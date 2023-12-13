Пассажирские и грузовые перевозки в Борисове
Договорная
Грузоперевозки Переезды Грузчики
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки Переезды Грузчики
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Mersedes 209 [ТЕНТ] 3.6 м - длина 2.1 м - Высота 2.1 м - ширина 2 тонны - грузоподьемность Mersedes 207 [БУС] 3.6 м - длинна 1.8 м - высота 1.6 м - ширина 1.5 тонны - грузоподьемность M...
Минская, Борисов
30 р.
Грузоперевозки Борисов
Грузоперевозки по г Борисову и борисовскому району -Квартирные и офисные переезды -Доставка товаров -Вывоз мусора Работаем по наличному и безналичному расчетам.
Минская, Борисов
Договорная
Квартирные, офисные и дачные переезды
Переезды, доставки любой сложности . Помощь в погрузке возможна. Выезд за пределы города 1р/км; По городу 1ч -30 р. Наличный безналичный расчёт. Все вопросы по телефону на сообщения не отвечаю.
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки, грузчики, работаем по всей РБ
Грузоперевозки до 3т работаем по городу, РБ, а так же грузчики Выполняем все виды грузоперевозок - Доставка грузов по всей РБ - Вывоз мусора (снос ветхих строений и тд.) - Квартирные и офисные переез...
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки
Перевозка грузов до 2.0 тонн до 15м.куб. по г. Борисову, району, области, стране. Квартирный переезд, перевозка мебели, техники, вещей, строительных материалов. Размер кузова; длина - 4,5 м, ширина - ...
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки по Борисову,РБ,Грузчики. Даём чеки
Грузоперевозки по Борисову,РБ и району Объем авто 3.3х182х1.6 Услуги грузчиков Опыт работы более 10лет Оказываем перевозки любой сложности , доставка мебели , квартирные переезды,вывоз мусора,доставка...
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки Борисов-РБ Грузоподъемность до2. 5т
-Грузоперевозки по Борисову и РБ. Квартирный переезды, офисные переезды, доставка мебели, строительные материалы, пиломатериалы до 6 метров. -Услуги грузчиков. -Грузоподъемность до 2.5 до 20 куб.м.раз...
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки,грузчики 24/7.
Вывоз строительного мусора и старой мебели Грузоперевозки /грузчики, любые виды перевозки. Д 4.10м, В 2.0м Ш1.8м.
Минская, Борисов
1 р.
Перевозки авто,грузов,снос построек,вывоз мусора
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки. Доставка. Переезды.Борисов РБ РФ
Перевезём быстро и качественно. Квартирные офисные дачные переезды. Доставка стройматериалов , мебели, бытовой техники. Доступные цены без обмана . - чистый аккуратный автомобиль - помощь при заг...
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки Борисов и РБ, до 3т.
Грузоперевозки по Борисову и РБ. Цельнометаллический фургон: 4,65м*2,1м*2м. Грузоподъемность не более 3 тонн. Квартирные, дачные, офисные переезды, Перевозка мебели, бытовой техники, стройматериалов. ...
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки, вывоз мусора.
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки
Перевозка грузов.Доставка Мебели, Бытовой техники,Стройматериалов, Вело Мототехники, Мини Тракторов. Офисные, Квартирные,Дачные Переезды.Вывоз мусора. Работаем без выходных,наличный и безналичный рас...
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки Переезды Грузчики
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Mersedes 209 [ТЕНТ] 3.6 м - длина 2.1 м - Высота 2.1 м - ширина 2 тонны - грузоподьемность Mersedes 207 [БУС] 3.6 м - длинна 1.8 м - высота 1.6 м - ширина 1.5 тонны - грузоподьемность M...
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки Переезды Грузчики
Минская, Борисов
Договорная
Услуги самосвала
Доставка песка,ПГС,,гравия,бетона,раствора,вывезем мусор.Доставка дров.
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки.Переезды.Вывоз мусора.
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки Переезды Грузчики
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Mersedes 209 [ТЕНТ] 3.6 м - длина 2.1 м - Высота 2.1 м - ширина 2 тонны - грузоподьемность Mersedes 207 [БУС] 3.6 м - длинна 1.8 м - высота 1.6 м - ширина 1.5 тонны - грузоподьемность M...
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки
Мы занимаемся грузоперевозками, И оказываем такие услуги, как: - Квартирный, Офисный и дачный переезд; - Вывоз строительного мусора; - Грузчики; - Перевозка пианино, рояль. строительной, техники и мат...
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки Переезды Грузчики
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Mersedes 209 [ТЕНТ] 3.6 м - длина 2.1 м - Высота 2.1 м - ширина 2 тонны - грузоподьемность Mersedes 207 [БУС] 3.6 м - длинна 1.8 м - высота 1.6 м - ширина 1.5 тонны - грузоподьемность M...
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки, вывоз мусора и старой мебели.
Минская, Борисов
50 р.
Вывоз мусора,грузчики,демонтаж.
