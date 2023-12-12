logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииКомпьютерная техника
Комплектующие
Блоки питания, аккумуляторы
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Компьютерная техникаКомплектующие

Блоки питания, аккумуляторы в Борисове

Блок питания Seasonic FocusPlus 850 Gold SSR-850FX

500 р.

Блок питания Seasonic FocusPlus 850 Gold SSR-850FX

Минская, Борисов

badge-icon
Блок питания

25 р.

Блок питания

Минская, Борисов

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Блок питания для компьютера

25 р.

Блок питания для компьютера

Минская, Борисов

badge-icon
блок питания

25 р.

блок питания

Минская, Борисов

badge-icon
badge-icon
Оригинальная зарядка для Samsung

30 р.

Оригинальная зарядка для Samsung

Минская, Борисов

badge-icon
Аккумулятор для ноутбука DELL

Договорная

Аккумулятор для ноутбука DELL

Минская, Борисов

badge-icon
Блок питания

20 р.

Блок питания

Минская, Борисов

badge-icon
badge-icon
БЛОК ПИТАНИЯ

Договорная

БЛОК ПИТАНИЯ

Минская, Борисов

badge-icon
Блок питания

25 р.

Блок питания

Минская, Борисов

badge-icon
badge-icon
Блок питания 360 вт Microlab

20 р.

Блок питания 360 вт Microlab

Минская, Борисов

badge-icon
badge-icon
Блок питания

110 р.

Блок питания

Минская, Борисов

badge-icon
badge-icon
Аккумулятор ноутбука DELL Inspiron 3542

20 р.

Аккумулятор ноутбука DELL Inspiron 3542

Минская, Борисов

badge-icon
Блок питания ноутбука DELL

20 р.

Блок питания ноутбука DELL

Минская, Борисов

badge-icon
Зарядное hp 90w ppp012c-s

25 р.

Зарядное hp 90w ppp012c-s

Минская, Борисов

badge-icon
Компьютерный блок питания

90 р.

Компьютерный блок питания

Минская, Борисов

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Аккумулятор для ноутбука Asus

20 р.

Аккумулятор для ноутбука Asus

Минская, Борисов

badge-icon
badge-icon
блок питания

150 р.

блок питания

Минская, Борисов

badge-icon
Блок питания

25 р.

Блок питания

Минская, Борисов

badge-icon
Блок питания Acer

50 р.

Блок питания Acer

Минская, Борисов

badge-icon
Зарядное устройство для ноутбука Acer

25 р.

Зарядное устройство для ноутбука Acer

Минская, Борисов

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Блок питания для компьютера 360Вт.

20 р.

Блок питания для компьютера 360Вт.

Минская, Борисов

badge-icon
Батарея для планшета

20 р.

Батарея для планшета

Минская, Борисов

badge-icon
Комплектующие для компьютера

30 р.

Комплектующие для компьютера

Минская, Борисов

badge-icon
Зарядное для ноутбука Lenovo

50 р.

Зарядное для ноутбука Lenovo

Минская, Борисов

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Зарядное Hp 45 ватт

35 р.

Зарядное Hp 45 ватт

Минская, Борисов

Блок питания

25 р.

Блок питания

Минская, Борисов

badge-icon
badge-icon
Блок питания для ноута асус

30 р.

Блок питания для ноута асус

Минская, Борисов

badge-icon
Зарядка к ноутбуку СТ-800 19.5v

40 р.

Зарядка к ноутбуку СТ-800 19.5v

Минская, Борисов

badge-icon
macbook зарядное type-c + кабель

80 р.

macbook зарядное type-c + кабель

Минская, Борисов

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Универсальное зарядное устройство

30 р.

Универсальное зарядное устройство

Минская, Борисов

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Блок питания 360 Вт

25 р.

Блок питания 360 Вт

Минская, Борисов

badge-icon
badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Блок питания 700w GOLD Enermax

150 р.

Блок питания 700w GOLD Enermax

Гомель

Доставка по Беларуси
Зарядные ACER ASUS MSI HP DELL SAMSUNG SONY

30 р.

Зарядные ACER ASUS MSI HP DELL SAMSUNG SONY

Гродно

Доставка по Беларуси
Блоки питания be quiet Dark Power Pro 12 1500W BN312

Онлайн-заказ

1 656.71 р.

Блоки питания be quiet Dark Power Pro 12 1500W BN312

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зарядка для ноутбука с Гарантией и Доставкой

40 р.

Зарядка для ноутбука с Гарантией и Доставкой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блок питания be quiet Pure Power 11 700W CM

299 р.

Блок питания be quiet Pure Power 11 700W CM

Витебск

Доставка по Беларуси
Блок питания Cougar GEX850, 1000

250 р.

Блок питания Cougar GEX850, 1000

Витебск

Доставка по Беларуси
Блок питания DeepCool PK650D, 550, 750,800 bronze

156 р.

Блок питания DeepCool PK650D, 550, 750,800 bronze

Витебск

Доставка по Беларуси
Блок питания DeepCool DQ750ST [DP-GD-DQ750ST]

209 р.

Блок питания DeepCool DQ750ST [DP-GD-DQ750ST]

Витебск

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Ноутбуки
Компьютеры / системные блокиКомпьютерыМикрокомпьютерыМоноблоки
Мониторы
КомплектующиеSSDБлоки питания, аккумуляторыВидеокартыЖесткие дискиЗвуковые картыКорпусаКулерыМатеринские платыНоутбуки на запчастиОперативная памятьОптические приводыПроцессорыПрочие компьютерные комплектующие
ОргтехникаМФУПринтерыСканерыУничтожители бумагФаксыФотопринтеры3D принтерыПрочая оргтехникаКомплектующие, расходники
Периферия и аксессуарыIP-камерыUSB FlashUSB-хабыБоксы для жестких дисковВеб-камерыВнешние жесткие дискиИсточники бесперебойного питанияКабели и переходникиКарт-ридерыКлавиатурыМультимедиа акустикаМышиКоврикиПодставки для ноутбуковРюкзаки и сумки для ноутбуковСетевые фильтрыЧехлы для ноутбуковПрочие компьютерные аксессуары
Сетевое оборудованиеМаршрутизаторыМодемыСетевые адаптерыСетевые кабели и принадлежностиПрочее сетевое оборудование
Прочие компьютерные товары