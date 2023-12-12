Оборудование для салонов красоты в Борисове
130 р.
Стол
Минская, Борисов
250 р.
Lash Apparat Машинка для наращивания ресниц для фо
Минская, Борисов
400 р.
Массажный стол Atlas Sport Складной 3-с 70см (бург
Минская, Борисов
250 р.
Стол маникюрный
Минская, Борисов
250 р.
Стол маникюрный
Минская, Борисов
120 р.
Стол для маникюра
Минская, Борисов
250 р.
Стол маникюрный
Минская, Борисов
100 р.
Пылесборник для маникюра х2
Минская, Борисов
13 р.
Блок питания
Минская, Борисов
70 р.
Столик на колёсиках
Минская, Борисов
200 р.
Гримерное зеркало со столом
Минская, Борисов
200 р.
Зеркало
Минская, Борисов
1 200 р.
Все для начала работы мастера маникюра
Минская, Борисов
350 р.
Кушетка массаж , косметолог
Минская, Борисов
450 р.
Педикюрное кресло
Минская, Борисов
6 000 р.
Диодный лазер D800
Минская, Борисов
70 р.
Стол маникюрный с вытяжкой
Минская, Борисов
130 р.
Лампа лупа косметическая
Минская, Борисов
1 300 р.
Комбайн для гидропилинга 6 в 1 PERFECT
Минская, Борисов
90 р.
Сушуар
Минская, Борисов
1 700 р.
Аппарат для педикюра и маникюра Podo Grand
Минская, Борисов
500 р.
Массажный стол Ergovita
Минская, Борисов
10 р.
Очки для солярия
Минская, Борисов
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
400 р.
Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
280 р.
Столик для маникюра 1200*500*750
Минск, Советский
Доставка по Беларуси
1 300 р.
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)
Минск, Московский
Доставка по Беларуси
330 р.
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант
Минск, Октябрьский
Доставка по Беларуси
170 р.
Косметологические кушетки и массажные столы
Минск, Московский
Доставка по Беларуси
150 р.
Столы для маникюра
Минск, Ленинский
Доставка по Беларуси
90 р.
Стол маникюрный М4
Минск, Ленинский
Доставка по Беларуси
145 р.
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков
Минск, Ленинский
Доставка по Беларуси