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки.Вывоз мусора
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки по Борисову,РБ, вывоз мусора
Минская, Борисов
Договорная
Вывоз мусора, переезды, доставка стройматериалов
Быстро и оперативно, помощь при погрузке-разгрузке. Наличный, безналичный расчёт. ЗВОНИТЕ!!! Работаю , сообщения не вижу)
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки Переезды Грузчики
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Mersedes 209 [ТЕНТ] 3.6 м - длина 2.1 м - Высота 2.1 м - ширина 2 тонны - грузоподьемность Mersedes 207 [БУС] 3.6 м - длинна 1.8 м - высота 1.6 м - ширина 1.5 тонны - грузоподьемность M...
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки Борисов РБ.
Грузоперевозки по Борисову и РБ. Грузоподъемность до 2.5 тонн Доставка по городу. За городом. Работаем без выходных. ...
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки Переезды Грузчики
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Mersedes 209 [ТЕНТ] 3.6 м - длина 2.1 м - Высота 2.1 м - ширина 2 тонны - грузоподьемность Mersedes 207 [БУС] 3.6 м - длинна 1.8 м - высота 1.6 м - ширина 1.5 тонны - грузоподьемность M...
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки
Добрый день, Мы занимаемся грузоперевозками И оказываем такие услуги, как: - Квартирный, Офисный и дачный переезд; - Вывоз строительного мусора; - Грузчики; - Подъем, спуск и перевозка пианино; - Пер...
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки до 10 тонн
Услуги авто с манипулятором. Кран до 3х тонн, шасси до 10 тонн
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки Переезды Грузчики
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Mersedes 209 [ТЕНТ] 3.6 м - длина 2.1 м - Высота 2.1 м - ширина 2 тонны - грузоподьемность Mersedes 207 [БУС] 3.6 м - длинна 1.8 м - высота 1.6 м - ширина 1.5 тонны - грузоподьемность M...
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки Переезды Грузчики
Грузоперевозки Переезды Грузчики, Вывоз мусора, Демонтаж
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки Переезды Вывоз мусора
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Mersedes 209 [ТЕНТ] 3.6 м - длина 2.1 м - Высота 2.1 м - ширина 2 тонны - грузоподьемность Mersedes 207 [БУС] 3.6 м - длинна 1.8 м - высота 1.6 м - ширина 1.5 тонны - грузоподьемность M...
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки Переезды Грузчики
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Mersedes 209 [ТЕНТ] 3.6 м - длина 2.1 м - Высота 2.1 м - ширина 2 тонны - грузоподьемность Mersedes 207 [БУС] 3.6 м - длинна 1.8 м - высота 1.6 м - ширина 1.5 тонны - грузоподьемность M...
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки Борисов и РБ, до 2.5т.
Грузоперевозки по Борисову и РБ. Цельнометаллический фургон: 4,20м*2м*1.80м. Грузоподъемность не более 2.5 тонн. Квартирные, дачные, офисные переезды, Перевозка мебели, бытовой техники, стройматериало...
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки Борисов, РБ, РФ
Перевозка и доставка грузов Вывоз строй и быт мусора Квартирные переезды 2 пассажирских места Круглосуточно Длина кузова 4.5м До 3 тонн Грузчики
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки Переезды Грузчики
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Mersedes 209 [ТЕНТ] 3.6 м - длина 2.1 м - Высота 2.1 м - ширина 2 тонны - грузоподьемность Mersedes 207 [БУС] 3.6 м - длинна 1.8 м - высота 1.6 м - ширина 1.5 тонны - грузоподьемность M...
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки, грузчики 24/7.
1.Возим, куда никто не возит.=) 2.Выгодно. Удобно. Аккуратно.=) 3.Перевезем «под ключ» 4.Ваш мусор наши проблемы. 5.Таскать не придется! 6.Мы уже здесь! Размеры грузового отсека: Длина- 4,2 Ширина- 1...
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки Переезды Грузчики
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Mersedes 209 [ТЕНТ] 3.6 м - длина 2.1 м - Высота 2.1 м - ширина 2 тонны - грузоподьемность Mersedes 207 [БУС] 3.6 м - длинна 1.8 м - высота 1.6 м - ширина 1.5 тонны - грузоподьемность M...
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки Вывоз мусора Грузчики
Минская, Борисов
Бесплатно
Грузоперевозки. Переезды. Борисов. РБ РФ
Грузоперевозки. Доставка. Переезды по всей Беларуси. Выезжаем в РФ. Квартирные, офисные и дачные переезды. Доставка стройматериалов , мебели , бытовой техники. Доступная цена. - чистый аккуратный...
Минская, Борисов
Договорная
Услуги самосвала
Услуги самосвала доставка любых сыпучих грузов и многое другое )) дрова!!! горбыль есть по 3 метра либо резаный по 40 сантиметров)) песок гравий!!! Вывоз мусора есть Грузчики
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки
Возим всё, кроме того, что не возим. Возможны услуги грузчиков. Цена договорная.
Минская, Борисов
Услуги из других регионов
Договорная
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ
Гомельская, Речица
Договорная
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.
Минск, Первомайский
Договорная
Грузоперевозки, Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Первомайский
Договорная
Перевозка мебели ,Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Московский
80 р.
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N
Брестская, Кобрин
Договорная
Перевозка негабаритных грузов
Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Партизанский
Договорная
Грузовое такси вывоз мусора Грузчики
Минск, Октябрьский