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ЭлектроникаФототехника и оптика

Бинокли и телескопы в Борисове

Бинокль БПЦ 8х40

Договорная

Бинокль БПЦ 8х40

Минская, Борисов

Бинокль БПЦ 4 8 х30.

200 р.

Бинокль БПЦ 4 8 х30.

Минская, Борисов

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Бинокль сотем 7×35

250 р.

Бинокль сотем 7×35

Минская, Борисов

Телескоп

350 р.

Телескоп

Минская, Борисов

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Труба подзорная

Договорная

Труба подзорная

Минская, Борисов

no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Телескоп игрушечный

15 р.

Телескоп игрушечный

Гомель

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Телескоп Celestron Powerseeker 60AZ

450 р.

Телескоп Celestron Powerseeker 60AZ

Минск, Ленинский

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Бинокль

45 р.

Бинокль

Минская, Молодечно

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Бинокль Canon (Копия) Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) +подарок

65 р.

Бинокль Canon (Копия) Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) +подарок

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Телескоп игрушечный

15 р.

Телескоп игрушечный

Гомель

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Бинокль 12х50

290 р.

Бинокль 12х50

Минск, Московский

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Телескоп Meade polaris 114 900

600 р.

Телескоп Meade polaris 114 900

Гродно

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Перископ буссоль ПАБ-2М

165 р.

Перископ буссоль ПАБ-2М

Минск, Московский

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Телескоп Levenhuk LabZZ T2

Онлайн-заказ

185.65 р.

Телескоп Levenhuk LabZZ T2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль Konus Basic 8x21

Онлайн-заказ

75.50 р.

Бинокль Konus Basic 8x21

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4

Онлайн-заказ

75 р.

Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль БПЦ 7х35

150 р.

Бинокль БПЦ 7х35

Минская, Молодечно

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Монокуляр Comet 16x52 монокль бинокль автомат

29 р.

Монокуляр Comet 16x52 монокль бинокль автомат

Витебск

Доставка по Беларуси
Бинокль

100 р.

Бинокль

Гродно

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Бинокль БЕРКУТ 10х50 СОМЗ (природный раскрас)

190 р.

Бинокль БЕРКУТ 10х50 СОМЗ (природный раскрас)

Минск, Центральный

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Микроскоп Levenhuk 2l

299 р.

Микроскоп Levenhuk 2l

Минск, Фрунзенский

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Бинокль 9х40 АНГЛИЯ

200 р.

Бинокль 9х40 АНГЛИЯ

Минск, Октябрьский

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Бинокль Canon 70x70

45 р.

Бинокль Canon 70x70

Витебск

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Телескоп Levenhuk LabZZ T1

Онлайн-заказ

169 р.

Телескоп Levenhuk LabZZ T1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зрительная труба

50 р.

Зрительная труба

Могилев

Бинокль 50х25, НЕ ИГРУШКА

80 р.

Бинокль 50х25, НЕ ИГРУШКА

Минская, Молодечно

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Телескоп Мицар,полный комплект.

850 р.

Телескоп Мицар,полный комплект.

Брестская, Ивацевичи

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Телескоп Sky-Waicher BK 709 EQ1

500 р.

Телескоп Sky-Waicher BK 709 EQ1

Минск, Первомайский

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Монокуляр 25х35 торг уместен

30 р.

Монокуляр 25х35 торг уместен

Минск, Заводской

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Увеличительный экран Video Amplifier для планшета, смартфона Черный, 223

Онлайн-заказ

23 р.

Увеличительный экран Video Amplifier для планшета, смартфона Черный, 223

Минск, Центральный

Увеличительный экран Video Amplifier для планшета, смартфона Белый, 223

Онлайн-заказ

23 р.

Увеличительный экран Video Amplifier для планшета, смартфона Белый, 223

Минск, Центральный

Бинокуляр лупа-очки с подсветкой MG81007-A

Онлайн-заказ

33 р.

Бинокуляр лупа-очки с подсветкой MG81007-A

Минск, Центральный

Третья рука JM501 с линзой 60 мм

Онлайн-заказ

28 р.

Третья рука JM501 с линзой 60 мм

Минск, Центральный

Телескоп Bresser

1 100 р.

Телескоп Bresser

Гомельская, Жлобин

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Телескоп

15 р.

Телескоп

Гомель

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БИНОКЛЬ TENTO БПЦ 10×50

350 р.

