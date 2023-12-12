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Оборудование для салонов красоты в Борисове

Стол

130 р.

Стол

Минская, Борисов

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Lash Apparat Машинка для наращивания ресниц для фо

250 р.

Lash Apparat Машинка для наращивания ресниц для фо

Минская, Борисов

Массажный стол Atlas Sport Складной 3-с 70см (бург

400 р.

Массажный стол Atlas Sport Складной 3-с 70см (бург

Минская, Борисов

Стол маникюрный

250 р.

Стол маникюрный

Минская, Борисов

Стол маникюрный

250 р.

Стол маникюрный

Минская, Борисов

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Стол для маникюра

120 р.

Стол для маникюра

Минская, Борисов

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Стол маникюрный

250 р.

Стол маникюрный

Минская, Борисов

Пылесборник для маникюра х2

100 р.

Пылесборник для маникюра х2

Минская, Борисов

Блок питания

13 р.

Блок питания

Минская, Борисов

Столик на колёсиках

70 р.

Столик на колёсиках

Минская, Борисов

Гримерное зеркало со столом

200 р.

Гримерное зеркало со столом

Минская, Борисов

Зеркало

200 р.

Зеркало

Минская, Борисов

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Все для начала работы мастера маникюра

1 200 р.

Все для начала работы мастера маникюра

Минская, Борисов

Кушетка массаж , косметолог

350 р.

Кушетка массаж , косметолог

Минская, Борисов

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Педикюрное кресло

450 р.

Педикюрное кресло

Минская, Борисов

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Диодный лазер D800

6 000 р.

Диодный лазер D800

Минская, Борисов

Стол маникюрный с вытяжкой

70 р.

Стол маникюрный с вытяжкой

Минская, Борисов

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Лампа лупа косметическая

130 р.

Лампа лупа косметическая

Минская, Борисов

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Комбайн для гидропилинга 6 в 1 PERFECT

1 300 р.

Комбайн для гидропилинга 6 в 1 PERFECT

Минская, Борисов

Сушуар

90 р.

Сушуар

Минская, Борисов

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Аппарат для педикюра и маникюра Podo Grand

1 700 р.

Аппарат для педикюра и маникюра Podo Grand

Минская, Борисов

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Массажный стол Ergovita

500 р.

Массажный стол Ergovita

Минская, Борисов

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Очки для солярия

10 р.

Очки для солярия

Минская, Борисов

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Товары с доставкой от магазинов

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Онлайн-заказ

400 р.

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Столик для маникюра 1200*500*750

280 р.

Столик для маникюра 1200*500*750

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

1 300 р.

Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

330 р.

Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Косметологические кушетки и массажные столы

170 р.

Косметологические кушетки и массажные столы

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Столы для маникюра

150 р.

Столы для маникюра

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М4

90 р.

Стол маникюрный М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

145 р.

Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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