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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Борисове

Линолеум

30 р.

Линолеум

Минская, Борисов

Лаванда обои, пять трубок, только лотом

28 р.

Лаванда обои, пять трубок, только лотом

Минская, Борисов

Обои 5 трубок, произ. Беларусь

28 р.

Обои 5 трубок, произ. Беларусь

Минская, Борисов

Ламинат

25 р.

Ламинат

Минская, Борисов

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Вагонка ольха 17*83*3м ( 1.5м, 2м, 2.5м )

20 р.

Вагонка ольха 17*83*3м ( 1.5м, 2м, 2.5м )

Минская, Борисов

Обои метровые

15 р.

Обои метровые

Минская, Борисов

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ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

12 р.

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Минская, Борисов

Доставка
Краска акриловая, фасадная

3.50 р.

Краска акриловая, фасадная

Минская, Борисов

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Эмаль

7 р.

Эмаль

Минская, Борисов

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Обои 5 трубок

25 р.

Обои 5 трубок

Минская, Борисов

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малярная лента

Договорная

малярная лента

Минская, Борисов

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Плинтус

10 р.

Плинтус

Минская, Борисов

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Плитка напольная и настенная новая 100 КВ.м

15 р.

Плитка напольная и настенная новая 100 КВ.м

Минская, Борисов

Натяжной потолок со световыми линиями в Борисове

27 р.

Натяжной потолок со световыми линиями в Борисове

Минская, Борисов

Доставка
Рассрочка
Уголки фасадные 70 шт

1.50 р.

Уголки фасадные 70 шт

Минская, Борисов

Продаю

30 р.

Продаю

Минская, Борисов

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натяжной потолок в Борисове

25 р.

натяжной потолок в Борисове

Минская, Борисов

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок в рассрочку в Борисове

23 р.

Натяжной потолок в рассрочку в Борисове

Минская, Борисов

Доставка
Рассрочка
Плитка

50 р.

Плитка

Минская, Борисов

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Плинтус

20 р.

Плинтус

Минская, Борисов

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Плитка

12 р.

Плитка

Минская, Борисов

Декоративная перегородка МДФ

200 р.

Декоративная перегородка МДФ

Минская, Борисов

Ламинат

90 р.

Ламинат

Минская, Борисов

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плитка 40/40 новая

20 р.

плитка 40/40 новая

Минская, Борисов

Ceresit ct16

20 р.

Ceresit ct16

Минская, Борисов

Сайдинг цокольный

19 р.

Сайдинг цокольный

Минская, Борисов

Доставка
Шпатлевка гипсовая

12.54 р.

Шпатлевка гипсовая

Минская, Борисов

Доставка
Декоративная штукатурка ''Шуба серая''

14.19 р.

Декоративная штукатурка ''Шуба серая''

Минская, Борисов

Доставка
Обои белые одна трубка

20 р.

Обои белые одна трубка

Минская, Борисов

Обои одна трубка

10 р.

Обои одна трубка

Минская, Борисов

Сайдинг металлический (металлосайдинг)

25.97 р.

Сайдинг металлический (металлосайдинг)

Минская, Борисов

Обои

35 р.

Обои

Минская, Борисов

Плинтус arbiton

25 р.

Плинтус arbiton

Минская, Борисов

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Декоративный камень

24 р.

Декоративный камень

Минская, Борисов

штукатурка ( остатки после ремонта)

Договорная

штукатурка ( остатки после ремонта)

Минская, Борисов

Уголок алюминевый

12 р.

Уголок алюминевый

Минская, Борисов

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Плитка

Договорная

Плитка

Минская, Борисов

,бетоноконтакт грунт

40 р.

,бетоноконтакт грунт

Минская, Борисов

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Краска фасадная 25 кг

100 р.

Краска фасадная 25 кг

Минская, Борисов

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Цементно-стружечная плита

60.03 р.

Цементно-стружечная плита

Минская, Борисов

Доставка
Штукатурка декоративная ''Шуба'' белая

19.59 р.

Штукатурка декоративная ''Шуба'' белая

Минская, Борисов

Доставка
Сайдинг Ю-Пласт

9.57 р.

Сайдинг Ю-Пласт

Минская, Борисов

Доставка

10 р.

Линолеум

Минская, Борисов

Товары с доставкой от магазинов

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Эпоксидная смола в больших фасовках

45 р.

Эпоксидная смола в больших фасовках

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

15 р.

ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

20 р.

ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

20 р.

ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

20 р.

ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Магниты для плитки, для лючка под плитку неодимовый магнит

6.50 р.

Магниты для плитки, для лючка под плитку неодимовый магнит

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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