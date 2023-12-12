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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Оснастка для сверления в Борисове

Зачистной диск по металлу Makita

5 р.

Зачистной диск по металлу Makita

Минская, Борисов

Адаптер для коронок

30 р.

Адаптер для коронок

Минская, Борисов

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Круг алмазный 125мм bosch

85 р.

Круг алмазный 125мм bosch

Минская, Борисов

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Круг заточной.

20 р.

Круг заточной.

Минская, Борисов

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Диск распиловочный.

50 р.

Диск распиловочный.

Минская, Борисов

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Диск распиловочный.

30 р.

Диск распиловочный.

Минская, Борисов

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Диск распиловочный.

50 р.

Диск распиловочный.

Минская, Борисов

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Диск распиловочный.

50 р.

Диск распиловочный.

Минская, Борисов

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180 р.

Круг на эл. плиткорез

Минская, Борисов

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метчики М-4

1.50 р.

метчики М-4

Минская, Борисов

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Опорная тарелка 125

5 р.

Опорная тарелка 125

Минская, Борисов

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Круги лепестковыеА40,а60,А80,А100 Зачистные 125×6

2.50 р.

Круги лепестковыеА40,а60,А80,А100 Зачистные 125×6

Минская, Борисов

Зачистные 230×6.0× и ×125х 6.0 х 22.23мм.

2 р.

Зачистные 230×6.0× и ×125х 6.0 х 22.23мм.

Минская, Борисов

Круги Отрезные 230 Трёх Толщин(1.6×2.0×2.5)22.23мм

2.20 р.

Круги Отрезные 230 Трёх Толщин(1.6×2.0×2.5)22.23мм

Минская, Борисов

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Круги Отрезные 125 Трёх Толщин (1.0×1.2×1.6) 22.23

25 р.

Круги Отрезные 125 Трёх Толщин (1.0×1.2×1.6) 22.23

Минская, Борисов

Круги

Договорная

Круги

Минская, Борисов

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Круги для болгарки 230

1.50 р.

Круги для болгарки 230

Минская, Борисов

Диск алмазный по асфальтобетону

230 р.

Диск алмазный по асфальтобетону

Минская, Борисов

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Мишень для лазерного невилира

15 р.

Мишень для лазерного невилира

Минская, Борисов

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Пика для перфоратора

15 р.

Пика для перфоратора

Минская, Борисов

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Алмазный брусок с разным зерном,

7 р.

Алмазный брусок с разным зерном,

Минская, Борисов

Диск пильный по алюминию

150 р.

Диск пильный по алюминию

Минская, Борисов

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Продам сверла по металлу ссср

Договорная

Продам сверла по металлу ссср

Минская, Борисов

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Пила лучковая СССР

20 р.

Пила лучковая СССР

Минская, Борисов

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Алмазный круг 500х7мм

100 р.

Алмазный круг 500х7мм

Минская, Борисов

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Кожух защита для болгарки

30 р.

Кожух защита для болгарки

Минская, Борисов

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Сверла конусные

Договорная

Сверла конусные

Минская, Борисов

Переходник конуса морзе

30 р.

Переходник конуса морзе

Минская, Борисов

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Lapo.

10 р.

Lapo.

Минская, Борисов

Зенкер

10 р.

Зенкер

Минская, Борисов

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Фреза.

10 р.

Фреза.

Минская, Борисов

Ручки для болгарки

5 р.

Ручки для болгарки

Минская, Борисов

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Коронки

20 р.

Коронки

Минская, Борисов

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Фреза

20 р.

Фреза

Минская, Борисов

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Круг 200*50*50

50 р.

Круг 200*50*50

Минская, Борисов

круг 200*25*40

50 р.

круг 200*25*40

Минская, Борисов

Фреза с напайками

10 р.

Фреза с напайками

Минская, Борисов

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коловорот СССР для коллекции

25 р.

коловорот СССР для коллекции

Минская, Борисов

Набор сверл Bosch 2.607.019.926

110 р.

Набор сверл Bosch 2.607.019.926

Минская, Борисов

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Для болгарки.

5 р.

Для болгарки.

Минская, Борисов

Товары с доставкой от магазинов

Коронки Bosch 2.608.601.741

Онлайн-заказ

387.35 р.

Коронки Bosch 2.608.601.741

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.601.362

Онлайн-заказ

368.62 р.

Коронки Bosch 2.608.601.362

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.580.518

Онлайн-заказ

382.30 р.

Коронки Bosch 2.608.580.518

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811221

Онлайн-заказ

351.06 р.

Коронки Total TAC2811221

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Онлайн-заказ

240 р.

Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки AEG Powertools 4932373886

Онлайн-заказ

530.76 р.

Коронки AEG Powertools 4932373886

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.587.135

Онлайн-заказ

305.20 р.

Коронки Bosch 2.608.587.135

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811021

Онлайн-заказ

309.48 р.

Коронки Total TAC2811021

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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