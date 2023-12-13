Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...

Минск, Партизанский