Борисов РБ.

Грузоперевозки по Борисову и РБ. Грузоподъемность до 2.5 тонн Доставка по городу. За городом. Работаем без выходных. ...

Минская, Борисов

Грузоперевозки Переезды Грузчики

Договорная

Грузоперевозки Переезды Грузчики

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Mersedes 209 [ТЕНТ] 3.6 м - длина 2.1 м - Высота 2.1 м - ширина 2 тонны - грузоподьемность Mersedes 207 [БУС] 3.6 м - длинна 1.8 м - высота 1.6 м - ширина 1.5 тонны - грузоподьемность M...

Минская, Борисов

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Добрый день, Мы занимаемся грузоперевозками И оказываем такие услуги, как: - Квартирный, Офисный и дачный переезд; - Вывоз строительного мусора; - Грузчики; - Подъем, спуск и перевозка пианино; - Пер...

Минская, Борисов

Грузоперевозки до 10 тонн

Договорная

Грузоперевозки до 10 тонн

Услуги авто с манипулятором. Кран до 3х тонн, шасси до 10 тонн

Минская, Борисов

Грузоперевозки Переезды Грузчики

Договорная

Грузоперевозки Переезды Грузчики

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Mersedes 209 [ТЕНТ] 3.6 м - длина 2.1 м - Высота 2.1 м - ширина 2 тонны - грузоподьемность Mersedes 207 [БУС] 3.6 м - длинна 1.8 м - высота 1.6 м - ширина 1.5 тонны - грузоподьемность M...

Минская, Борисов

Грузоперевозки Переезды Грузчики

Договорная

Грузоперевозки Переезды Грузчики

Грузоперевозки Переезды Грузчики, Вывоз мусора, Демонтаж

Минская, Борисов

Грузоперевозки Переезды Вывоз мусора

Договорная

Грузоперевозки Переезды Вывоз мусора

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Mersedes 209 [ТЕНТ] 3.6 м - длина 2.1 м - Высота 2.1 м - ширина 2 тонны - грузоподьемность Mersedes 207 [БУС] 3.6 м - длинна 1.8 м - высота 1.6 м - ширина 1.5 тонны - грузоподьемность M...

Минская, Борисов

Грузоперевозки Переезды Грузчики

Договорная

Грузоперевозки Переезды Грузчики

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Mersedes 209 [ТЕНТ] 3.6 м - длина 2.1 м - Высота 2.1 м - ширина 2 тонны - грузоподьемность Mersedes 207 [БУС] 3.6 м - длинна 1.8 м - высота 1.6 м - ширина 1.5 тонны - грузоподьемность M...

Минская, Борисов

Грузоперевозки Борисов и РБ, до 2.5т.

Договорная

Грузоперевозки Борисов и РБ, до 2.5т.

Грузоперевозки по Борисову и РБ. Цельнометаллический фургон: 4,20м*2м*1.80м. Грузоподъемность не более 2.5 тонн. Квартирные, дачные, офисные переезды, Перевозка мебели, бытовой техники, стройматериало...

Минская, Борисов

Грузоперевозки Борисов, РБ, РФ

Договорная

Грузоперевозки Борисов, РБ, РФ

Перевозка и доставка грузов Вывоз строй и быт мусора Квартирные переезды 2 пассажирских места Круглосуточно Длина кузова 4.5м До 3 тонн Грузчики

Минская, Борисов

Грузоперевозки Переезды Грузчики

Договорная

Грузоперевозки Переезды Грузчики

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Mersedes 209 [ТЕНТ] 3.6 м - длина 2.1 м - Высота 2.1 м - ширина 2 тонны - грузоподьемность Mersedes 207 [БУС] 3.6 м - длинна 1.8 м - высота 1.6 м - ширина 1.5 тонны - грузоподьемность M...

Минская, Борисов

Грузоперевозки, грузчики 24/7.

Договорная

Грузоперевозки, грузчики 24/7.

1.Возим, куда никто не возит.=) 2.Выгодно. Удобно. Аккуратно.=) 3.Перевезем «под ключ» 4.Ваш мусор наши проблемы. 5.Таскать не придется! 6.Мы уже здесь! Размеры грузового отсека: Длина- 4,2 Ширина- 1...

Минская, Борисов

Грузоперевозки Переезды Грузчики

Договорная

Грузоперевозки Переезды Грузчики

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Mersedes 209 [ТЕНТ] 3.6 м - длина 2.1 м - Высота 2.1 м - ширина 2 тонны - грузоподьемность Mersedes 207 [БУС] 3.6 м - длинна 1.8 м - высота 1.6 м - ширина 1.5 тонны - грузоподьемность M...

Минская, Борисов

Грузоперевозки Вывоз мусора Грузчики

Договорная

Грузоперевозки Вывоз мусора Грузчики

Минская, Борисов

Грузоперевозки. Переезды. Борисов. РБ РФ

Бесплатно

Грузоперевозки. Переезды. Борисов. РБ РФ

Грузоперевозки. Доставка. Переезды по всей Беларуси. Выезжаем в РФ. Квартирные, офисные и дачные переезды. Доставка стройматериалов , мебели , бытовой техники. Доступная цена. - чистый аккуратный...

Минская, Борисов

Услуги самосвала

Договорная

Услуги самосвала

Услуги самосвала доставка любых сыпучих грузов и многое другое )) дрова!!! горбыль есть по 3 метра либо резаный по 40 сантиметров)) песок гравий!!! Вывоз мусора есть Грузчики

Минская, Борисов

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Возим всё, кроме того, что не возим. Возможны услуги грузчиков. Цена договорная.

Минская, Борисов

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Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Договорная

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Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Договорная

Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, Минск

Договорная

Грузоперевозки, Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Перевозка мебели ,Минск

Договорная

Перевозка мебели ,Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Московский

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Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

80 р.

Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

Брестская, Кобрин

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Перевозка негабаритных грузов

Договорная

Перевозка негабаритных грузов

Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, переезды, грузчики

Договорная

Грузоперевозки, переезды, грузчики

Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...

Минск, Партизанский

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Грузовое такси вывоз мусора Грузчики

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Минск, Октябрьский

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