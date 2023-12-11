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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамОдежда для девочек

Белье и пижамы для девочек в Борисове

Пижама Пижама

19 р.

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Пижама

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Пижамки новые и буПижамки новые и бу

Договорная

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Пижамки новые и бу

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

Кокон теплыйКокон теплый

8 р.

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Кокон теплый

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Комплект для домаКомплект для дома

15 р.

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Комплект для дома

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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Тёплый кигуруми Тёплый кигуруми

9 р.

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Тёплый кигуруми

80 - 86 (1-2 года)

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Мягкий халатик на малышкуМягкий халатик на малышку

5 р.

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Мягкий халатик на малышку

80 - 86 (1-2 года)

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Кигуруми 128 -134-140Кигуруми 128 -134-140

20 р.

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Кигуруми 128 -134-140

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Кофта с капюшоном р 42-44 Кофта с капюшоном р 42-44

15 р.

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Кофта с капюшоном р 42-44

152 - 158 (12 лет)

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Пижама Пижама

30 р.

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Пижама

110 - 116 (5-6 лет)

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Белье Белье

5 р.

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Белье

122 - 128 (7 лет)

Пижама Primark 9-10летПижама Primark 9-10лет

15 р.

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Пижама Primark 9-10лет

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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Пижама Tu kids 140-146Пижама Tu kids 140-146

25 р.

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Пижама Tu kids 140-146

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

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Пижама M&SПижама M&S

10 р.

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Пижама M&S

110 - 116 (5-6 лет)

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Трусики для девочкиТрусики для девочки

1 р.

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Трусики для девочки

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

Кигуруми без капюшона Свинка ПеппаКигуруми без капюшона Свинка Пеппа

20 р.

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Кигуруми без капюшона Свинка Пеппа

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Пижамы, слип, белье, термобельеПижамы, слип, белье, термобелье

Договорная

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Пижамы, слип, белье, термобелье

104 - 110 (5 лет), 98 - 104 (4 года), 92 - 98 (3 года), 80 - 86 (1-2 года)

Лот пижамыЛот пижамы

Договорная

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Лот пижамы

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

ПижамаПижама

20 р.

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Пижама

80 - 86 (1-2 года)

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Пижама для девочки Пижама для девочки

8.50 р.

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Пижама для девочки

140 - 146 (10 лет)

ХалатХалат

5 р.

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Халат

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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ХалатХалат

5 р.

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Халат

80 - 86 (1-2 года)

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Пижама новогодняя GJ 2-4Y НОВАЯ с этикеткой Пижама новогодняя GJ 2-4Y НОВАЯ с этикеткой

23 р.

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Пижама новогодняя GJ 2-4Y НОВАЯ с этикеткой

104 - 110 (5 лет), 98 - 104 (4 года), 92 - 98 (3 года)

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ХалатХалат

25 р.

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Халат

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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ШтаныШтаны

3 р.

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Штаны

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

Халатик для девочки Халатик для девочки

5 р.

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Халатик для девочки

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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Мешочек для пижамы в детский сад, почта, европочтаМешочек для пижамы в детский сад, почта, европочта

5 р.

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Мешочек для пижамы в детский сад, почта, европочта

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

Топики, бюстики для девочкиТопики, бюстики для девочки

13 р.

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Топики, бюстики для девочки

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

Пижама для девочки Пижама для девочки

17 р.

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Пижама для девочки

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Кигуруми единорогКигуруми единорог

18 р.

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Кигуруми единорог

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Махровый халат на девочку рост 116-122 смМахровый халат на девочку рост 116-122 см

18 р.

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Махровый халат на девочку рост 116-122 см

122 - 128 (7 лет)

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БельёБельё

5 р.

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Бельё

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Маечки на 2-4годМаечки на 2-4год

2.50 р.

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Маечки на 2-4год

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

Банный халатикБанный халатик

5 р.

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Банный халатик

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Костюмчик для девочкиКостюмчик для девочки

15 р.

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Костюмчик для девочки

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Тёплая пижама на флисеТёплая пижама на флисе

Договорная

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Тёплая пижама на флисе

Тёплый комбинезон/пижама для девочкиТёплый комбинезон/пижама для девочки

15 р.

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Тёплый комбинезон/пижама для девочки

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Пижамка с тапочкамиПижамка с тапочками

10 р.

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Пижамка с тапочками

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

Халат детский Халат детский

15 р.

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Халат детский

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Продам Продам

5 р.

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Продам

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

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Новая одежда для дома с Европы Новая одежда для дома с Европы

12 р.

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Новая одежда для дома с Европы

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

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Майки(нательные,новые) р92-98Майки(нательные,новые) р92-98

6 р.

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Майки(нательные,новые) р92-98

92 - 98 (3 года)

Лот бюстиков Лот бюстиков

15 р.

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Лот бюстиков

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

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КигурумиКигуруми

25 р.

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Кигуруми

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Товары с доставкой от магазинов

Термобелье для девочек

85 р.

Термобелье для девочек

Могилев

Доставка по Беларуси
Уютный халат M&S 104, Унисекс

17 р.

Уютный халат M&S 104, Унисекс

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Поддева

25 р.

Поддева

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пижама

20 р.

Пижама

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Флисовый халат 86-92 для девочки

11 р.

Флисовый халат 86-92 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Пижама не утепленная

28.70 р.

Пижама не утепленная

Могилев

Доставка по Беларуси
Пижама флисовая

20 р.

Пижама флисовая

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
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