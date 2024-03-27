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Ремонт и стройкаОкна и двери

Оконная фурнитура в Борисове

Регулировка окон ПВХ

15 р.

Регулировка окон ПВХ

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Замок блокиратор на окна пвх Защита от детей

22 р.

Замок блокиратор на окна пвх Защита от детей

Минская, Борисов

Набор накладок на окно WinkHaus ProPilot

3.50 р.

Набор накладок на окно WinkHaus ProPilot

Минская, Борисов

Оконные рамы срочно до понедельника

50 р.

Оконные рамы срочно до понедельника

Минская, Борисов

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Роллет

150 р.

Роллет

Минская, Борисов

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Оконные замки

Договорная

Оконные замки

Минская, Борисов

Ручка для окна

5 р.

Ручка для окна

Минская, Борисов

no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Блокиратор окон

10 р.

Блокиратор окон

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Москитные сетки ''антипыль''

50 р.

Москитные сетки ''антипыль''

Гомель

40 р.

Сетка москитная

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Продам замок на окна ПВХ

10 р.

Продам замок на окна ПВХ

Витебская, Орша

Ручка оконная с ключом

10 р.

Ручка оконная с ключом

Минск, Московский

Фурнитура для окон

Договорная

Фурнитура для окон

Витебская, Орша

Москитные сетки в Добруше

Договорная

Москитные сетки в Добруше

Гомельская, Добруш

Доставка
Ручки, псулка, нащельник.

10 р.

Ручки, псулка, нащельник.

Гомельская, Калинковичи

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Москитная сетка

10 р.

Москитная сетка

Гомель

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Уплотнитель для окон 20 метров

10 р.

Уплотнитель для окон 20 метров

Минск, Московский

Москитная сетка на окно

20 р.

Москитная сетка на окно

Минск, Ленинский

подоконники деревянные и откосы (дуб, сосна, ольха, лственница)

100 р.

подоконники деревянные и откосы (дуб, сосна, ольха, лственница)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
РУЧКА ПВХ С КЛЮЧОМ

10 р.

РУЧКА ПВХ С КЛЮЧОМ

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Клинья монтажные, анкерные пластины, лента

0.17 р.

Клинья монтажные, анкерные пластины, лента

Могилевская, Бобруйск

Ручка Roto Line

15 р.

Ручка Roto Line

Минск, Октябрьский

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замок блокиратор на окно (новый)

5 р.

замок блокиратор на окно (новый)

Витебская, Новолукомль

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Замок на окна

8 р.

Замок на окна

Минск, Фрунзенский

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Москитные сетки

42 р.

Москитные сетки

Брестская, Барановичи

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Москитная сетка

30 р.

Москитная сетка

Минск, Советский

Балконная дверь ПВХ с фурнитурой и коробкой

310 р.

Балконная дверь ПВХ с фурнитурой и коробкой

Минск, Фрунзенский

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Ручки оконные

10 р.

Ручки оконные

Минск, Московский

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Блокирующие замки на окна

5 р.

Блокирующие замки на окна

Могилев

Москитная сетка на пластиковое окно

20 р.

Москитная сетка на пластиковое окно

Брестская, Кобрин

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Ручка для окна

Договорная

Ручка для окна

Гомель

Москитная сетка антикошка, антипыль

35 р.

Москитная сетка антикошка, антипыль

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Ручки,балконные защёлки,ответные планки

12 р.

Ручки,балконные защёлки,ответные планки

Минск, Московский

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Ремонт и регулировка окон

10 р.

Ремонт и регулировка окон

Витебская, Орша

Замок для окна блокирующий

8 р.

Замок для окна блокирующий

Минск, Октябрьский

Резинка для окон ПВХ

3 р.

Резинка для окон ПВХ

Могилев

Доставка по Беларуси
Фурнитура для окон ПВХ

Договорная

Фурнитура для окон ПВХ

Могилев

Доставка по Беларуси
Маскитная сетка

1 р.

Маскитная сетка

Минская, Молодечно

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Маскитная сетка на окно

10 р.

Маскитная сетка на окно

Гродненская, Свислочь

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Москитные сетки( цена за штуку 25р.)

25 р.

Москитные сетки( цена за штуку 25р.)

Гродно

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Ручки для окон 2.50 за одну

2.50 р.

Ручки для окон 2.50 за одну

Витебск

Накладки на оконные петли пластиковых окон

4 р.

Накладки на оконные петли пластиковых окон

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Маскитные сетки

50 р.

Маскитные сетки

Витебск

Маскитные сетки

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Маскитные сетки

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стекло б/у

Бесплатно

стекло б/у

Гомель

Балконная рама

100 р.

Балконная рама

Витебск

Ручки оконные

10 р.

Ручки оконные

Минск, Фрунзенский

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Ручки для пластиковых окон с замками

40 р.

Ручки для пластиковых окон с замками

Минск, Первомайский

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Шпингалет

1 р.

Шпингалет

Минск, Октябрьский

Ручка оконная съемная

5 р.

Ручка оконная съемная

Гомель

Ставни деревянные

Договорная

Ставни деревянные

Могилевская, Бобруйск

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Ручка оконная

4 р.

Ручка оконная

Гомельская, Жлобин

Москитные сетки

Договорная

Москитные сетки

Витебская, Полоцк

Замок на окно

5 р.

Замок на окно

Минск, Фрунзенский

Ручка дверная

15 р.

Ручка дверная

Витебская, Орша

Ручки для окон ПВХ металлические

3.50 р.

Ручки для окон ПВХ металлические

Минск, Первомайский

Москитные сетки за 1 день

15 р.

Москитные сетки за 1 день

Могилев

Оконная фурнитура

35 р.

Оконная фурнитура

Витебская, Новополоцк

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Шпингалет

Договорная

Шпингалет

Брестская, Барановичи

Москитная Сетки 130/47 см.

35 р.

Москитная Сетки 130/47 см.

Минск, Московский

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Товары с доставкой от магазинов

подоконники деревянные и откосы (дуб, сосна, ольха, лственница)

100 р.

подоконники деревянные и откосы (дуб, сосна, ольха, лственница)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
РУЧКА ПВХ С КЛЮЧОМ

10 р.

РУЧКА ПВХ С КЛЮЧОМ

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Москитная сетка антикошка, антипыль

35 р.

Москитная сетка антикошка, антипыль

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Резинка для окон ПВХ

3 р.

Резинка для окон ПВХ

Могилев

Доставка по Беларуси
Фурнитура для окон ПВХ

Договорная

Фурнитура для окон ПВХ

Могилев

Доставка по Беларуси
Регулировка окон ПВХ

15 р.

Регулировка окон ПВХ

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
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