БИНОКЛЬ TENTO БПЦ 10×50

Гомель

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Продам телескоп

80 р.

Продам телескоп

Минск, Центральный

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Монокуляр из СССР

250 р.

Монокуляр из СССР

Витебск

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Бинокль БПЦ2 12х45

300 р.

Бинокль БПЦ2 12х45

Минск, Московский

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Бинокль Carl Zeiss Jena 8x30 Deltrintem 1Q (а.45-037748)

299 р.

Бинокль Carl Zeiss Jena 8x30 Deltrintem 1Q (а.45-037748)

Минск, Первомайский

Доставка
Водонепроницаемый бинокль Canon 70х70

64.90 р.

Водонепроницаемый бинокль Canon 70х70

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль для ночного видения с фото- и видеосъёмкой

187.90 р.

Бинокль для ночного видения с фото- и видеосъёмкой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Монокуляр Bushnell (16х52)

27.90 р.

Монокуляр Bushnell (16х52)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Nikon Action

500 р.

Nikon Action

Минск, Московский

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Телескоп

180 р.

Телескоп

Гродно

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Бинокль Слледопыт

150 р.

Бинокль Слледопыт

Брестская, Барановичи

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Бинокль Carl Zeiss Jena 15х50 Pentekarem

590 р.

Бинокль Carl Zeiss Jena 15х50 Pentekarem

Минск, Центральный

Монокуляр (монокль) Bushnell 16x52, 16 кратный зум, 8000 м, двойной фокус

Онлайн-заказ

38 р.

Монокуляр (монокль) Bushnell 16x52, 16 кратный зум, 8000 м, двойной фокус

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль ударопрочный Binoculars 7070 430FT AT 1000YDS

Онлайн-заказ

75 р.

Бинокль ударопрочный Binoculars 7070 430FT AT 1000YDS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Телескоп Алькор

250 р.

Телескоп Алькор

Могилев

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Бинокль 10*25 Поиск

25 р.

Бинокль 10*25 Поиск

Минск, Фрунзенский

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Монокуляр 30*52

25 р.

Монокуляр 30*52

Минск, Фрунзенский

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Бинокль 50*50 Поиск

40 р.

Бинокль 50*50 Поиск

Минск, Фрунзенский

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Монокуляр 22*36

20 р.

Монокуляр 22*36

Минск, Фрунзенский

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Телескоп на штативе Bushneel

Онлайн-заказ

36 р.
28 р.-22%

Телескоп на штативе Bushneel

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Труба зрительная ''Турист-П'' 8х-20х32мм, СССР

180 р.

Труба зрительная ''Турист-П'' 8х-20х32мм, СССР

Витебская, Полоцк

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Увеличительный экран Video Amplifier для планшета, смартфона Белый, 297

Онлайн-заказ

39 р.

Увеличительный экран Video Amplifier для планшета, смартфона Белый, 297

Минск, Центральный

Увеличительный экран Video Amplifier для планшета, смартфона Черный, 260

Онлайн-заказ

27 р.

Увеличительный экран Video Amplifier для планшета, смартфона Черный, 260

Минск, Центральный

Бинокль Беркут

89 р.

Бинокль Беркут

Гомель

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Бинокль СССР

225 р.

Бинокль СССР

Гомель

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Товары с доставкой от магазинов

Бинокль Canon (Копия) Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) +подарок

65 р.

Бинокль Canon (Копия) Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) +подарок

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Телескоп Levenhuk LabZZ T2

Онлайн-заказ

185.65 р.

Телескоп Levenhuk LabZZ T2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль Konus Basic 8x21

Онлайн-заказ

75.50 р.

Бинокль Konus Basic 8x21

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4

Онлайн-заказ

75 р.

Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Монокуляр Comet 16x52 монокль бинокль автомат

29 р.

Монокуляр Comet 16x52 монокль бинокль автомат

Витебск

Доставка по Беларуси
Телескоп Levenhuk LabZZ T1

Онлайн-заказ

169 р.

Телескоп Levenhuk LabZZ T1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Водонепроницаемый бинокль Canon 70х70

64.90 р.

Водонепроницаемый бинокль Canon 70х70

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль для ночного видения с фото- и видеосъёмкой

187.90 р.

Бинокль для ночного видения с фото- и видеосъёмкой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

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